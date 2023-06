LIVE: Campenaerts wil bollentrui in slotrit Dauphiné, eindzege Vingegaard lijkt veilig

clock 11:34

11 uur 34. Het is een sterke kopgroep, met een paar aansprekende namen erin. De vraag is of Benoot geen stoorzender is. Is hij door Jumbo-Visma uitgestuurd om in de finale Vingegaard bij te staan? In het peloton zorgt groene trui Christophe Laporte er alleszins voor dat de kloof voorlopig niet te groot wordt. .