LIVESTREAM Dwars door het Hageland: Tim Wellens is actief, pechdag voor Quick Step

Van den Bossche ipv Vermeersch. De vier leiders, met Fabio Van den Bossche in plaats van Gianni Vermeersch, hebben 12 seconden op een eerste groep van zo'n 30 renners.

Ook Sénéchal rijdt lek. Voor Quick Step-Alpha Vinyl wordt het niets vandaag, want ook Florian Sénéchal moet noodgedwongen laten lopen door een lekke band. De blauwe brigade heeft nu enkel nog Pieter Serry voorin, maar dat is natuurlijk geen afwerker. Ook de jonge Stan Van Tricht is er nog bij.

De blauwe brigade heeft nu enkel nog Pieter Serry voorin, maar dat is natuurlijk geen afwerker. Ook de jonge Stan Van Tricht is er nog bij.

Weer Wellens. Wellens trekt nog een keer stevig door, zijn derde inspanning van vandaag. De twee Vermeerschen (Gianni en Florian) gaan samen met Taco van der Hoorn mee met de ervaren Belg.

Derde keer goede keer voor Wellens?

Prinsenbos. Vanuit de achtergrond zijn Thibau Nys (Baloise-Trek) en Tom Devriendt (Intermarché) weer komen aansluiten na een knappe inspanning. Ze zijn er net op tijd bij, want we beginnen aan het Prinsenbos.

Het is "volle bak" koers. Ruben Van Gucht.

Over and out voor Lampaert? Yves Lampaert baalt als een stekker want hij moet iedereen laten rijden door een lekke band. Zijn koers lijkt voorbij, want voorin valt het allesbehalve stil.

Campenaerts gaat onderuit en Lampaerts met de lekke band zien het peloton voorbij rijden.

Val Campenaerts. Campenaerts gaat onderuit in een bocht op de grote baan.

Arnaud De Lie zit toch wat te puffen. Christophe Vandegoor.

Citadel. Op de steentjes van de Citadel in Diest rijdt Rasmus Tiller, de winnaar van vorig jaar, als eerste over de finishlijn. Nog twee ronden op de teller.

De laatste vluchter wordt gegrepen op de Citadel.

Indrukwekkende Mørkøv. Helemaal achteraan rolt Michael Mørkøv het ene achtervolgende groepje na het andere op. De ervaren Deen van Quick Step wil absoluut nog een rol spelen vandaag.

De aanval van Wellens lijkt een maat voor niets, er volgen nog 50 renners in het spoor.

Kobe Vanoverschelde wordt als laatste vluchter ingelopen door Wellens en co. De finale kan nu echt beginnen.

Tweede aanval Wellens. Voor Tim Wellens gaat het niet snel genoeg. Bij het afdraaien van de Demerdijk versnelt hij op het Grasbos, de Poggio van Diest. Gaan mee: Sénéchal en Campenaerts.

Wellens probeert het nog eens.

Reynders, Joseph, Huybs en Vanoverschelde hebben nog altijd 15 seconden. Het peloton laat de vier wat spartelen.

Demerdijk Zichem. De Lotto's nemen de koers in handen op de Demerdijk in Zichem. Yves Lampaert bekijkt het met zijn rits open vanaf de tweede rij.

Nog vier leiders. Simon Daniels wordt als eerste opgeslokt door het peloton, met Lotto-Soudal op kop.

De kopgroep doet er alles aan om het peloton voor te blijven.

Nog op het menu:. We zijn onderweg naar Zichem en daar draaien we de laatste lokale ronde op. Met het trio Demerdijk Zichem (3x 4km), Citadel (3x 1km) en Prinsenbos (2x 1,8km) ligt er nog heel wat lekkers te wachten.

Met het trio Demerdijk Zichem (3x 4km), Citadel (3x 1km) en Prinsenbos (2x 1,8km) ligt er nog heel wat lekkers te wachten.

Voor Tom Van Asbroeck gaat het ineens te snel. De Belg van Israel-Premier Tech laat het peloton lopen.

De deur staat open achteraan. Het is een afvallingswedstrijd aan het worden. Sven Nys.

