LIVESTREAM: Campenaerts alleen voorop in Dauphiné-rit over drie Alpenreuzen

clock 14:03 14 uur 03. Jumbo-Visma lijkt vast van plan om Vingegaard aan de etappezege te helpen. Charmig gaat het niet lang meer uitzingen en Campenaerts heeft nog 1'25". Alleen de top bereiken wordt erg lastig voor Vocsnor. . Jumbo-Visma lijkt vast van plan om Vingegaard aan de etappezege te helpen. Charmig gaat het niet lang meer uitzingen en Campenaerts heeft nog 1'25". Alleen de top bereiken wordt erg lastig voor Vocsnor.

clock 13:59 13 uur 59. Ondertussen blijft nog één achtervolger over, en dat is Charmig. Het peloton komt steeds dichter. . Ondertussen blijft nog één achtervolger over, en dat is Charmig. Het peloton komt steeds dichter.

clock 13:54 13 uur 54. Het is typisch voor Campenaerts om aan een onderneming te beginnen waar je hem niet meteen in verwacht. Renaat Schotte. Het is typisch voor Campenaerts om aan een onderneming te beginnen waar je hem niet meteen in verwacht. Renaat Schotte

clock 13:52 13 uur 52. Live op VRT 1. Rep u naar de tv, want de uitzending is begonnen! Geen toestel in de buurt? Dan kunt u bovenaan op deze pagina de livestream aanklikken. . Live op VRT 1 Rep u naar de tv, want de uitzending is begonnen! Geen toestel in de buurt? Dan kunt u bovenaan op deze pagina de livestream aanklikken.

clock 13:51 1'25" en 2"15. Het is afzien voor Campenaerts (Lotto Dstny), die stukje voor stukje van zijn bonus moet afgeven. Hij is ongeveer halverwege de beklimming. . 13 uur 51. time difference 1'25" en 2"15 Het is afzien voor Campenaerts (Lotto Dstny), die stukje voor stukje van zijn bonus moet afgeven. Hij is ongeveer halverwege de beklimming.

clock 13:47 13 uur 47. Tot nu toe zagen we vooral Ineos vooraan in het peloton, maar nu heeft Jumbo-Visma het overgenomen in dienst van leider Jonas Vingegaard. . Tot nu toe zagen we vooral Ineos vooraan in het peloton, maar nu heeft Jumbo-Visma het overgenomen in dienst van leider Jonas Vingegaard.

clock 13:41 13 uur 41. Campenaerts houdt intussen aardig stand als beperkte klimmer. . Campenaerts houdt intussen aardig stand als beperkte klimmer.

clock 13:40 Opgave Herregodts. Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) geeft er de brui aan. In de eerste rit kwam onze landgenoot nog akelig dicht bij een stuntzege. . 13 uur 40. give up Opgave Herregodts Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) geeft er de brui aan. In de eerste rit kwam onze landgenoot nog akelig dicht bij een stuntzege.

clock 13:33 13 uur 33. Perez kan Bayer en Charmig niet volgen op de eerste pentes van de Mollard. Latour en zijn kompanen zijn inmiddels opgeslokt door het peloton. . Perez kan Bayer en Charmig niet volgen op de eerste pentes van de Mollard. Latour en zijn kompanen zijn inmiddels opgeslokt door het peloton.

clock 13:28 13 uur 28.

clock 13:26 Campenaerts geeft gas. 1'50" op Bayer, Charmig en Perez, 3'05" op het groepje met de wispelturige Latour en 3'20 op het peloton. Op alle drie loopt Campenaerts seconde per seconde uit. . 13 uur 26. time difference Campenaerts geeft gas 1'50" op Bayer, Charmig en Perez, 3'05" op het groepje met de wispelturige Latour en 3'20 op het peloton. Op alle drie loopt Campenaerts seconde per seconde uit.

clock 13:24 13 uur 24. Campenaerts nadert de Col du Mollard. Die is met zijn meer dan vijftig haarspeldbochten vooral zwaar in het eerste gedeelte en in de laatste hectometers. In harde cijfers: 18,5 km aan 5,8%. . Campenaerts nadert de Col du Mollard. Die is met zijn meer dan vijftig haarspeldbochten vooral zwaar in het eerste gedeelte en in de laatste hectometers. In harde cijfers: 18,5 km aan 5,8%.

