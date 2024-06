LIVESTREAM Dauphiné: Koersorganisatie neutraliseert 5e etappe na massale val, geen ritwinnaar in Saint-Priest

Daags na de lange tijdrit krijgt het peloton een dagje relatieve rust. Het glooiende middenrif van rit 5 is wellicht niet lastig genoeg om de snelle mannen genre Mads Pedersen af te schudden. Krijgen we een laatste sprint, voor we vrijdag de bergen induiken? Volg het hier live met tekstupdates vanaf 10.30 uur of kijk via onze livestream om 13.30 uur.