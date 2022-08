LIVE: Na twee jaar corona weer sprintersfestival in Hamburg

clock 11:52 Jubileum. Niet alleen Stijn Steels heeft iets te vieren, ook de Bemer Cyclassics zelf is aan het feest. Dit is immers de 25e editie. In 1996 won Rossano Brasi de allereerste editie van deze koers, die toen nog HEW Cyclassics heette. . 11 uur 52. birthday Jubileum Niet alleen Stijn Steels heeft iets te vieren, ook de Bemer Cyclassics zelf is aan het feest. Dit is immers de 25e editie. In 1996 won Rossano Brasi de allereerste editie van deze koers, die toen nog HEW Cyclassics heette.

clock 11:46 Jakobsen rijdt voor het eerst in zijn nieuwe trui. 11 uur 46. Jakobsen rijdt voor het eerst in zijn nieuwe trui.

clock 11:41 11 uur 41. De eerste tien kilometer zijn vrij rustig verlopen. . De eerste tien kilometer zijn vrij rustig verlopen.

clock 11:23 11 uur 23 match begonnen start time Start! 147 renners, verdeeld over 21 ploegen, zijn vertrokken voor 205 km. Eerst trekken we naar het noorden, voor een lange lus in het achterland van Hamburg.

clock 11:11 11 uur 11. De voorstelling van de ploegen is ondertussen bijna afgelopen. Om 11u20 wordt de officieuze start gegeven aan het Binnenalster, een meer in het centrum van Hamburg. . De voorstelling van de ploegen is ondertussen bijna afgelopen. Om 11u20 wordt de officieuze start gegeven aan het Binnenalster, een meer in het centrum van Hamburg.

clock 11:05 33. Stijn Steels viert vandaag zijn verjaardag. Maken ze er bij Quick-Step - Alpha Vinyl een écht feestje van met een overwinning van Fabio Jakobsen? . 11 uur 05. birthday 33 Stijn Steels viert vandaag zijn verjaardag. Maken ze er bij Quick-Step - Alpha Vinyl een écht feestje van met een overwinning van Fabio Jakobsen?

clock 10:54 10 uur 54. Deze Bemer Cyclassics kan van enorm belang zijn voor Lotto-Soudal in het gevecht om een plek in de World Tour van volgend seizoen. Met een zege van Caleb Ewan (en de 500 punten die erbij horen) is de kloof met Movistar bijna gedicht. De Spaanse formatie komt in Hamburg aan de start met Max Kanter als snelste man, en die kan eigenlijk alleen hopen op een verre ereplaats. . Deze Bemer Cyclassics kan van enorm belang zijn voor Lotto-Soudal in het gevecht om een plek in de World Tour van volgend seizoen. Met een zege van Caleb Ewan (en de 500 punten die erbij horen) is de kloof met Movistar bijna gedicht. De Spaanse formatie komt in Hamburg aan de start met Max Kanter als snelste man, en die kan eigenlijk alleen hopen op een verre ereplaats.

clock 10:39 10 uur 39. Lekker koersweer. Ook in Duitsland is het niet langer drukkend heet. Veel warmer dan 25°C zal het in en rond Hamburg niet worden en er wordt geen regen verwacht. . Lekker koersweer Ook in Duitsland is het niet langer drukkend heet. Veel warmer dan 25°C zal het in en rond Hamburg niet worden en er wordt geen regen verwacht.

clock 10:24 Helpt Jumbo-Vismo na twintig jaar weer een Belg aan de zege? 10 uur 24. Helpt Jumbo-Vismo na twintig jaar weer een Belg aan de zege?

clock 10:19 10 uur 19. Sinds de eerste editie in 1996 heeft slechts één Belg deze koers op zijn palmares kunnen schrijven. In 2002 versloeg Johan Museeuw toekomstig wereldkampioen Igor Astarloa en Davide Rebellin in de spurt. Het was zijn elfde en laatste zege in een wereldbekerkoers. . Sinds de eerste editie in 1996 heeft slechts één Belg deze koers op zijn palmares kunnen schrijven. In 2002 versloeg Johan Museeuw toekomstig wereldkampioen Igor Astarloa en Davide Rebellin in de spurt. Het was zijn elfde en laatste zege in een wereldbekerkoers.

clock 10:16 10 uur 16. Recente erelijst. 2021: niet gereden (COVID-19) 2020: niet gereden (COVID-19) 2019: Elia Viviani 2018: Elia Viviani 2017: Elia Viviani 2016: Caleb Ewan 2015: André Greipel 2014: Alexander Kristoff 2013: John Degenkolb 2012: Arnaud Démare . Recente erelijst 2021: niet gereden (COVID-19)

2020: niet gereden (COVID-19)

2019: Elia Viviani

2018: Elia Viviani

2017: Elia Viviani

2016: Caleb Ewan

2015: André Greipel

2014: Alexander Kristoff

2013: John Degenkolb

2012: Arnaud Démare

clock 10:05 Guten Morgen! 10 uur 05. Guten Morgen!

clock 10:10 10 uur 10. Sprintersveld om U tegen te zeggen. Heel wat snelle jongens hebben net als Van Aert de Bemer Cyclassics met rood aangeduid in hun agenda. Zo staan kersvers Europees kampioen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Cees Bol, Fernando Gaviria, Peter Sagan, Elia Viviani, Arnaud Démare, Phil Bauhaus en Max Walscheid allemaal op de (voorlopige) deelnemerslijst. . Sprintersveld om U tegen te zeggen Heel wat snelle jongens hebben net als Van Aert de Bemer Cyclassics met rood aangeduid in hun agenda.

Zo staan kersvers Europees kampioen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Cees Bol, Fernando Gaviria, Peter Sagan, Elia Viviani, Arnaud Démare, Phil Bauhaus en Max Walscheid allemaal op de (voorlopige) deelnemerslijst.

clock 10:06 10 uur 06. Van Aert is erbij! Wout van Aert begint in Duitsland aan zijn voorbereiding op het WK in Australië. Na zijn top-Tour is het de eerste wedstrijd voor de winnaar van de groene trui. Hij krijgt in en rond Hamburg een sterk team met zich mee om voor de zege te gaan met onder meer Nathan Van Hooydonck, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte. Na de tussenstop in Hamburg trekt Van Aert naar Frankrijk voor de Bretagne Classic, waarna het richting Canada gaat voor de GP's van Québec en Montréal. . Van Aert is erbij! Wout van Aert begint in Duitsland aan zijn voorbereiding op het WK in Australië. Na zijn top-Tour is het de eerste wedstrijd voor de winnaar van de groene trui.

Hij krijgt in en rond Hamburg een sterk team met zich mee om voor de zege te gaan met onder meer Nathan Van Hooydonck, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte.

Na de tussenstop in Hamburg trekt Van Aert naar Frankrijk voor de Bretagne Classic, waarna het richting Canada gaat voor de GP's van Québec en Montréal.

