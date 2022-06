Riesebeek viert in spektakelrijke Dwars door het Hageland 1e zege, ploegmaat Vermeersch "baalt" op plaats 2

Ploegmaat Gianni Vermeersch had na de race een dubbel gevoel. Hij kon zelf winnen en werd uiteindelijk tweede. "Ik had de benen om zelf te winnen, maar ben uiteraard heel blij voor Oscar."

"Ik kom uit de Giro met een heel goede vorm. We hadden als ploeg gemikt op een goed resultaat en worden hier 1 en 2, dat is fantastisch. We hebben de wedstrijd nooit moeten ondergaan."

Wie is Oscar Riesebeek eigenlijk? "Het is een heel toffe jongen die altijd klaar staat om in dienst te rijden. Het is mooi dat hij kan winnen."

Vermeersch werd al 2 keer derde en is dus no ook tweede geworden in Dwars door het Hageland. "De wedstrijd ligt me en ik kom terug om te winnen."