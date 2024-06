LIVE Dauphiné: Kopgroep verkleint op Col de la Ramaz, Bora-hansgrohe controleert in natte koninginnenrit

Albertville

Voor de 5e keer is Albertville startplaats in het Critérium du Dauphiné. Tweemaal eindigde er ook een rit. In 1986 won de Zwitser Erich Mächler en in 2015 gingen de zegebloemen naar Peter Kennaugh. In zijn Britse kampioenstrui hield hij solo een sprintend peloton af.