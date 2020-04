LIVE: Wint Evenepoel rit 1 van "virtuele Ronde van Zwitserland?"

17:50 17 uur 50. Evenepoel zakt weg. Rohan Dennis loopt alsmaar verder weg op Whelan en Roche. Evenepoel lijkt op zijn adem te trappen. Hij ziet achtereenvolgens Durbridge, Hamilton en O'Connor voorbijsnellen. Evenepoel staat nu weer 7e. . Evenepoel zakt weg Rohan Dennis loopt alsmaar verder weg op Whelan en Roche. Evenepoel lijkt op zijn adem te trappen. Hij ziet achtereenvolgens Durbridge, Hamilton en O'Connor voorbijsnellen. Evenepoel staat nu weer 7e.

17:45 Tijdsverschil. Op de top van de eerste van twee beklimmingen krijgen we voor het eerst de verschillen in seconden in plaats van meters. Meteen wordt duidelijk dat Dennis al een serieus gat heeft: 21 seconden op Whelan, 35 op Roche en 57 op Evenepoel. . 17 uur 45. Tijdsverschil Op de top van de eerste van twee beklimmingen krijgen we voor het eerst de verschillen in seconden in plaats van meters. Meteen wordt duidelijk dat Dennis al een serieus gat heeft: 21 seconden op Whelan, 35 op Roche en 57 op Evenepoel.

17:40 17 uur 40. Evenepoel snelt voorbij Durbridge naar de 4e plaats. De volgende die hij moet oprapen, is Nicolas Roche, die ook een goeie beurt maakte tijdens de Ronde op Rollen. . Evenepoel snelt voorbij Durbridge naar de 4e plaats. De volgende die hij moet oprapen, is Nicolas Roche, die ook een goeie beurt maakte tijdens de Ronde op Rollen.

17:39 Dennis voorbij Whelan. Rohan Dennis is op en over James Whelan gegaan, die hij nu al op 16 meter zet. Daarachter volgt Roche, op zo'n 130 meter. Remco Evenepoel heeft stilaan Luke Durbridge in het vizier, weliswaar op 250 meter van de kop van de koers. . 17 uur 39. Dennis voorbij Whelan Rohan Dennis is op en over James Whelan gegaan, die hij nu al op 16 meter zet. Daarachter volgt Roche, op zo'n 130 meter. Remco Evenepoel heeft stilaan Luke Durbridge in het vizier, weliswaar op 250 meter van de kop van de koers.

17:37 17 uur 37. In de buik van de koers zien we grote namen als Poels, Brambilla, Gesink en George Bennett. Het lijkt er niet op dat zij nog een rol van betekenis zullen spelen. . In de buik van de koers zien we grote namen als Poels, Brambilla, Gesink en George Bennett. Het lijkt er niet op dat zij nog een rol van betekenis zullen spelen.

17:36 17 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:35 Remco Evenepoel in actie op de eerste klim. 17 uur 35. Remco Evenepoel in actie op de eerste klim

17:34 17 uur 34. Evenepoel rukt op. Remco Evenepoel is opgerukt naar de 5e plaats, wel op nog altijd meer dan 200 meter van leider Whelan. Die laatste wordt nu op de hielen gezeten door Rohan Dennis, misschien wel de favoriet voor vandaag. . Evenepoel rukt op Remco Evenepoel is opgerukt naar de 5e plaats, wel op nog altijd meer dan 200 meter van leider Whelan. Die laatste wordt nu op de hielen gezeten door Rohan Dennis, misschien wel de favoriet voor vandaag.

17:33 17 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:30 17 uur 30. Evenepoel op 7. Remco Evenepoel is momenteel de eerste Belg in de wedstrijd, op de 7e plaats. Pieter Serry volgt als 10e. . Evenepoel op 7 Remco Evenepoel is momenteel de eerste Belg in de wedstrijd, op de 7e plaats. Pieter Serry volgt als 10e.

17:27 17 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:26 17 uur 26. Australiërs in hun sas. De top 4 op dit moment komt volledig uit Australië: Whelan leidt nog altijd, voor Durbridge en Wurf. In de achtergrond komt wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis opzetten. . Australiërs in hun sas De top 4 op dit moment komt volledig uit Australië: Whelan leidt nog altijd, voor Durbridge en Wurf. In de achtergrond komt wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis opzetten.

17:23 17 uur 23. Evenepoel houdt zich koest. In tegenstelling tot de Ronde op Rollen is Remco Evenepoel deze keer rustiger van start gegaan. Hij bevindt zich in een groepje met onder meer Wout Poels. Vooraan heeft Whelan Durbridge afschud. De Australiër van Education First was gisteren ook de winnaar van het "test event". . Evenepoel houdt zich koest In tegenstelling tot de Ronde op Rollen is Remco Evenepoel deze keer rustiger van start gegaan. Hij bevindt zich in een groepje met onder meer Wout Poels. Vooraan heeft Whelan Durbridge afschud. De Australiër van Education First was gisteren ook de winnaar van het "test event".

17:19 17 uur 19. Australisch kopduo. Luke Durbridge en James Whelan hebben als eerste wat voorsprong genomen op de anderen. Het begint stilaan ook wat omhoog te lopen. . Australisch kopduo Luke Durbridge en James Whelan hebben als eerste wat voorsprong genomen op de anderen. Het begint stilaan ook wat omhoog te lopen.

17:19 De renners zijn vertrokken in de eerste rit. 17 uur 19. De renners zijn vertrokken in de eerste rit

17:16 17 uur 16. Echt Zwitsers landschap. In tegenstelling tot de virtuele Ronde van Vlaanderen rijden de renners schijnbaar écht door het Zwitserse land. Platform Rouvy maakt gebruik van augmented reality. . Echt Zwitsers landschap In tegenstelling tot de virtuele Ronde van Vlaanderen rijden de renners schijnbaar écht door het Zwitserse land. Platform Rouvy maakt gebruik van augmented reality.

17:15 17 uur 15. We zijn eraan begonnen! Matthias Frank heeft al meteen technische problemen en staat stil. Geen neutralisatie hier, dus hij mag er al meteen een Zwitsers kruis over maken. . We zijn eraan begonnen! Matthias Frank heeft al meteen technische problemen en staat stil. Geen neutralisatie hier, dus hij mag er al meteen een Zwitsers kruis over maken.

17:15 17 uur 15 match begonnen Start



17:08 17 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:05 17 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:03 17 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:54 14 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:53 14 uur 53. "De renners zijn zenuwachtig voor virtuele Ronde van Zwitserland". "De renners zijn zenuwachtig voor virtuele Ronde van Zwitserland"