clock 13:19 13 uur 19. Stilzitten, daar doet Pierre Latour dan weer niet aan mee. Hij zet, met ploegmaat Alexis Vuillermoz en Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) een nieuwe tegenaanval op. . Stilzitten, daar doet Pierre Latour dan weer niet aan mee. Hij zet, met ploegmaat Alexis Vuillermoz en Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) een nieuwe tegenaanval op.

clock 13:18 Solo met Vocsnor. 13 uur 18. Solo met Vocsnor.

clock 13:16 13 uur 16. Wachten, daar doet Victor Campenaerts niet aan mee. Hij spreekt zijn tijdrijdersbenen aan om met zo veel mogelijk voorsprong aan de Mollard te beginnen. De ritzege is wellicht een brug te ver, maar een gooi naar de bolletjestrui kan best. . Wachten, daar doet Victor Campenaerts niet aan mee. Hij spreekt zijn tijdrijdersbenen aan om met zo veel mogelijk voorsprong aan de Mollard te beginnen. De ritzege is wellicht een brug te ver, maar een gooi naar de bolletjestrui kan best.

clock 13:11 13 uur 11. Situatie beneden. Campenaerts breidt na de afzink zijn voorsprong uit naar 1'20". Bayer, Charmig en Thompson weigeren hun onderneming op te geven. Latour zit na al die moeite opnieuw in het peloton, op een dikke twee minuten. . Situatie beneden Campenaerts breidt na de afzink zijn voorsprong uit naar 1'20". Bayer, Charmig en Thompson weigeren hun onderneming op te geven. Latour zit na al die moeite opnieuw in het peloton, op een dikke twee minuten.

clock 13:02 13 uur 02. Bergaf gaat het minder vlot voor Latour. De virtuele leider in het bergklassement zal terrein moeten goedmaken. . Bergaf gaat het minder vlot voor Latour. De virtuele leider in het bergklassement zal terrein moeten goedmaken.

clock 12:58 12 uur 58. Benieuwd of Campenaerts in het dal alleen doorstoomt naar de voet van de Col du Mollard. Is zich laten inlopen en bijstaan door de achtervolgers misschien een betere optie? . Benieuwd of Campenaerts in het dal alleen doorstoomt naar de voet van de Col du Mollard. Is zich laten inlopen en bijstaan door de achtervolgers misschien een betere optie?

clock 12:54 12 uur 54. Campenaerts heeft een volle minuut voorsprong op Perez. Daarachter klitten Bayer, Charmig, Latour en Thompson samen op 1'25". Het peloton is stiekem genaderd tot op 2'30". Nu volgt een lange afdaling naar de vallei. . Campenaerts heeft een volle minuut voorsprong op Perez. Daarachter klitten Bayer, Charmig, Latour en Thompson samen op 1'25". Het peloton is stiekem genaderd tot op 2'30". Nu volgt een lange afdaling naar de vallei.

clock 12:50 Col de la Madeleine. Een Belg als eerste boven op de Madeleine! Lucien Van Impe deed het drie keer in de Tour de France, vandaag flikt Victor Campenaerts het in de Dauphiné. . 12 uur 50. mountain Col de la Madeleine Een Belg als eerste boven op de Madeleine! Lucien Van Impe deed het drie keer in de Tour de France, vandaag flikt Victor Campenaerts het in de Dauphiné.

clock 12:47 12 uur 47. Victor Campenaerts rijdt alleen voorop.

clock 12:46 12 uur 46. Latour blijft maar oprukken. Hij heeft een paar achtervolgers opgeveegd en komt aanpikken bij Cavagna en Thompson. Enkel Perez rijdt nog tussen dat groepje en Campenaerts. Het verschil? Anderhalve minuut. . Latour blijft maar oprukken. Hij heeft een paar achtervolgers opgeveegd en komt aanpikken bij Cavagna en Thompson. Enkel Perez rijdt nog tussen dat groepje en Campenaerts. Het verschil? Anderhalve minuut.

clock 12:41 12 uur 41. Campenaerts alleen! Victor Campenaerts laat ook zijn laatste metgezel achter. De Belg is op z'n eentje op weg naar de top van de Madeleine! . Campenaerts alleen! Victor Campenaerts laat ook zijn laatste metgezel achter. De Belg is op z'n eentje op weg naar de top van de Madeleine!

clock 12:38 12 uur 38. Cavagna haakt af. Enkel Campenaerts en Perez blijven over in de kopgroep. Latour hijgt ondertussen in de nek van de achtervolgers. . Cavagna haakt af Enkel Campenaerts en Perez blijven over in de kopgroep. Latour hijgt ondertussen in de nek van de achtervolgers.

