LIVESTREAM: Remco Evenepoel klopt Joshua Tarling aan 1e tussenpunt, houdt hij dit tempo vast in de tijdrit?

Veel op en af

Het is een verraderlijke tijdrit met 427 hoogtemeters in een dikke 34 kilometer. Halfweg wacht een eerste helling richting Pinay van 2,5 kilometer aan 3,6%. Even later gaat het ook bergop naar het tweede tussenpunt. Die strook is 2,3 kilometer lang aan 3,1%. Van uitbollen is geen sprake, want tussen 1 kilometer en 500 meter van de streep loopt de weg op aan gemiddeld 5,5%.