Einde verhaal voor vluchters? De vijf leiders draaien goed rond, maar hun verhaal lijkt geschreven. Het peloton volgt plots op 25".

Merlier haalt Devriendt en Swift terug, met in zijn zog de rest van het pak. De ex-Belgische kampioen is aan zijn derde wedstrijd bezig sinds zijn zware val in Parijs-Roubaix.

Tom Devriendt (Intermarché) en Connor Swift (Arkéa) gaan op zoek naar de 5 leiders. Lotto-Soudal laat begaan.

Weer 5 leiders. Na de Demervallei rijden we opnieuw richting Diest. Huybs en Vanoverschelde profiteren van een rustig moment om weer voorin aan te komen sluiten.

Op de Demervallei is de zichtbaarheid in het peloton bijna nihil door het stof. We zien veel rood voorin, Lotto-Soudal is voorlopig de perfecte wedstrijd aan het rijden.

Tim Merlier is samen met Gianni Vermeersch de kopman bij Alpecin-Feniks.

Demervallei. Meteen na de Grootbroekstraat volgt de Demervallei in Aarschot. Het peloton is langgerekt, verschillende groepjes komen weer aansluiten.

Ook Huybs lek. Ook Ward Huybs rijdt lek. De vluchters zijn zo nog met z'n drieën.

In het peloton komen de grote jongens stilaan naar voren met nog 75km te gaan. Wellens versnelt, Gaviria gaat vlotjes mee in het wiel.

De val van Ronhaar:

Het kaf zal heel snel van het koren gescheiden worden. Christophe Vandegoor.

De Grootbroekstraat ligt er heel slecht bij. In de stukken in het bos ligt er zelfs nog water op de "weg".

Lekke band. kobe Vanoverschelde, één van de leiders, valt voorin weg. Hij staat achteraan lek.

Wellens stond al eens op het podium van de Strade Bianche. Deze wedstrijd moet hem dus liggen. Christophe Vandegoor.

Val Ronhaar. Pim Ronhaar is op zijn eentje tegen de grond gegaan. De veldrijder van Baloise-Trek Lions likt zijn wonden.

Tweede keer Grootbroekstraat. De vijf zijn voor de tweede keer aan de Grootbroekstraat begonnen. Met 5,4km is het de langste onverharde strook van de dag.

Geen 4, maar 5 leiders. Simon Daniels (Geofco) is er voorin ook bij. We hebben dus 5 Belgen aan de leiding, met 2'32" voorsprong op het peloton.

Geen Stybar en Hermans. Zoek vandaag niet naar Quinten Hermans. Hij was vandaag normaal gezien de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert, maar hij werd gisteren op training aangereden en is er vandaag niet bij. Ook Zdenek Stybar was voorzien, maar ook de ervaren Tsjech van Quick Step-Alpa Vinyl is niet klaar geraakt.

Ook Zdenek Stybar was voorzien, maar ook de ervaren Tsjech van Quick Step-Alpa Vinyl is niet klaar geraakt.

Livestream loopt. Christophe Vandegoor en Sven Nys gidsen u vanaf nu vakkundig door de finale van Dwars door het Hageland. Er moeten nog altijd meer dan 100km afgelegd worden in Vlaams-Brabant. Geniet van de koers!

Geniet van de koers!

Controle van Lotto. De eerste passage over de steentjes van de Citadel van Diest is al achter de rug. Op kop van het peloton controleren de jongens van Lotto-Soudal. Zij hebben met De Lie, Wellens, Campenaerts en Vermeersch vandaag meerdere troefkaarten.

Zij hebben met De Lie, Wellens, Campenaerts en Vermeersch vandaag meerdere troefkaarten.

Livestream vanaf 13.30 u. U hoeft straks geen pedaalslag van de finale van Dwars door het Hageland te missen. Christophe Vandegoor zit nu al te popelen van ongeduld om u van deskundig commentaar te voorzien. Meteen na het Journaal schakelen we de livestream in.

Meteen na het Journaal schakelen we de livestream in.

40". Veel info hebben we voorlopig niet, maar de vier vluchters zouden dan toch nog zo'n 40 seconden voor het peloton uit rijden. Hun namen nog eens op een rij: Ward Huybs, Jens Reynders, Kobe Vanoverschelde en Joseph Thomas.