clock 12:34 12 uur 34.

clock 12:33 12 uur 33. De tijdsverschillen blijven stilletjes krimpen. . De tijdsverschillen blijven stilletjes krimpen.

clock 12:31 Op jacht naar de kopgroep en de bollen. 12 uur 31. Op jacht naar de kopgroep en de bollen.

clock 12:28 12 uur 28. Campenaerts, Cavagna en Perez verliezen wat van hun voorsprong. Zowel Latour (inmiddels op 2'20") als de groep met Bayer, Charmig en Thompson (op 1'25") winnen seconden. . Campenaerts, Cavagna en Perez verliezen wat van hun voorsprong. Zowel Latour (inmiddels op 2'20") als de groep met Bayer, Charmig en Thompson (op 1'25") winnen seconden.

clock 12:23 12 uur 23. Latour heeft met Vercher zijn tweede ploegmaat opgebrand. Hij zit op 2'50" van de kop van de koers, op minder dan tien kilometer tot de top van de Madeleine. . Latour heeft met Vercher zijn tweede ploegmaat opgebrand. Hij zit op 2'50" van de kop van de koers, op minder dan tien kilometer tot de top van de Madeleine.

clock 12:18 12 uur 18. Net wanneer we de situatie hebben geschetst, verandert er wat. Typisch. Mihkels moet in de kopgroep de rol lossen. . Net wanneer we de situatie hebben geschetst, verandert er wat. Typisch. Mihkels moet in de kopgroep de rol lossen.

clock 12:15 12 uur 15. Situatieschets. Campenaerts, Cavagna, Mihkels en Perez blijven voorin gezellig samen. Bayer, Charmig en Thompson blijven plakken op zo'n 1'50". De tandem van TotalEnergies, met Latour en Vercher, maakt op 3'20" gestaag terrein goed. Het peloton bekijkt de zaak voorlopig op een dikke vijf minuten. . Situatieschets Campenaerts, Cavagna, Mihkels en Perez blijven voorin gezellig samen. Bayer, Charmig en Thompson blijven plakken op zo'n 1'50". De tandem van TotalEnergies, met Latour en Vercher, maakt op 3'20" gestaag terrein goed. Het peloton bekijkt de zaak voorlopig op een dikke vijf minuten.

clock 12:09 Vingegaard heeft voorlopig alles onder controle. 12 uur 09. Vingegaard heeft voorlopig alles onder controle.

clock 12:06 12 uur 06. Bij TotalEnergies wisselen ze opnieuw van plannetje. Vercher laat zich uitzakken uit de achtervolgende groep om Latour vooruit te helpen. . Bij TotalEnergies wisselen ze opnieuw van plannetje. Vercher laat zich uitzakken uit de achtervolgende groep om Latour vooruit te helpen.

clock 12:01 4'00". Dat is het verschil tussen de groep met Campenaerts en Latour. Precies in het midden daartussen peddelen de vier verloren achtervolgers rond. Het peloton hangt op een minuut of vijf. . 12 uur 01. time difference 4'00" Dat is het verschil tussen de groep met Campenaerts en Latour. Precies in het midden daartussen peddelen de vier verloren achtervolgers rond. Het peloton hangt op een minuut of vijf.

clock 11:56 11 uur 56. Latour maakt vaart. Hij heeft zijn ploegmaat gelost en komt wat dichter. . Latour maakt vaart. Hij heeft zijn ploegmaat gelost en komt wat dichter.

clock 11:53 11 uur 53. Achteraan in het peloton staat de deur open. . Achteraan in het peloton staat de deur open.

clock 11:49 11 uur 49. Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies), die de eerste twee plaatsen in het bergklassement bezetten, gaan op avontuur. Rijkelijk laat, als u het ons vraagt. Ze moeten een gat van vijf minuten dichtrijden. . Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies), die de eerste twee plaatsen in het bergklassement bezetten, gaan op avontuur. Rijkelijk laat, als u het ons vraagt. Ze moeten een gat van vijf minuten dichtrijden.

clock 11:46 1'35". De vier achtervolgers komen geen stap dichter, integendeel. . 11 uur 46. time difference 1'35" De vier achtervolgers komen geen stap dichter, integendeel.

clock 11:44 11 uur 44. Ook Victor Campenaerts zit in de kopgroep.

