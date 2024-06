LIVE Dauphiné: Kopgroep met Arjen Livyns krijgt bijna 6 minuten cadeau in eerste echte bergetappe

Magnus Cort

Voor één vluchter is dit Critérium du Dauphiné al geslaagd. Magnus Cort sprintte in de tweede etappe naar ritwinst. Stiekem heeft de Deen al een mooi palmares bij elkaar gefietst. Hij won 9 etappes in grote rondes: 6 in de Vuelta, 2 in de Tour en 1 in de Giro. Vorig jaar juichte hij in de Ronde van Italië om zijn trilogie te vervolledigen.