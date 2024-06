Na geneutraliseerde rit trekt peloton naar de bergen voor rit met aankomst bergop

Het is bij sommige ploegen wonden likken na de zware val in de 5e rit, maar veel rust zullen de renners vandaag niet krijgen. De 6e etappe in het Criterium du Dauphiné is een voorproefje op het klimweekend. Vooral de finish is niet min, die ligt in het skigebied Collet d'Allevard na een klim van 11 kilometer.