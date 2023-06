LIVESTREAM: Van der Poel teruggeslagen door pech, beresterke kopgroep duikt finale in

clock 16:54 16 uur 54. De samenstelling van de kopgroep, die 23 seconden bonus heeft: - Yves Lampaert - Casper Pedersen - Stan Van Tricht - Loïc Vliegen - Florian Vermeersch - Simon Clarke - Rasmus Tiller . De samenstelling van de kopgroep, die 23 seconden bonus heeft:

clock 16:52 Van der Poel in de problemen. Ook Mathieu van der Poel moet voet aan de grond zetten. De Nederlander leek de perfecte wedstrijd te rijden en was mee met de kopgroep van 9, maar een mechanisch defect degradeert hem nu tot een plekje bij de achtervolgers. Hij doet zowaar een driedubbele fietswissel. Chaos alom bij Alpecin-Deceuninck. . 16 uur 52. mechanical breakdown Van der Poel in de problemen Ook Mathieu van der Poel moet voet aan de grond zetten. De Nederlander leek de perfecte wedstrijd te rijden en was mee met de kopgroep van 9, maar een mechanisch defect degradeert hem nu tot een plekje bij de achtervolgers. Hij doet zowaar een driedubbele fietswissel. Chaos alom bij Alpecin-Deceuninck.

clock 16:49 16 uur 49. Toen waren ze nog met 9. De versnelling van Lampaert heeft voor een scheiding der machten gezorgd. Onze landgenoot heeft nog twee ploegmakkers mee in een kopgroep van 9, met onder anderen ook Van der Poel en Tiller. . Toen waren ze nog met 9 De versnelling van Lampaert heeft voor een scheiding der machten gezorgd. Onze landgenoot heeft nog twee ploegmakkers mee in een kopgroep van 9, met onder anderen ook Van der Poel en Tiller.

clock 16:47 16 uur 47. Yves Lampaert pakt uit met een versnelling op de voorlaatste Citdael-beklimming. Mathieu van der Poel en Rasmus Tiller plakken aan zijn wiel. Gaan ze met drie op pad? E . Yves Lampaert pakt uit met een versnelling op de voorlaatste Citdael-beklimming. Mathieu van der Poel en Rasmus Tiller plakken aan zijn wiel. Gaan ze met drie op pad? E

clock 16:45 16 uur 45. Van der Poel heeft ongetwijfeld nog een raket in zijn arsenaal zitten. Wie kan er volgen wanneer hij die lost op de Citadel of het Grasbos? Sven Nys. Van der Poel heeft ongetwijfeld nog een raket in zijn arsenaal zitten. Wie kan er volgen wanneer hij die lost op de Citadel of het Grasbos? Sven Nys

clock 16:38 Het loopt spaak voor Ronhaar/Kielich. Pech onderweg. Pim Ronhaar was aan een beresterke wedstrijd bezig, maar het noodlot heeft toegeslagen. De talentvolle renner schreeuwt om een nieuwe fiets, want de spaken van zijn huidige zijn gebroken. Ook Timo Kielich kampt met materiaalpech en moet van zijn stalen ros. . 16 uur 38. mechanical breakdown Het loopt spaak voor Ronhaar/Kielich Pech onderweg. Pim Ronhaar was aan een beresterke wedstrijd bezig, maar het noodlot heeft toegeslagen. De talentvolle renner schreeuwt om een nieuwe fiets, want de spaken van zijn huidige zijn gebroken. Ook Timo Kielich kampt met materiaalpech en moet van zijn stalen ros.

clock 16:37 16 uur 37. Pedersen wordt schuddebollend ingerekend door de mannen van Uno-X, die duidelijk een plannetje hebben met voormalig winnaar Rasmus Tiller. Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck houden zich voorlopig schuil in de schaduw. . Pedersen wordt schuddebollend ingerekend door de mannen van Uno-X, die duidelijk een plannetje hebben met voormalig winnaar Rasmus Tiller. Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck houden zich voorlopig schuil in de schaduw.

