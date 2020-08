Val in Polen houdt wereldkampioen Pedersen weg uit het Hageland

12:12 12 uur 12. Geen Pedersen op Hagelandse wegen. Trek-Segafredo zakt morgen zonder wereldkampioen Mads Pedersen af naar Dwars door het Hageland. De wereldkampioen had nochtans zelf gevaagd om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd maar een val in de Ronde van Polen zorgt ervoor dat Pedersen wat langer moet herstellen dan voorzien. "Mads is ten val gekomen in de Ronde van Polen en het herstel verloopt iets minder snel dan we aanvankelijk hadden voorzien. Het klopt dat Mads graag deze Dwars door het Hageland had gereden maar we willen geen risico nemen en daarom krijgt hij extra rust voorgeschreven. Zijn eerstkomende koers zal het nationale kampioenschap van Denemarken worden", meldt teamdirecteur Steven de Jongh. . Geen Pedersen op Hagelandse wegen Trek-Segafredo zakt morgen zonder wereldkampioen Mads Pedersen af naar Dwars door het Hageland. De wereldkampioen had nochtans zelf gevaagd om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd maar een val in de Ronde van Polen zorgt ervoor dat Pedersen wat langer moet herstellen dan voorzien.

12:08 Vorig jaar was Kenneth Vanbilsen de sterkste op de citadel van Diest. 12 uur 08. Vorig jaar was Kenneth Vanbilsen de sterkste op de citadel van Diest

15:59 15 uur 59. Passage aan basiliek Scherpenheuvel geschrapt. Er is ook niet langer een passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. "Dit op verzoek van burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem", vertelt organisator Nuyens. "We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben. Het is nog steeds vakantie en de basiliek is een toeristische trekpleister bij uitstek. Daar heb je sowieso altijd veel volk. De omleiding brengt met zich mee dat we in totaal aan 187 wedstrijdkilometers komen, iets meer dan voorzien."