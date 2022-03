LIVE Dwars door Vlaanderen vrouwen: op naar een massasprint of heeft Van Vleuten nog wat in petto?

Valcar zet ook een pion in in de achtervolging. Zij hebben met Chiara Consonni een sterke troef voor een sprint.

14 uur 50. Valcar zet ook een pion in in de achtervolging. Zij hebben met Chiara Consonni een sterke troef voor een sprint. .

Ondanks het werk van Van Vleuten komen de achtervolgers niet dichter. 20 seconden hebben Mackaij en Chapman nog altijd. Over 5 kilometer krijgen we de laatste beklimming van de dag, de Holstraat.

Tijdsverschil. Ondanks het werk van Van Vleuten komen de achtervolgers niet dichter. 20 seconden hebben Mackaij en Chapman nog altijd. Over 5 kilometer krijgen we de laatste beklimming van de dag, de Holstraat. . 14 uur 47.

Annemiek van Vleuten blijft maar sleuren aan het peloton. Doet ze het meer voor haar ploeggenote Sierra, die zeker niet traag is in een klein groepje.

14 uur 47. Annemiek van Vleuten blijft maar sleuren aan het peloton. Doet ze het meer voor haar ploeggenote Sierra, die zeker niet traag is in een klein groepje. .

We hebben geen goed beeld van de eerste achtervolgende groep, dus we weten niet wie er allemaal nog zit. Zijn er nog Belgen bij?

14 uur 44. We hebben geen goed beeld van de eerste achtervolgende groep, dus we weten niet wie er allemaal nog zit. Zijn er nog Belgen bij? .

Het is Floortje Mackaij die deze keer in de vuurlinie wordt gestuurd.

14 uur 35. Het is Floortje Mackaij die deze keer in de vuurlinie wordt gestuurd. .

In de open vlakte lijkt de wind ook een belangrijke rol te spelen. In combinatie met het hoge tempo van de Trek-vrouwen vallen er hier en daar scheurtjes in het peloton.

Wind. In de open vlakte lijkt de wind ook een belangrijke rol te spelen. In combinatie met het hoge tempo van de Trek-vrouwen vallen er hier en daar scheurtjes in het peloton. . 14 uur 27.

14:22

14 uur 22. Het peloton is nog behoorlijk omvangrijk en met de Nokereberg en de Holstraat hebben we nu ook niet de meest uitdagende beklimmingen in het verschiet. Moeten we toch kijken voor een massasprint? .