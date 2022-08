LIVE: Kopgroepje geen bedreiging voor sprintersfestival in Hamburg

Veel informatie over de tijdsverschillen krijgen we niet door vanuit Duitsland. De laatste berichten houden het op vijf minuten, met nog zo'n 155 km te rijden.

5'00". Veel informatie over de tijdsverschillen krijgen we niet door vanuit Duitsland. De laatste berichten houden het op vijf minuten, met nog zo'n 155 km te rijden. . 13 uur 39.

Lotto-Soudal zit in degradatienood, en net nu sputtert de sprintmotor van snelle man Ewan. De Australiër won niet meer sinds april, beleefde een rottige Tour de France en reed daarna slechts één koers. In het Circuit Franco-Belge haalde hij de eindstreep niet.

13 uur 33. Caleb Ewan. Lotto-Soudal zit in degradatienood, en net nu sputtert de sprintmotor van snelle man Ewan. De Australiër won niet meer sinds april, beleefde een rottige Tour de France en reed daarna slechts één koers. In het Circuit Franco-Belge haalde hij de eindstreep niet. .

De vluchters zijn geen hoogvliegers. Jullien heeft nog geen enkele profzege. Giditsj heeft er negen en Mosca drie, maar in eerder exotische locaties zoals China, Thailand, Oezbekistan en Kroatië. Giditsj is sinds twee maanden wel de Kazachse nationale kampioen.

13 uur 17. De vluchters zijn geen hoogvliegers. Jullien heeft nog geen enkele profzege. Giditsj heeft er negen en Mosca drie, maar in eerder exotische locaties zoals China, Thailand, Oezbekistan en Kroatië. Giditsj is sinds twee maanden wel de Kazachse nationale kampioen. .

clock 12:46

Corona voor Hofstede. Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) heeft positief getest op COVID-19 en is dus niet van start gegaan. Eerder dit jaar was de Nederlander nog op non-actief gezet door zijn ploeg, omdat hij had geweigerd zich te laten vaccineren. In ieder geval is het een pionnetje minder in steun van Wout van Aert. . 12 uur 46.