LIVE: 6 renners trekken vroeg op verkenning in Dwars door het Hageland

12:27 12 uur 27. Eerste groep is weg. Het heeft niet lang geduurd voor de eerste groep gevormd werd. Zes renners rijden voor het peloton uit. Daarbij zien we geen grote kleppers, wel onder anderen Martin Salmon van Sunweb en de Belgen Gilles De Wilde en Stijn De Bock.

11:38 11 uur 38. Start! De vlag valt. Het peloton is vertrokken in Aarschot voor een tocht van 180 kilometer richting Diest. . Start! De vlag valt. Het peloton is vertrokken in Aarschot voor een tocht van 180 kilometer richting Diest.

11:13 11 uur 13. Live op Eén. Dwars door het Hageland is vanmiddag live te volgen bij ons. Uiteraard hier in de liveblog maar ook met beelden vanaf 13.30 uur. Renaat Schotte en Sven Nys zorgen voor commentaar. . Live op Eén Dwars door het Hageland is vanmiddag live te volgen bij ons. Uiteraard hier in de liveblog maar ook met beelden vanaf 13.30 uur. Renaat Schotte en Sven Nys zorgen voor commentaar.

11:01 11 uur 01. Deceuninck-Quick Step kan op meerdere paarden wedden. Bij Deceuninck-Quick Step rekenen ze deze namiddag op Hodeg, Keisse, Sénéchal, Steels, Steimle, Stybar en Van Lerberghe. Wilfried Peeters heeft dus meerdere ijzers in het vuur zitten voor Dwars door het Hageland. "We hebben enkele kandidaten. Ik denk dan aan Zdenek Stybar, die vorige week perfect reed. Bert Van Lerberghe maakte ook een goede voorbereiding mee net als Florian Sénéchal. Jannik Steimle heeft al bewezen dat hij op Belgische bodem goed uit de voeten kan. Al is hij nog jong en moet hij nog wat ervaring opdoen." Het parcours werd in vergelijking met voorgaande jaren op enkele punten aangepast. "Er zijn een paar kasseizones weggelaten. De passages op de zandstroken zijn te doen en bovendien vlak. Jammer genoeg is het Grasbos verdwenen omdat daar wegenwerken aan de gang zijn. De finish ligt nog steeds op de Citadel van Diest. Een plaats die ik ken, want daar trainde ik steevast op toen ik junior was." . Deceuninck-Quick Step kan op meerdere paarden wedden Bij Deceuninck-Quick Step rekenen ze deze namiddag op Hodeg, Keisse, Sénéchal, Steels, Steimle, Stybar en Van Lerberghe. Wilfried Peeters heeft dus meerdere ijzers in het vuur zitten voor Dwars door het Hageland. "We hebben enkele kandidaten. Ik denk dan aan Zdenek Stybar, die vorige week perfect reed. Bert Van Lerberghe maakte ook een goede voorbereiding mee net als Florian Sénéchal. Jannik Steimle heeft al bewezen dat hij op Belgische bodem goed uit de voeten kan. Al is hij nog jong en moet hij nog wat ervaring opdoen."

12:12 12 uur 12. Geen Pedersen op Hagelandse wegen. Trek-Segafredo zakt morgen zonder wereldkampioen Mads Pedersen af naar Dwars door het Hageland. De wereldkampioen had nochtans zelf gevaagd om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd maar een val in de Ronde van Polen zorgt ervoor dat Pedersen wat langer moet herstellen dan voorzien. "Mads is ten val gekomen in de Ronde van Polen en het herstel verloopt iets minder snel dan we aanvankelijk hadden voorzien. Het klopt dat Mads graag deze Dwars door het Hageland had gereden maar we willen geen risico nemen en daarom krijgt hij extra rust voorgeschreven. Zijn eerstkomende koers zal het nationale kampioenschap van Denemarken worden", meldt teamdirecteur Steven de Jongh. . Geen Pedersen op Hagelandse wegen Trek-Segafredo zakt morgen zonder wereldkampioen Mads Pedersen af naar Dwars door het Hageland. De wereldkampioen had nochtans zelf gevaagd om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd maar een val in de Ronde van Polen zorgt ervoor dat Pedersen wat langer moet herstellen dan voorzien.

"Mads is ten val gekomen in de Ronde van Polen en het herstel verloopt iets minder snel dan we aanvankelijk hadden voorzien. Het klopt dat Mads graag deze Dwars door het Hageland had gereden maar we willen geen risico nemen en daarom krijgt hij extra rust voorgeschreven. Zijn eerstkomende koers zal het nationale kampioenschap van Denemarken worden", meldt teamdirecteur Steven de Jongh.



12:08 Vorig jaar was Kenneth Vanbilsen de sterkste op de citadel van Diest. 12 uur 08. Vorig jaar was Kenneth Vanbilsen de sterkste op de citadel van Diest

15:59 15 uur 59. Passage aan basiliek Scherpenheuvel geschrapt. Er is ook niet langer een passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. "Dit op verzoek van burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem", vertelt organisator Nuyens. "We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben. Het is nog steeds vakantie en de basiliek is een toeristische trekpleister bij uitstek. Daar heb je sowieso altijd veel volk. De omleiding brengt met zich mee dat we in totaal aan 187 wedstrijdkilometers komen, iets meer dan voorzien." . Passage aan basiliek Scherpenheuvel geschrapt Er is ook niet langer een passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. "Dit op verzoek van burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem", vertelt organisator Nuyens. "We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben. Het is nog steeds vakantie en de basiliek is een toeristische trekpleister bij uitstek. Daar heb je sowieso altijd veel volk. De omleiding brengt met zich mee dat we in totaal aan 187 wedstrijdkilometers komen, iets meer dan voorzien."