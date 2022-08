LIVE: De Druivenkoers met Mathieu van der Poel, Girmay, Teuns, Campenaerts en Wellens

Dylan Teuns is één van de mannen die vooraan kan eindigen bij ons

12 uur 59. Dylan Teuns is één van de mannen die vooraan kan eindigen bij ons. Sep Vanmarcke.

Ik ben niet in mijn allerbeste vorm, maar ik probeer wel te winnen of mijn team te helpen

12 uur 49. Ik ben niet in mijn allerbeste vorm, maar ik probeer wel te winnen of mijn team te helpen. Biniam Girmay.

We zijn vertrokken voor een tocht van 192 km door het Dijleland met 20 hellingen waaronder de Smeysberg, Moskesstraat, S-Bocht Overijse, Taymansstraat Bekestraat en Veeweide.

Wederoptredende Mathieu van der Poel: "Het is zeker de bedoeling om als kopman naar het WK te gaan"

Ik heb zeker niet de topvorm te pakken maar ik ben goed genoeg om te koersen en ik heb er wel zin in

12 uur 14. Ik heb zeker niet de topvorm te pakken maar ik ben goed genoeg om te koersen en ik heb er wel zin in. Mathieu van der Poel.

clock 12:11

12 uur 11. We hebben een ploeg om aanvallend te koersen. Ik denk dat Mathieu wel in orde is. Jasper Philipsen.