clock 16:27 16 uur 27. Casper Pedersen heeft krampen. Casper Pedersen heeft krampen

clock 16:26 16 uur 26. Krampen voor Pedersen. Aj, aj, aj, pijnlijk momentje voor Casper Pedersen. De Deen - die 47 seconden bonus had gesprokkeld - trekt opeens een gezicht alsof hij citroensap aan het drinken is. De krampen schieten in zijn kuit. Game-over? De warme omstandigheden hakken er zwaar in bij de renners. . Krampen voor Pedersen Aj, aj, aj, pijnlijk momentje voor Casper Pedersen. De Deen - die 47 seconden bonus had gesprokkeld - trekt opeens een gezicht alsof hij citroensap aan het drinken is. De krampen schieten in zijn kuit. Game-over? De warme omstandigheden hakken er zwaar in bij de renners.

clock 16:23 16 uur 23. Slag om slinger. Florian Vermeersch probeert zijn kans te wagen, maar krijgt geen ruimte. Dit in tegenstelling tot Casper Pedersen , die op kousenvoeten weg aan het sluipen is. Soudal-Quick Step heeft de touwtjes momenteel in handen. . Slag om slinger. Florian Vermeersch probeert zijn kans te wagen, maar krijgt geen ruimte. Dit in tegenstelling tot Casper Pedersen, die op kousenvoeten weg aan het sluipen is. Soudal-Quick Step heeft de touwtjes momenteel in handen.

clock 16:19 16 uur 19. De samensmelting is een feit. Waerenskjold en Frison liggen opnieuw aan de leiband wanneer de kopgroep aan het Prinsenbos - een onverharde strook van 1800 meter - begint. Meteen opnieuw vuurwerk? . De samensmelting is een feit. Waerenskjold en Frison liggen opnieuw aan de leiband wanneer de kopgroep aan het Prinsenbos - een onverharde strook van 1800 meter - begint. Meteen opnieuw vuurwerk?

clock 16:17 Pech voor Vermeersch. Gianni Vermeersch parkeert zich op een hellende strook. Problemen met zijn benen of de fiets? Het moet het tweede zijn. De gravelkampioen gooit zijn arm de lucht in. Assistentie, graag. . 16 uur 17. mechanical breakdown Pech voor Vermeersch Gianni Vermeersch parkeert zich op een hellende strook. Problemen met zijn benen of de fiets? Het moet het tweede zijn. De gravelkampioen gooit zijn arm de lucht in. Assistentie, graag.

clock 16:13 16 uur 13. Mathieu van der Poel is op oorlogspad in het Hageland. De Nederlander komt naar voren op de Citadel om zelf het gaatje te dichten op de tandem voorin. Maar net wanneer de Nederlander er nog eens een serieuze koek op wil geven, kent hij schakelproblemen. Waerenskjold en Frison blijven zo solo op kop. . Mathieu van der Poel is op oorlogspad in het Hageland. De Nederlander komt naar voren op de Citadel om zelf het gaatje te dichten op de tandem voorin. Maar net wanneer de Nederlander er nog eens een serieuze koek op wil geven, kent hij schakelproblemen. Waerenskjold en Frison blijven zo solo op kop.

clock 16:08 16 uur 08. vluchtersduo Waerenskjold/Frison. Lang hebben we niet moeten wachten op een nieuwe aanval. Op het lokale circuit rond de Citadel van Diest proberen Frederik Frison en Sören Waerenskjold een vluchtersvennootschap op te zetten. Ondertussen staat de achterdeur wagenwijd open in de steeds dunner wordende kopgroep. . vluchtersduo Waerenskjold/Frison Lang hebben we niet moeten wachten op een nieuwe aanval. Op het lokale circuit rond de Citadel van Diest proberen Frederik Frison en Sören Waerenskjold een vluchtersvennootschap op te zetten. Ondertussen staat de achterdeur wagenwijd open in de steeds dunner wordende kopgroep.

clock 15:59 15 uur 59. Het is Uno-X dat zich collectief op kop van de koers heeft gezet. Mathieu van der Poel en zijn ploeg lachen in het vuistje. Wie doorbreekt deze impasse? . Het is Uno-X dat zich collectief op kop van de koers heeft gezet. Mathieu van der Poel en zijn ploeg lachen in het vuistje. Wie doorbreekt deze impasse?

