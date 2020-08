3 teams minder in Dwars door het Hageland door coronamaatregelen

15:59

15 uur 59. Passage aan basiliek Scherpenheuvel geschrapt. Er is ook niet langer een passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. "Dit op verzoek van burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem", vertelt organisator Nuyens. "We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben. Het is nog steeds vakantie en de basiliek is een toeristische trekpleister bij uitstek. Daar heb je sowieso altijd veel volk. De omleiding brengt met zich mee dat we in totaal aan 187 wedstrijdkilometers komen, iets meer dan voorzien." .