LIVE Dauphiné: Peloton trekt zich op gang voor heuvelachtige sprintersrit, of verrassen de vluchters?

Truidragers

Remco Evenepoel draagt vandaag de gele leiderstrui. Na zijn knappe tijdritzege staat hij bovenaan in het algemeen klassement. Grote concurrent Primoz Roglic leidt zowaar in het puntenklassement dankzij een aantal ereplaatsen. De blauw-witte bergtrui is nog steeds voor de Fransman Mathis Le Berre. Evenepoel is ook nog de beste jongere, maar het is Matteo Jorgenson die vandaag rondrijdt in het wit.