clock 15:57 Pech voor Vermeersch . Florian Vermeersch kijkt noodlottig naar zijn fiets. De voormalige runner-up van Parijs-Roubaix heeft mechanische problemen en mist zo de voeling met de grote kopgroep. Kan onze landgenoot de aansluiting weer maken? . 15 uur 57. mechanical breakdown Pech voor Vermeersch Florian Vermeersch kijkt noodlottig naar zijn fiets. De voormalige runner-up van Parijs-Roubaix heeft mechanische problemen en mist zo de voeling met de grote kopgroep. Kan onze landgenoot de aansluiting weer maken?

clock 15:53 15 uur 53. Na de coup van Alpecin-Deceuninck blijft er nog een dikke dertig man over in "het peloton". Wie herkennen we? Onder meer Pim Ronhaar, Loïc Vliegen, Tom Van Asbroeck, Sep Vanmarcke, Alex Colman, Alexander Kristoff en Tim Declercq. . Na de coup van Alpecin-Deceuninck blijft er nog een dikke dertig man over in "het peloton". Wie herkennen we? Onder meer Pim Ronhaar, Loïc Vliegen, Tom Van Asbroeck, Sep Vanmarcke, Alex Colman, Alexander Kristoff en Tim Declercq.

clock 15:50 15 uur 50. Ook Kielich slaagt er solo niet in om het pak uit te zwaaien. Iedereen loert even naar elkaar. Controle? Dan zal het toch niet voor al te lang zijn. . Ook Kielich slaagt er solo niet in om het pak uit te zwaaien. Iedereen loert even naar elkaar. Controle? Dan zal het toch niet voor al te lang zijn.

clock 15:48 15 uur 48. MVDP gegerepen. Wissel van de wacht bij Alpecin-Deceuninck. Van der Poel lijkt geen zin te hebben in een solo van 70 kilometer en laat zich opnieuw inlopen. Het grijpen van de Nederlander, is meteen het startschot voor een eigen initiatief van coming man Timo Kielich. . MVDP gegerepen Wissel van de wacht bij Alpecin-Deceuninck. Van der Poel lijkt geen zin te hebben in een solo van 70 kilometer en laat zich opnieuw inlopen. Het grijpen van de Nederlander, is meteen het startschot voor een eigen initiatief van coming man Timo Kielich.

clock 15:41 +19" voor MVDP. Het is alle hens aan dek achter eenzame vluchter Mathieu van der Poel. Soudal-Quick Step, Uno-X en Lotto-Dstny verzamelen aan de kop van het ferm uitgedunde peloton om jacht te maken op de Nederlander, die al een bonus van bijna 20 seconden te pakken heeft. . 15 uur 41. time difference +19" voor MVDP Het is alle hens aan dek achter eenzame vluchter Mathieu van der Poel. Soudal-Quick Step, Uno-X en Lotto-Dstny verzamelen aan de kop van het ferm uitgedunde peloton om jacht te maken op de Nederlander, die al een bonus van bijna 20 seconden te pakken heeft.

clock 15:39 15 uur 39. Geef hem 30 meter en de vogel kan gaan vliegen zijn. Gaat Van der Poel voor een solo van 75 kilometer? . Christophe Vandegoor. Geef hem 30 meter en de vogel kan gaan vliegen zijn. Gaat Van der Poel voor een solo van 75 kilometer? Christophe Vandegoor

clock 15:36 15 uur 36. Counter Vermeersch'en. Achter de bips van Mathieu van der Poel probeert Florian Vermeersch de aansluiting te maken. Onze landgenoot heeft zijn naamgenoot Gianni Vermeersch als sleutelhangertje aan zijn lijf hangen. . Counter Vermeersch'en Achter de bips van Mathieu van der Poel probeert Florian Vermeersch de aansluiting te maken. Onze landgenoot heeft zijn naamgenoot Gianni Vermeersch als sleutelhangertje aan zijn lijf hangen.

clock 15:34 15 uur 34. Van der Poel rijdt alles - inclusief zichzelf - in de verdoemenis. Is dit het begin van een lange solo? De Nederlander gaat alleen, maar kan maar nipt recht blijven na een ferme zwieper. . Van der Poel rijdt alles - inclusief zichzelf - in de verdoemenis. Is dit het begin van een lange solo? De Nederlander gaat alleen, maar kan maar nipt recht blijven na een ferme zwieper.

