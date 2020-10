LIVESTREAM: Kijk naar de Driedaagse Brugge-De Panne voor de vrouwen

14:55 14 uur 55. De Mey rijdt lek en heeft een nieuw achterwiel nodig. Slecht moment voor onze landgenote. . De Mey rijdt lek en heeft een nieuw achterwiel nodig. Slecht moment voor onze landgenote.

14:54 14 uur 54. Achteraan het peloton staat de deur open, want het tempo ligt enorm hoog. Daarvoor is Boels-Dolmans momenteel verantwoordelijk. Zij willen geen aanvallen en willen D'hoore goed afleveren de laatste kilometer. . Achteraan het peloton staat de deur open, want het tempo ligt enorm hoog. Daarvoor is Boels-Dolmans momenteel verantwoordelijk. Zij willen geen aanvallen en willen D'hoore goed afleveren de laatste kilometer.

14:51 14 uur 51. Een sprint ontlopen? Dat wordt heel moeilijk. Co-commentator Lieselot Decroix. Een sprint ontlopen? Dat wordt heel moeilijk. Co-commentator Lieselot Decroix

14:51 14 uur 51. Het is even weer wat rustiger in het peloton. Met nog 20 kilometer te gaan is het Sunweb dat het tempo regelt. . Het is even weer wat rustiger in het peloton. Met nog 20 kilometer te gaan is het Sunweb dat het tempo regelt.

14:37 14 uur 37. Waaiergevaar! Wie lag te slapen, heeft prijs, want Boels-Dolmans zorgt voor waaiers. D'hoore draait zelf mee, ook Sunweb doet zijn werk. We zien al enkele breukjes, maar de grote namen zitten vooraan. . Waaiergevaar! Wie lag te slapen, heeft prijs, want Boels-Dolmans zorgt voor waaiers. D'hoore draait zelf mee, ook Sunweb doet zijn werk. We zien al enkele breukjes, maar de grote namen zitten vooraan.

14:35 14 uur 35. Boels-Dolmans controleert. Op kop van het peloton zien we nu Boels-Dolmans, met de winnares van de Ronde van Vlaanderen, Blaak, op kop. D'hoore zit in derde positie. . Boels-Dolmans controleert Op kop van het peloton zien we nu Boels-Dolmans, met de winnares van de Ronde van Vlaanderen, Blaak, op kop. D'hoore zit in derde positie.

14:30 14 uur 30. Exit Franse kampioene Cordon-Ragot. Exit Franse kampioene Cordon-Ragot

14:24 14 uur 24. Opgave Cordon-Ragot. De Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot zien we afdraaien op de rotonde, ze verlaat de koers. Een pion minder voor Trek-Segafredo, dat met Longo Borghini en Van Dijk nog twee grote namen telt. . Opgave Cordon-Ragot De Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot zien we afdraaien op de rotonde, ze verlaat de koers. Een pion minder voor Trek-Segafredo, dat met Longo Borghini en Van Dijk nog twee grote namen telt.

14:22 14 uur 22. Sunweb werkt. Bij Sunweb willen ze een massasprint, want met Wiebes hebben ze een grote kanshebber. Geen enkele aanval houdt dus stand. . Sunweb werkt Bij Sunweb willen ze een massasprint, want met Wiebes hebben ze een grote kanshebber. Geen enkele aanval houdt dus stand.

14:19 14 uur 19. Het blijft nu aanvalletjes regenen. Ook deze worden snel geneutraliseerd. . Het blijft nu aanvalletjes regenen. Ook deze worden snel geneutraliseerd.

14:17 14 uur 17. Veel aanvallen hebben we nog niet gezien vandaag, maar Longo Borghini probeert het toch maar eens. Zonder al te veel succes. Niemand raakt weg, het tempo ligt te hoog. . Veel aanvallen hebben we nog niet gezien vandaag, maar Longo Borghini probeert het toch maar eens. Zonder al te veel succes. Niemand raakt weg, het tempo ligt te hoog.

14:03 14 uur 03. Na 2 valpartijen na elkaar was het peloton even in twee gesplitst. Maar dat is nu weer opgelost, alles is alweer samen. . Na 2 valpartijen na elkaar was het peloton even in twee gesplitst. Maar dat is nu weer opgelost, alles is alweer samen.

Livestream! Mis vanaf nu geen seconde van de Driedaagse Brugge-De Panne!

13:49 13 uur 49. Livestream om 14u. Over 10 minuten start de livestream. U kan rustig meekijken vanuit je zetel en afstemmen op één, sporza.be of kijken in de Sporza App. Of luister mee op Radio 1. . Livestream om 14u Over 10 minuten start de livestream. U kan rustig meekijken vanuit je zetel en afstemmen op één, sporza.be of kijken in de Sporza App. Of luister mee op Radio 1.

D'hoore: "Het is altijd moeilijk om energie te sparen in deze koersen, je moet altijd vooraan zitten.".