clock 11:43 11 uur 43. Klimmen geblazen! De kopgroep is begonnen aan de Col de la Madeleine. Deze reus is 25,1 km lang, met een gemiddelde stijging van 6,2%. Dat gemiddelde geeft een vertekend beeld, want de Madeleine is verdeeld in drie grote trappen met daartussen vlakkere stukken. . Klimmen geblazen! De kopgroep is begonnen aan de Col de la Madeleine. Deze reus is 25,1 km lang, met een gemiddelde stijging van 6,2%. Dat gemiddelde geeft een vertekend beeld, want de Madeleine is verdeeld in drie grote trappen met daartussen vlakkere stukken.

clock 11:39 De Est is onderweg met drie ervaren mannen. 11 uur 39. De Est is onderweg met drie ervaren mannen.

clock 11:36 11 uur 36. Groene trui Christophe Laporte bepaalt de snelheid in het peloton, dat inmiddels bijna vijf minuten achterstand heeft. . Groene trui Christophe Laporte bepaalt de snelheid in het peloton, dat inmiddels bijna vijf minuten achterstand heeft.

clock 11:33 11 uur 33. Geen van de vluchters is een gevaar voor de klassementsmannen. Perez is in het eerste groepje de best geplaatste op 26'14", daarachter is dat Bayer op 17'14". . Geen van de vluchters is een gevaar voor de klassementsmannen. Perez is in het eerste groepje de best geplaatste op 26'14", daarachter is dat Bayer op 17'14".

clock 11:25 11 uur 25. De vierdelige kopgroep herwint terrein.

clock 11:24 11 uur 24. We gaan wellicht geen kopgroep van acht man krijgen. Het tweede kwartet blijft mondjesmaat terrein verliezen. . We gaan wellicht geen kopgroep van acht man krijgen. Het tweede kwartet blijft mondjesmaat terrein verliezen.

clock 11:22 Probleempje voor Carapaz. Richard Carapaz (EF Education) moet even afstappen. Hij was in de Tour van 2020 trouwens de laatste renner die in de World Tour als eerste bovenkwam op de Madeleine, de eerste col van vandaag. . 11 uur 22. mechanical breakdown Probleempje voor Carapaz Richard Carapaz (EF Education) moet even afstappen. Hij was in de Tour van 2020 trouwens de laatste renner die in de World Tour als eerste bovenkwam op de Madeleine, de eerste col van vandaag.

clock 11:18 45". Campenaerts, Cavagna, Mihkels en Perez rijden zachtjesaan verder weg van Bayer, Charmig, Thompson en Vercher. Het peloton zit zo'n twee minuten verderop. . 11 uur 18. time difference 45" Campenaerts, Cavagna, Mihkels en Perez rijden zachtjesaan verder weg van Bayer, Charmig, Thompson en Vercher. Het peloton zit zo'n twee minuten verderop.

clock 11:16 Grignon. Echt gesprint wordt er niet voor de punten. Mihkels zit toevallig vooraan bij de aflossingsbeurten en raapt tien groene punten op. . 11 uur 16. sprint point Grignon Echt gesprint wordt er niet voor de punten. Mihkels zit toevallig vooraan bij de aflossingsbeurten en raapt tien groene punten op.

clock 11:11 11 uur 11. Het peloton laat zijn tempo zakken. Ondertussen zal het tweede groepje van vier veel moeten geven om helemaal voorin te geraken. . Het peloton laat zijn tempo zakken. Ondertussen zal het tweede groepje van vier veel moeten geven om helemaal voorin te geraken.

clock 11:09 11 uur 09. Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Anthon Charmig (Uno-X), Reuben Thompson (Groupama-FDJ) en Mattéo Vercher (TotalEnergies) proberen aan te sluiten bij Campenaerts en co. . Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Anthon Charmig (Uno-X), Reuben Thompson (Groupama-FDJ) en Mattéo Vercher (TotalEnergies) proberen aan te sluiten bij Campenaerts en co.

clock 11:06 11 uur 06. Vier man weg? Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez !Cofidis) zijn samen op pad, met een twintigtal seconden voorsprong. Daar kan muziek in zitten. . Vier man weg? Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez !Cofidis) zijn samen op pad, met een twintigtal seconden voorsprong. Daar kan muziek in zitten.

clock 11:02 11 uur 02. Bourgaudeau waagt zich zonder veel succes aan een kleine ontsnapping.