clock 15:32 15 uur 32. Aanval Van der Poel. Van der Poel trekt een eerste keer zelf door. Een collectieve coup van Alpecin-Deceuninck. Met zijn ploegmakkers in het wiel, ranselt hij de boel uit elkaar. . Aanval Van der Poel Van der Poel trekt een eerste keer zelf door. Een collectieve coup van Alpecin-Deceuninck. Met zijn ploegmakkers in het wiel, ranselt hij de boel uit elkaar.

clock 15:26 15 uur 26. Bij het opdraaien van de Grootbroekstraat zijn de vluchters een vogel voor de kat. Dries De Bondt neemt het trio bij de lurven en knalt de onverharde strook op. De voormalige Belgische kampioen heeft Mathieu van der Poel en een handjevol ploegmaats in zijn wiel. . Bij het opdraaien van de Grootbroekstraat zijn de vluchters een vogel voor de kat. Dries De Bondt neemt het trio bij de lurven en knalt de onverharde strook op. De voormalige Belgische kampioen heeft Mathieu van der Poel en een handjevol ploegmaats in zijn wiel.

clock 15:23 +22 seconden voor koplopers. Het peloton sluipt - ondanks het gezapige tempo - zienderogen dichterbij. Betalen de drie relatief onbekende renners op kop leergeld? Jasper Haest, Meindert Weulink en James Fouché zijn het opgejaagd wild. . 15 uur 23. time difference +22 seconden voor koplopers Het peloton sluipt - ondanks het gezapige tempo - zienderogen dichterbij. Betalen de drie relatief onbekende renners op kop leergeld? Jasper Haest, Meindert Weulink en James Fouché zijn het opgejaagd wild.

clock 15:13 15 uur 13. Ik kijk uit naar het optreden van een Yves Lampaert of een Sep Vanmarcke. Mathieu van der Poel is topfavoriet, maar er is een sterk deelnemersveld aanwezig. Sven Nys. Ik kijk uit naar het optreden van een Yves Lampaert of een Sep Vanmarcke. Mathieu van der Poel is topfavoriet, maar er is een sterk deelnemersveld aanwezig. Sven Nys

clock 15:07 15 uur 07. LIVESTREAM. Volg de finale van Dwars door het Hageland nu ook met livebeelden. Kijk naar VRT 1 of via de livestream op deze pagina. Wie kan de terugkerende Mathieu van der Poel van een onmiddellijke triomf houden? . LIVESTREAM Volg de finale van Dwars door het Hageland nu ook met livebeelden. Kijk naar VRT 1 of via de livestream op deze pagina. Wie kan de terugkerende Mathieu van der Poel van een onmiddellijke triomf houden?

clock 14:52 14 uur 52. Ondertussen heeft er zich in alle hectiek een kopgroep gevormd, dat op de hielen wordt gezeten door het angstaanjagende blok van Alpecin-Deceuninck. Het is nog onduidelijk wie er verscholen zit in het pakketje vrijbuiters. . Ondertussen heeft er zich in alle hectiek een kopgroep gevormd, dat op de hielen wordt gezeten door het angstaanjagende blok van Alpecin-Deceuninck. Het is nog onduidelijk wie er verscholen zit in het pakketje vrijbuiters.

clock 14:50 Exit Arjen Livyns. Lotto-Dstny vloekt bij het horen van de koersradio. Arjen Livyns is met een harde smak op het asfalt terechtgekomen. De talentvolle renner stapt na een inspectie van de dokter in de wagen. Einde verhaal voor vandaag. . 14 uur 50. give up Exit Arjen Livyns Lotto-Dstny vloekt bij het horen van de koersradio. Arjen Livyns is met een harde smak op het asfalt terechtgekomen. De talentvolle renner stapt na een inspectie van de dokter in de wagen. Einde verhaal voor vandaag.

clock 14:10 14 uur 10. Aanval Pim Ronhaar. De kasseien zorgen meteen voor averij in het peloton, dat in stukken en brokken dreigt te breken. De kasseispecialisten schuiven op, anderen hebben moeite om het tempo op de kinderkopjes te houden. Het is dan ook de talentvolle veldrijder Pim Ronhaar die een aanval probeert op te zetten. . Aanval Pim Ronhaar De kasseien zorgen meteen voor averij in het peloton, dat in stukken en brokken dreigt te breken. De kasseispecialisten schuiven op, anderen hebben moeite om het tempo op de kinderkopjes te houden. Het is dan ook de talentvolle veldrijder Pim Ronhaar die een aanval probeert op te zetten.