13:40 13 uur 40. Waaiers? Krijgen we nog waaiers vandaag? De wind waait alvast de hele tijd van opzij, maar het peloton blijft compact. De spurters zien het graag gebeuren. . Waaiers? Krijgen we nog waaiers vandaag? De wind waait alvast de hele tijd van opzij, maar het peloton blijft compact. De spurters zien het graag gebeuren.

12:38 42,3 gemiddeld. In het eerste wedstrijduur namen de rensters 42,3 kilometer voor hun rekening. . 12 uur 38. 42,3 gemiddeld In het eerste wedstrijduur namen de rensters 42,3 kilometer voor hun rekening.

12:08 12 uur 08. Het tempo in het peloton wordt de hoogte in gejaagd, een lang lint is het gevolg. . Het tempo in het peloton wordt de hoogte in gejaagd, een lang lint is het gevolg.

11:48 11 uur 48. Alles samen. Het is een rustig wedstrijdbegin in Brugge. Na 5 kilometer zit alles nog samen. Aanvalspogingen zijn er voorlopig niet. . Alles samen Het is een rustig wedstrijdbegin in Brugge. Na 5 kilometer zit alles nog samen. Aanvalspogingen zijn er voorlopig niet.

11:35 11 uur 35. Start! De vrouwen zijn vertrokken voor een winderige tocht van 155 kilometer van Brugge naar De Panne. Krijgen we een sprint aan het einde of wordt het een waaierspektakel? Eerst moeten er nog 5.2 neutrale kilometers gereden worden. . Start! De vrouwen zijn vertrokken voor een winderige tocht van 155 kilometer van Brugge naar De Panne. Krijgen we een sprint aan het einde of wordt het een waaierspektakel? Eerst moeten er nog 5.2 neutrale kilometers gereden worden.

11:00 11 uur . Start-en aankomstzone publieksvrij . De start in Brugge en de aankomst in De Panne zijn volledig publieksvrij gemaakt. Net als in de Ronde van Vlaanderen wordt ook vandaag gevraagd om de koers vanuit je zetel te volgen en niet langs het parcours te gaan staan. . Start-en aankomstzone publieksvrij De start in Brugge en de aankomst in De Panne zijn volledig publieksvrij gemaakt. Net als in de Ronde van Vlaanderen wordt ook vandaag gevraagd om de koers vanuit je zetel te volgen en niet langs het parcours te gaan staan.

10:55 10 uur 55. Belgisch sprintduel? Met Lotte Kopecky en Jolien D'hoore hebben we al zeker 2 sprintbommen in huis. Op het BK was Kopecky net sneller, maar in Gent-Wevelgem was de eer voor D'hoore. Krijgen we ook vandaag een tweestrijd? . Belgisch sprintduel? Met Lotte Kopecky en Jolien D'hoore hebben we al zeker 2 sprintbommen in huis. Op het BK was Kopecky net sneller, maar in Gent-Wevelgem was de eer voor D'hoore. Krijgen we ook vandaag een tweestrijd?

10:41 10 uur 41. Livestream om 14u. Vanaf 14.00u hoeft u niets te missen van de Driedaagse Brugge-De Panne bij de vrouwen. Op één, sporza.be of in de Sporza App kan u alles live volgen. U kan ook afstemmen op Radio 1. . Livestream om 14u Vanaf 14.00u hoeft u niets te missen van de Driedaagse Brugge-De Panne bij de vrouwen. Op één, sporza.be of in de Sporza App kan u alles live volgen. U kan ook afstemmen op Radio 1.

10:40 10 uur 40. Nog enkele andere favorieten die u best in het oog houdt: Lorena Wiebes (Team Sunweb) en het Trek-Segafredo-duo Elisa Longo Borghini/Ellen Van Dijk. . Nog enkele andere favorieten die u best in het oog houdt: Lorena Wiebes (Team Sunweb) en het Trek-Segafredo-duo Elisa Longo Borghini/Ellen Van Dijk.

10:38 10 uur 38. RvV-podium aan de start. Met Chantal van den Broek-Blaak staat de winnares van de Ronde van Vlaanderen al meteen op de startlijst, net als haar landgenote Amy Pieters, die er tweede werd. Bij onze landgenoten is het uitkijken naar Belgisch kampioene Lotte Kopecky (derde in RvV) en Jolien D'hoore. Met ook nog Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) en Sarah Roy (Michelton-Scott) staat zelfs de volledige top 5 van de Ronde aan de start. . RvV-podium aan de start Met Chantal van den Broek-Blaak staat de winnares van de Ronde van Vlaanderen al meteen op de startlijst, net als haar landgenote Amy Pieters, die er tweede werd.

Bij onze landgenoten is het uitkijken naar Belgisch kampioene Lotte Kopecky (derde in RvV) en Jolien D'hoore. Met ook nog Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) en Sarah Roy (Michelton-Scott) staat zelfs de volledige top 5 van de Ronde aan de start.