Hun namen nog eens op een rij: Ward Huybs, Jens Reynders, Kobe Vanoverschelde en Joseph Thomas.

Grootbroekstraat. Op de Grootbroekstraat, de eerste kasseistrook van de dag, raakt voorlopig niemand weg. Wanneer valt het stil?

De vier landgenoten zijn er niet in geslaagd het peloton in slaap te wiegen. De groep heeft de vier gewoon weer teruggepakt.

Yves Lampaert: "Arnaud De Lie is zeker topfavoriet vandaag".

De vier vluchters:

Florian Vermeersch: "De aankomst moet mij wel liggen".

Arnaud De Lie: "We hebben een sterke ploeg aan de start staan".

Taco van der Hoorn: "Ik ben goed genoeg om hier de finale te rijden".

Sep Vanmarcke: "Valpartijen en lekke banden horen erbij op de gravelstroken".

Tim Merlier: "Geen last meer van elleboog, maar zit wel nog in mijn hoofd dat er een gat in zit".

Gianni Vermeersch: "Werd al twee keer derde hier, vandaag hoop ik mee te doen voor de overwinning".

Vier Belgen in de aanval. Vier vluchters hebben een voorsprong van een halve minuut op het peloton: Ward Huybs (Baloise-Trek), Kobe Vanoverschelde (Tarteletto), Joseph Thomas (Minerva) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen).

Thibau Nys: "Podium is het doel".

Start. De renners zijn eraan begonnen in Aarschot onder een stralende zon. Het wordt ongetwijfeld stof vreten vandaag op de onverharde stroken in Vlaams-Brabant.

Mooi volk aan de start. Het deelnemersveld oogt heel netjes vandaag. Liefst 6 WorldTour-teams zijn afgezakt naar Aarschot: Quick Step-Alpha Vinyl, Lotto-Soudal, BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, Cofidis en UAE. Op papier heeft Lotto-Soudal vandaag het sterkste team met man-in-vorm De Lie, Campenaerts, Wellens en Vermeersch. Quick Step doet het met het duo Lampaert-Sénéchal. Ook van de partij: Walscheid en Vanbilsen (Cofidis), Vanmarcke (Israel), Van der Hoorn en Vliegen (Intermarché), Merlier en Vermeersch (Alpecin), Ackermann en Gaviria (UAE), Groves (BikeExchange), titelverdediger Tiller en Halvorsen (Uno-X), Nys (Baloise-Trek), Sweeck en Vanthourenhout (Pauwels Sauzen) en Swift (Arkéa).

Op papier heeft Lotto-Soudal vandaag het sterkste team met man-in-vorm De Lie, Campenaerts, Wellens en Vermeersch. Quick Step doet het met het duo Lampaert-Sénéchal.

Ook van de partij: Walscheid en Vanbilsen (Cofidis), Vanmarcke (Israel), Van der Hoorn en Vliegen (Intermarché), Merlier en Vermeersch (Alpecin), Ackermann en Gaviria (UAE), Groves (BikeExchange), titelverdediger Tiller en Halvorsen (Uno-X), Nys (Baloise-Trek), Sweeck en Vanthourenhout (Pauwels Sauzen) en Swift (Arkéa)

Lastig parcours. Het startschot van Dwars door het Hageland wordt gegeven in Aarschot, waarna de renners na 177km finishen op de Citadel van Diest. Onderweg moeten liefst 14 onverharde stroken en kasseistroken voor de schifting zorgen. In totaal zullen de renners 41 kilometer onverhard/kasseistrook achter de kiezen hebben. Het trio Prinsenbos (2x 1.800m), Demerdijk Zichem (4x 4.000m) en de

Onderweg moeten liefst 14 onverharde stroken en kasseistroken voor de schifting zorgen. In totaal zullen de renners 41 kilometer onverhard/kasseistrook achter de kiezen hebben.

Het trio Prinsenbos (2x 1.800m), Demerdijk Zichem (4x 4.000m) en de Citadel in Diest (4x 1.000m) is de scherprechter met dienst op de lokale ronde.

clock 11:11 11 uur 11.