clock 14:06 Ondertussen bij de vrouwen: Lotte Kopecky houdt zich schuil in een grote kopgroep van 26. 14 uur 06. Ondertussen bij de vrouwen: Lotte Kopecky houdt zich schuil in een grote kopgroep van 26.

clock 14:01 Grootbroekstraat. Wanneer de renners over de Grootbroekstraat kletteren, is de wedstrijd écht begonnen. De eerste - maar zeker niet de laatste - onverharde strook van de dag telt 5,4 kilometer aan geaccidenteerd terrein. Krijgen we hier een eerste afscheiding? . 14 uur 01. cobble stones Grootbroekstraat Wanneer de renners over de Grootbroekstraat kletteren, is de wedstrijd écht begonnen. De eerste - maar zeker niet de laatste - onverharde strook van de dag telt 5,4 kilometer aan geaccidenteerd terrein. Krijgen we hier een eerste afscheiding?

clock 13:32 13 uur 32. Ondanks een spervuur speldenprikjes blijft het peloton voorlopig in colonne doordraven. De eerste kasseistrook lonkt al over 20 kilometer. . Ondanks een spervuur speldenprikjes blijft het peloton voorlopig in colonne doordraven. De eerste kasseistrook lonkt al over 20 kilometer.

clock 13:20 13 uur 20. Het was geen moeilijke beslissing om naar hier te komen. Deze wedstrijd vind ik leuk om te rijden. We hebben hier ook een mooie ploeg om mee te spelen. Mathieu van der Poel. Het was geen moeilijke beslissing om naar hier te komen. Deze wedstrijd vind ik leuk om te rijden. We hebben hier ook een mooie ploeg om mee te spelen. Mathieu van der Poel

clock 13:13 13 uur 13. In Dwars door het Hageland gaat geen minuut zonder animo voorbij. Vorig jaar werd er slag om slinger aangevallen en ook vandaag lijkt het peloton niet van plan om lang te treuzelen. Meteen probeert er zich een groep van 8 renners los te wrikkelen. . In Dwars door het Hageland gaat geen minuut zonder animo voorbij. Vorig jaar werd er slag om slinger aangevallen en ook vandaag lijkt het peloton niet van plan om lang te treuzelen. Meteen probeert er zich een groep van 8 renners los te wrikkelen.

clock 13:13 13 uur 13 match begonnen start time START Opnieuw koers op Belgische bodem. In Dwars door het Hageland komt onder anderen Mathieu van der Poel stof vreten op de vele kasseistroken. Volg de uitputtingsslag van begin tot einde op deze pagina, vanaf 15.10 uur kunt u ook genieten van livebeelden op VRT 1 of via de stream in onze website/app.

clock 12:54 12 uur 54. Hoe klop je Van der Poel? Ook kassei-/gravelliefhebber Yves Lampaert in aanwezig in Aarschot. De renner van Soudal-Quick Step komt net terug van hoogtestage. "Afwachten hoe de benen voelen, maar normaal gezien keer ik goed terug uit zo'n trainingsperiode", vertelt hij voor de start. Twee jaar geleden werd Lampaert derde in het Hageland en ook vorig jaar toonde hij er zijn voorliefde voor het parcours vol kinderkopjes, al moest hij in de finale ultiem afrekenen met twee lekke banden. "Deze keer hoop ik die pech niet te hebben, dan moet een goede prestatie zeker mogelijk zijn." De te kloppen man voor Lampaert is Mathieu van der Poel. "Hoe ik hem zal moeten verslaan? Anticiperen, hé. Als je met hem naar de finish gaat, ben je 90% zeker geklopt." . Hoe klop je Van der Poel? Ook kassei-/gravelliefhebber Yves Lampaert in aanwezig in Aarschot. De renner van Soudal-Quick Step komt net terug van hoogtestage. "Afwachten hoe de benen voelen, maar normaal gezien keer ik goed terug uit zo'n trainingsperiode", vertelt hij voor de start.

