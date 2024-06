Derek Gee rolt stervende zwaan Romain Grégoire op in sprint, alerte Evenepoel past opnieuw voor eindsprint

Derek Gee heeft de derde etappe van de Dauphiné op zijn naam geschreven. De Canadees van Israel-Premier Tech remonteerde in een sprint bergop Romain Grégoire op weg naar zijn 3e profzege. Hij is ook meteen de nieuwe leider. Remco Evenepoel was alert in het peloton, maar liet het gewoel in de slotmeters aan zich voorbij gaan.