clock 11:01 55 km/h. Het gaat heel rap. Bolletjestrui Burgaudeau schoof al eens mee in een vluchtpoging, maar die was geen lang leven beschoren. . 11 uur 01. average speed 55 km/h Het gaat heel rap. Bolletjestrui Burgaudeau schoof al eens mee in een vluchtpoging, maar die was geen lang leven beschoren.

clock 10:56 10 uur 56. Nog steeds geen ontsnapping die ver draagt... . Nog steeds geen ontsnapping die ver draagt...

clock 10:44 10 uur 44. Wat te verwachten was, gebeurt ook: een spervuur aan aanvallen. Het is knokken om weg te geraken. . Wat te verwachten was, gebeurt ook: een spervuur aan aanvallen. Het is knokken om weg te geraken.

clock 10:41 Wij zijn net zo opgewonden als ze bij Trek-Segafredo zijn. 10 uur 41. Wij zijn net zo opgewonden als ze bij Trek-Segafredo zijn.

clock 10:40 10 uur 40 match begonnen start time Start! Daar gaan we! Drie Alpenreuzen en 4000 hoogtemeters samengebald in nog geen 150 km, dat moet wel vonken geven!

clock 10:30 10 uur 30. De renners met de gekleurde truitjes staan klaar.

clock 10:28 10 uur 28.

clock 10:21 Exit Menten. Milan Menten (Lotto Dstny) is ook uit de koers gestapt. In de derde rit van deze Dauphiné belandde onze jonge landgenoot nog op het podium. . 10 uur 21. give up Exit Menten Milan Menten (Lotto Dstny) is ook uit de koers gestapt. In de derde rit van deze Dauphiné belandde onze jonge landgenoot nog op het podium.

clock 10:20 10 uur 20. Officieuze start. Het peloton trekt zich op het gemakje op gang. Op de officiële start is het nog een dik kwartier wachten. . Officieuze start Het peloton trekt zich op het gemakje op gang. Op de officiële start is het nog een dik kwartier wachten.

clock 10:17 10 uur 17. Ik ben niet gulzig, ik hou alleen van koersen en van winnen. We zien wel of we vandaag op de etappe mikken. Jonas Vingegaard. Ik ben niet gulzig, ik hou alleen van koersen en van winnen. We zien wel of we vandaag op de etappe mikken. Jonas Vingegaard

clock 10:11 10 uur 11. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) hoeft niet direct te vrezen voor zijn groene puntentrui. Zeker als hij iets raapt in de tussenspurt, kan hij op zijn twee oren slapen. . Christophe Laporte (Jumbo-Visma) hoeft niet direct te vrezen voor zijn groene puntentrui. Zeker als hij iets raapt in de tussenspurt, kan hij op zijn twee oren slapen.

clock 10:09 Vroeg beginnen om straks ook vroeg aan te komen. 10 uur 09. Vroeg beginnen om straks ook vroeg aan te komen.

clock 10:01 10 uur 01. Voor de bergprijs is nog niks beslist. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) draagt voorlopig de bolletjestrui, maar hij heeft slechts 13 puntjes. Er zijn er vandaag in totaal maximaal 40 te verdienen. . Voor de bergprijs is nog niks beslist. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) draagt voorlopig de bolletjestrui, maar hij heeft slechts 13 puntjes. Er zijn er vandaag in totaal maximaal 40 te verdienen.

clock 09:48 Reinders start niet. Elmar Reinders (Jayco-AlUla) rijdt vandaag niet meer mee. Er zijn nog 130 renners in koers. . 09 uur 48. give up Reinders start niet Elmar Reinders (Jayco-AlUla) rijdt vandaag niet meer mee. Er zijn nog 130 renners in koers.

clock 09:45 09 uur 45. Een aankomst op de Col de la Croix de Fer is ongebruikelijk, maar niet uniek. In de Ronde van de Toekomst van 2016 eindigde de slotrit hier, en toen was Neilson Powless de winnaar. David Gaudu pakte de eindzege. Powless rijdt deze Dauphiné niet, Gaudu wel. . Een aankomst op de Col de la Croix de Fer is ongebruikelijk, maar niet uniek. In de Ronde van de Toekomst van 2016 eindigde de slotrit hier, en toen was Neilson Powless de winnaar. David Gaudu pakte de eindzege. Powless rijdt deze Dauphiné niet, Gaudu wel.

clock 09:37 Het stevige profiel van deze zevende rit:. 09 uur 37. Het stevige profiel van deze zevende rit: