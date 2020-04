LIVE: Wat kan Van Avermaet in vlakke rit in virtuele Ronde van Zwitserland?

Greg Van Avermaet heeft zijn start alvast niet gemist. Hij rijdt in het spoor van Benjamin Thomas en Stefan Küng in de kopgroep.

17 uur 16. Greg Van Avermaet heeft zijn start alvast niet gemist. Hij rijdt in het spoor van Benjamin Thomas en Stefan Küng in de kopgroep. .

16 uur 06. 6 Belgen in rit 2. Vandaag staat een vlakke rit op het programma in The Digital Swiss 5. Met Van Avermaet, Van Hoecke, Roelandts, Theuns, Vermeersch en Frison komen 6 Belgen aan de start. Benieuwd of een van hen beter kan doen dan de 7e plaats van Evenepoel gisteren. .

16:02

16 uur 02. Het ging heel snel van bij de start en daar heb ik me laten verrassen. Ik ben nog even in de top 5 geraakt, maar op het einde kon ik enkel mijn 7e plaats vasthouden. Het was heel lastig, dus ik kijk nu uit naar de prestaties van de andere renners. Remco Evenepoel over rit 1.