Met solo van 40 kilometer: Juan Ayuso duldt geen tegenstand in de Faun Drôme Classic

Naast het openingsweekend in België werd er dit weekend ook tweemaal gekoerst in Frankrijk. Gisteren zat Juan Ayuso al in de juiste vlucht tijdens de Faun-Ardèche Classic, maar werd hij in de laatste kilometer verkeerd gestuurd.



Zo zag hij zijn winstkansen in rook opgaan. Dat scenario wilde de 22-jarige Spanjaard vandaag in de Faun Drôme Classic niet laten gebeuren.



Het ging de hele dag op en af over vooral steile muurtjes. Op de langste klim van de dag zag Ayuso zijn kans schoon. Met nog zo'n 40 kilometer te gaan versnelde de Spanjaard en sloeg meteen een gaatje.



Mattias Skjelmose probeerde Ayuso nog bij de lurven te grijpen, maar de Deen kreeg het gat niet meer toe. Zo soleerde het talent van UAE dus naar de zege in Frankrijk.



Na een 4e en een 2e plaats de voorbije jaren, mag Ayuso zich nu wel de winnaar van de Faun Drôme Classic noemen.



Skjelmose kwam solo als tweede binnen. Ben Tulett was de snelste van het peloton en mocht als derde mee het podium op.