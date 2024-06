LIVE: wie volgt Rasmus Tiller op in Dwars door het Hageland?

Wie zijn de favorieten?

Als we favorieten zoeken, valt ons oog meteen op tweevoudig winnaar Rasmus Tiller. De renner van Uno-X won vorig jaar al en ook in 2021 mocht de Noor de handen in de lucht steken. Bovendien verkeert zijn ploeg in bloedvorm na 2/2 vorig weekend dankzij Kristoff (Heistse Pijl) en Abrahamsen (Brussels Cycling Classic).



Hou ook zeker ex-wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch in de gaten. Met de onverharde wegen vindt hij in het Hageland een kolfje naar zijn hand. Al zal hij misschien het vuile werk moeten opknappen voor sprinter Kaden Groves.



Verder is het uitkijken naar de nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen Luca Mozzato en GP Le Samyn-laureaat Laurenz Rex.