LIVE Dauphiné: Slotrit opent met col van 1e categorie, wie pakt plekje in de vroege vlucht?

De 8e en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné is niet van de poes. Onderweg liggen drie cols van 1e categorie, met aankomst op het Plateau des Glières. Geeft Primoz Roglic, die een geruststellende voorsprong heeft, zijn eindzege nog wat glans? En kunnen Evenepoel en De Plus hun mooie positie vasthouden? Volg het live vanaf 10.30 uur en kijk vanaf 13.35 live op VRT1 en via de livestream.