Twee jaar geleden werd Lampaert derde in het Hageland en ook vorig jaar toonde hij er zijn voorliefde voor het parcours vol kinderkopjes, al moest hij in de finale ultiem afrekenen met twee lekke banden. "Deze keer hoop ik die pech niet te hebben, dan moet een goede prestatie zeker mogelijk zijn."

De te kloppen man voor Lampaert is Mathieu van der Poel. "Hoe ik hem zal moeten verslaan? Anticiperen, hé. Als je met hem naar de finish gaat, ben je 90% zeker geklopt."

clock 12:47 12 uur 47. Ik heb groen licht gekregen om weer te koersen na mijn armbreuk. De voorbije week heb ik dan ook enkele stevige trainingen op kasseien afgewerkt. Als ik vandaag niet mee zou kunnen, is het gewoon de conditie. . Sep Vanmarcke. Ik heb groen licht gekregen om weer te koersen na mijn armbreuk. De voorbije week heb ik dan ook enkele stevige trainingen op kasseien afgewerkt. Als ik vandaag niet mee zou kunnen, is het gewoon de conditie. Sep Vanmarcke

clock 11:58 11 uur 58. "Stof vreten, geen zichtbaarheid en weinig grip". Dwars door het Hageland staat bekend voor zijn vele gravelstroken, 41 kilometer om precies te zijn. Dat is veel, maar volgens Sven Nys voegt dat heel wat spektakel toe aan de wedstrijd. "Het zijn mooie gravelstroken waar de renners in normale omstandigheden niet meteen in de problemen gaan komen. Renners rijden hier graag en het is ook vaak spannend. Wie knalt op de citadel het snelst naar boven?" Bovendien wordt er warm en droog weer voorspeld en dat betekent een hele dag stof vreten voor de renners. "Dat maakt het wel zwaarder, ja", zegt Nys. "Het zicht is beperkt en als je dan achterop geraakt door pech, moet je je door de stofwolken een weg naar voren banen. Dat is niet evident." "Hoe droger het is, hoe spectaculairder de koers zal zijn", voegt hij eraan toe. "Dan liggen de stroken er “gladder" bij. Steentjes liggen los, veel stof… dat schuift gewoon veel harder. Als het regent, heb je het gevoel dat je meer grip hebt." . "Stof vreten, geen zichtbaarheid en weinig grip" Dwars door het Hageland staat bekend voor zijn vele gravelstroken, 41 kilometer om precies te zijn. Dat is veel, maar volgens Sven Nys voegt dat heel wat spektakel toe aan de wedstrijd. "Het zijn mooie gravelstroken waar de renners in normale omstandigheden niet meteen in de problemen gaan komen. Renners rijden hier graag en het is ook vaak spannend. Wie knalt op de citadel het snelst naar boven?" Bovendien wordt er warm en droog weer voorspeld en dat betekent een hele dag stof vreten voor de renners. "Dat maakt het wel zwaarder, ja", zegt Nys. "Het zicht is beperkt en als je dan achterop geraakt door pech, moet je je door de stofwolken een weg naar voren banen. Dat is niet evident." "Hoe droger het is, hoe spectaculairder de koers zal zijn", voegt hij eraan toe. "Dan liggen de stroken er “gladder" bij. Steentjes liggen los, veel stof… dat schuift gewoon veel harder. Als het regent, heb je het gevoel dat je meer grip hebt."

clock 11:55 11 uur 55. Live op Sporza. Mis niets van Dwars door het Hageland op de kanalen van Sporza. De volledige race is integraal te volgen op deze pagina. Vanaf 15.10 uur kunt u ook van livebeelden genieten op VRT 1 of met een livestream in onze app/website. . Live op Sporza Mis niets van Dwars door het Hageland op de kanalen van Sporza. De volledige race is integraal te volgen op deze pagina. Vanaf 15.10 uur kunt u ook van livebeelden genieten op VRT 1 of met een livestream in onze app/website.

clock 11:55 11 uur 55. Twijfel er maar niet aan dat Mathieu zijn zinnen op winst heeft gezet. Sven Nys. Twijfel er maar niet aan dat Mathieu zijn zinnen op winst heeft gezet. Sven Nys