LIVESTREAM Druivenkoers: Wie manifesteert zich tijdens generale repetitie voor WK?

15:03 15 uur 03. Nu met commentaar. Op onze livestream kunt u de koers nu bekijken met twee gidsen: Tom Vandenbulcke en Nick Nuyens nemen de laatste 90 kilometer voor hun rekening. . Nu met commentaar Op onze livestream kunt u de koers nu bekijken met twee gidsen: Tom Vandenbulcke en Nick Nuyens nemen de laatste 90 kilometer voor hun rekening.

15:00 15 uur . De wedstrijd zit nu al een poosje op slot. Het peloton houdt de 8 leiders netjes binnen schot. . De wedstrijd zit nu al een poosje op slot. Het peloton houdt de 8 leiders netjes binnen schot.

14:50 14 uur 50. Dries De Bondt: "Het parcours verandert hier elk jaar: het roadbook is telkens een verrassing". Dries De Bondt: "Het parcours verandert hier elk jaar: het roadbook is telkens een verrassing"

14:49 14 uur 49. Het WK? Ik heb de bondscoach nog niet gehoord. Een selectie is een kinderdroom, maar het wordt dit jaar zeer moeilijk. Al wil ik wel laten zien dat ik een optie ben. . Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Het WK? Ik heb de bondscoach nog niet gehoord. Een selectie is een kinderdroom, maar het wordt dit jaar zeer moeilijk. Al wil ik wel laten zien dat ik een optie ben. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

14:46 14 uur 46. Met Niels van Ekeren spelen we een leider kwijt. We tellen vooraan nog 8 vluchters. . Met Niels van Ekeren spelen we een leider kwijt. We tellen vooraan nog 8 vluchters.

14:41 14 uur 41. In het peloton zien we nog altijd een entente tussen Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step. Alpecin-Fenix, dat toch ook kanshebbers telt, houdt zich afzijdig. . In het peloton zien we nog altijd een entente tussen Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step. Alpecin-Fenix, dat toch ook kanshebbers telt, houdt zich afzijdig.

14:37 Moskesstraat. Zo meteen zetten we onze tanden in de Moskesstraat. Die helling heeft in geen tijd een halve cultstatus bereikt, maar er was een tijdje geleden wat controverse. Na werken aan de beklimming zou de charme verdwenen zijn en zou de bult plots een niemendalletje geworden zijn, maar Tomas Van Den Spiegel ontkrachtte die theorie in onze podcast De Tribune. . 14 uur 37. Moskesstraat Zo meteen zetten we onze tanden in de Moskesstraat. Die helling heeft in geen tijd een halve cultstatus bereikt, maar er was een tijdje geleden wat controverse. Na werken aan de beklimming zou de charme verdwenen zijn en zou de bult plots een niemendalletje geworden zijn, maar Tomas Van Den Spiegel ontkrachtte die theorie in onze podcast De Tribune.

14:21 14 uur 21. Beetje bij beetje snuiven we de WK-sfeer op. Dat doen we met deze hellingen: de S-bocht, de Bekestraat, de Veeweidestraat, de Smeysberg en de Moskesstraat. Dat vijftal ligt samengeperst in het tweede deel van de Flandrienroute. . Beetje bij beetje snuiven we de WK-sfeer op. Dat doen we met deze hellingen: de S-bocht, de Bekestraat, de Veeweidestraat, de Smeysberg en de Moskesstraat. Dat vijftal ligt samengeperst in het tweede deel van de Flandrienroute.

14:04 1'21". In het peloton werken Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal. Het verschil met de vroege vlucht blijft al bij al beperkt. . 14 uur 04. 1'21" In het peloton werken Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal. Het verschil met de vroege vlucht blijft al bij al beperkt.

14:00 14 uur . Livestream! We houden u niet langer in spanning: volg de koers nu mee met onze livestream. . Livestream! We houden u niet langer in spanning: volg de koers nu mee met onze livestream.

13:58 13 uur 58. Het koptrio werkt aanstekelijk, want nog meer renners willen in poleposition richting het Flandriencircuit. De ene tegenstoot volgt de andere op. . Het koptrio werkt aanstekelijk, want nog meer renners willen in poleposition richting het Flandriencircuit. De ene tegenstoot volgt de andere op.

13:43 13 uur 43. De Lanestraat heeft dan toch voor wat afscheiding gezorgd. Een zevental rijdt weg, maar Deceuninck-Quick Step hanteert een strak tempo. . De Lanestraat heeft dan toch voor wat afscheiding gezorgd. Een zevental rijdt weg, maar Deceuninck-Quick Step hanteert een strak tempo.

13:31 13 uur 31. Wielerliefhebbers kijken uit naar wat Deceuninck-Quick Step onderneemt met Evenepoel, Alaphilippe en Asgreen, maar er is nog veel meer schoon volk aanwezig. Ook Ewan, Gilbert, Wellens, Laporte, Gaviria, Hirschi, Vermeersch en De Bondt zullen ongetwijfeld gebrand zijn op een goeie generale repetitie voor het WK. . Wielerliefhebbers kijken uit naar wat Deceuninck-Quick Step onderneemt met Evenepoel, Alaphilippe en Asgreen, maar er is nog veel meer schoon volk aanwezig.



Ook Ewan, Gilbert, Wellens, Laporte, Gaviria, Hirschi, Vermeersch en De Bondt zullen ongetwijfeld gebrand zijn op een goeie generale repetitie voor het WK.

13:25 13 uur 25. Terwijl we nog even wachten op een vruchtbare kopgroep, geven we graag nog eens mee dat we vanaf 14 u een livestream aanbieden. Met dit deelnemersveld is dat iets om naar uit te kijken! . Terwijl we nog even wachten op een vruchtbare kopgroep, geven we graag nog eens mee dat we vanaf 14 u een livestream aanbieden. Met dit deelnemersveld is dat iets om naar uit te kijken!