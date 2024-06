LIVE Dauphiné (vanaf 10.30 uur): Primoz Roglic verdedigt gele leiderstrui in nieuwe bergetappe

Verrassingen

Een aantal (schaduw)favorieten kwamen er helemaal niet aan te pas gisteren. Santiago Buitrago verloor ruim 2 minuten en zakte weg in het klassement. Tao Geoghegan Hart kreeg een stevige tik van 23 minuten en is zo in de stand getuimeld van plek 9 naar 58.



Langs de andere kant zijn er ook renners die het verrassend goed doen. Derek Gee finishte gisteren tussen de besten en staat zowaar nog 4e in het klassement. Verder in de top 10 staan Oier Lazkano en Callum Scotson, die op papier ook geen geweldige klimmers zijn.