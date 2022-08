Wout van Aert begint in Hamburg aan zijn WK-voorbereiding

Wout van Aert begint in Duitsland aan zijn voorbereiding op het WK in Australië. Na zijn top-Tour is het de eerste wedstrijd voor de winnaar van de groene trui.

10 uur 06. Van Aert is erbij! Wout van Aert begint in Duitsland aan zijn voorbereiding op het WK in Australië. Na zijn top-Tour is het de eerste wedstrijd voor de winnaar van de groene trui. Hij krijgt in en rond Hamburg een sterk team met zich mee om voor de zege te gaan met onder meer Nathan Van Hooydonck, Tosh van der Sande en Christophe Laporte. Na de tussenstop in Hamburg trekt Van Aert naar Frankrijk voor de Bretagne Classic, waarna het richting Canada gaat voor de GP's van Québec en Montréal. .

10 uur 04. Wie volgt Viviani op? De Hamburg Cyclassics werd in 2019 voor het laatst gereden, toen was Elia Viviani de snelste voor Deceuninck-Quick Step in zijn Europese sterrentrui. Door de coronapandemie werd in 2020 en 2021 niet gekoerst in Duitsland. Dit seizoen is de sprintklassieker de derde afspraak in de World Tour na de Ronde van Frankrijk. De Waseberg, die drie keer beklommen moet worden in de finale, is opnieuw de scherprechter. .