LIVE Dauphiné: Meurisse glipt mee in vroege vlucht, moet Evenepoel vandaag al uit zijn schulp kruipen?

Bienvenue à tous!

Vandaag liggen er in de Dauphiné 142 kilometers over glooiende wegen op de plank. Meteen ook de kortste rit in lijn.



Dan maar wat extra hoogtemeters in het parcours knutselen, dacht de organisatie. 2.566 om precies te zijn. De sprinters zullen vandaag dus eerder achteraan het peloton te vinden zijn.



De rit is mooi in twee te delen. De vlakke openingskilometers met de Côte de Fagot (5,3 km aan 5,3% - derde categorie) en Col Saint-Thomas (4,4 km aan 6,7% - tweede categorie) zijn de eerste scherprechters.



Na een langgerekte afdaling en een tussensprint in Saint-Thurin wachten in de finale dan de Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7.4 km aan 5.7% - tweede categorie) en de Col de la Croix Ladret (3,2 km aan 5,8% - derde categorie).



De top van die laatste ligt op 10 kilometer van de finish, al blijft het daarna lichtjes bergop lopen. De meet ligt op de Col de la Loge.



Delen de klimmers vandaag al een eerste tik uit of kan een aanvaller er vanonder muizen?



Mis bij Sporza niets van de actie: vanaf 13.30u met tekstupdates, vanaf 15.40u met live beeld en het warme commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer!