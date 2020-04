LIVE: Wie houdt Rohan Dennis van zege in slotrit virtuele Ronde van Zwitserland?

Fase per fase

14:37 Dennis liet Whelan snel in de steek. 14 uur 37. Dennis liet Whelan snel in de steek

14:33 14 uur 33. Dennis gaat als een wildeman tekeer en zet eerste achtervolger Schachmann op 50 meter. Achter de Duitser vormt zich een trio met Whelan, Zakarin en Vingegaard. . Dennis gaat als een wildeman tekeer en zet eerste achtervolger Schachmann op 50 meter. Achter de Duitser vormt zich een trio met Whelan, Zakarin en Vingegaard.

14:31 Tim Wellens ziet af op de rollen. 14 uur 31. Tim Wellens ziet af op de rollen

14:30 14 uur 30. Dennis is nu de koploper. Het liedje van James Whelan is uitgezongen op kop van de koer. Zijn landgenoot Rohan Dennis zoeft hem voorbij. Het begin van een onemanshow? . Dennis is nu de koploper Het liedje van James Whelan is uitgezongen op kop van de koer. Zijn landgenoot Rohan Dennis zoeft hem voorbij. Het begin van een onemanshow?

14:28 Schachmann speelt mee voor het podium. 14 uur 28. Schachmann speelt mee voor het podium

14:27 14 uur 27. Dennis maakt jacht. We hebben een beeld gekregen van Tim Wellens. Hij klautert in 25e positie. Ondertussen gaat Rohan Dennis op zoek naar de eenzame leider Whelan (EF). . Dennis maakt jacht We hebben een beeld gekregen van Tim Wellens. Hij klautert in 25e positie. Ondertussen gaat Rohan Dennis op zoek naar de eenzame leider Whelan (EF).

14:23 Mogen we vandaag iets verwachten van Julian Alaphilippe? 14 uur 23. Mogen we vandaag iets verwachten van Julian Alaphilippe?

14:23 14 uur 23. Whelan klimt in koppositie, voor Zakarin en Schachmann. In 4e stelling ligt Rohan Dennis. Van de Belgen Wellens, Thijssen en Dewulf is voorlopig geen spoor te bespeuren. . Whelan klimt in koppositie, voor Zakarin en Schachmann. In 4e stelling ligt Rohan Dennis. Van de Belgen Wellens, Thijssen en Dewulf is voorlopig geen spoor te bespeuren.

14:22 14 uur 22. Rohan Dennis begint zoetjesaan op te rukken. De Australiër won al autoritair de openinsgrit, maakt hij de cirkel vandaag rond? . Rohan Dennis begint zoetjesaan op te rukken. De Australiër won al autoritair de openinsgrit, maakt hij de cirkel vandaag rond?

14:20 Wie is de sterkste in de slotrit? 14 uur 20. Wie is de sterkste in de slotrit?

14:17 14 uur 17. Kanonstart van Poels. Wout Poels is als een bliksemschicht vertrokken. Het gaat meteen bergop en dat is koren op de molen van de Nederlander. De Australiër Whelan (EF) neemt de regie al snel over van Poels. . Kanonstart van Poels Wout Poels is als een bliksemschicht vertrokken. Het gaat meteen bergop en dat is koren op de molen van de Nederlander. De Australiër Whelan (EF) neemt de regie al snel over van Poels.

14:16 14 uur 16. Haig met technische problemen. Bij de start krijgt Jack Haig zijn vehikel niet in beweging. Problemen met het netwerk of mechanische problemen? . Haig met technische problemen Bij de start krijgt Jack Haig zijn vehikel niet in beweging. Problemen met het netwerk of mechanische problemen?

14:12 14 uur 12 match begonnen Start!



11:09 11 uur 09. 3 Belgen in actie. Tim Wellens, Stan Dewulf en Gerben Thijssen (allen Lotto-Soudal) verdedigen vandaag de Belgische eer in The Digital Swiss 5. Zij moeten het opnemen tegen onder meer Rohan Dennis, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Nicolas Roche en Vincenzo Nibali. . 3 Belgen in actie Tim Wellens, Stan Dewulf en Gerben Thijssen (allen Lotto-Soudal) verdedigen vandaag de Belgische eer in The Digital Swiss 5. Zij moeten het opnemen tegen onder meer Rohan Dennis, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Nicolas Roche en Vincenzo Nibali.

11:05 11 uur 05. Vuurwerk van bij de start? De slotetappe van 36 km belooft op papier alvast een knallend spektakel te worden. Van bij de start zetten de renners hun tanden in de Lukmanierpas, een klim van liefst 15 km. De virtuele streep ligt op een puistje van 3 kilometer. Op het menu staan 950 hoogtemeters. . Vuurwerk van bij de start? De slotetappe van 36 km belooft op papier alvast een knallend spektakel te worden. Van bij de start zetten de renners hun tanden in de Lukmanierpas, een klim van liefst 15 km. De virtuele streep ligt op een puistje van 3 kilometer. Op het menu staan 950 hoogtemeters.

11:03 Heeft Ineos met Dennis de topfavoriet in huis? 11 uur 03. Heeft Ineos met Dennis de topfavoriet in huis?