LIVE: Pakt Vingegaard uit in korte Dauphiné-rit over drie Alpenreuzen?

clock 11:11 11 uur 11. Het peloton laat zijn tempo zakken. Ondertussen zal het tweede groepje van vier veel moeten geven om helemaal voorin te geraken.

clock 11:09 11 uur 09. Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Anthon Charmig (Uno-X), Reuben Thompson (Groupama-FDJ) en Mattéo Vercher (TotalEnergies) proberen aan te sluiten bij Campenaerts en co.

clock 11:06 11 uur 06. Vier man weg? Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez !Cofidis) zijn samen op pad, met een twintigtal seconden voorsprong. Daar kan muziek in zitten.

clock 11:01 55 km/h. Het gaat heel rap. Bolletjestrui Burgaudeau schoof al eens mee in een vluchtpoging, maar die was geen lang leven beschoren. 11 uur 01. average speed 55 km/h

clock 10:56 10 uur 56. Nog steeds geen ontsnapping die ver draagt...

clock 10:44 10 uur 44. Wat te verwachten was, gebeurt ook: een spervuur aan aanvallen. Het is knokken om weg te geraken.

clock 10:41 Wij zijn net zo opgewonden als ze bij Trek-Segafredo zijn. 10 uur 41. Wij zijn net zo opgewonden als ze bij Trek-Segafredo zijn.

clock 10:40 10 uur 40 match begonnen start time Start! Daar gaan we! Drie Alpenreuzen en 4000 hoogtemeters samengebald in nog geen 150 km, dat moet wel vonken geven!

clock 10:30 10 uur 30. De renners met de gekleurde truitjes staan klaar.

clock 10:21 Exit Menten. Milan Menten (Lotto Dstny) is ook uit de koers gestapt. In de derde rit van deze Dauphiné belandde onze jonge landgenoot nog op het podium. 10 uur 21. give up Exit Menten

clock 10:20 10 uur 20. Officieuze start. Het peloton trekt zich op het gemakje op gang. Op de officiële start is het nog een dik kwartier wachten.

clock 10:17 10 uur 17. Ik ben niet gulzig, ik hou alleen van koersen en van winnen. We zien wel of we vandaag op de etappe mikken. Jonas Vingegaard.

clock 10:11 10 uur 11. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) hoeft niet direct te vrezen voor zijn groene puntentrui. Zeker als hij iets raapt in de tussenspurt, kan hij op zijn twee oren slapen.

clock 10:09 Vroeg beginnen om straks ook vroeg aan te komen. 10 uur 09. Vroeg beginnen om straks ook vroeg aan te komen.

clock 10:01 10 uur 01. Voor de bergprijs is nog niks beslist. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) draagt voorlopig de bolletjestrui, maar hij heeft slechts 13 puntjes. Er zijn er vandaag in totaal maximaal 40 te verdienen.

clock 09:48 Reinders start niet. Elmar Reinders (Jayco-AlUla) rijdt vandaag niet meer mee. Er zijn nog 130 renners in koers. 09 uur 48. give up Reinders start niet

clock 09:45 09 uur 45. Een aankomst op de Col de la Croix de Fer is ongebruikelijk, maar niet uniek. In de Ronde van de Toekomst van 2016 eindigde de slotrit hier, en toen was Neilson Powless de winnaar. David Gaudu pakte de eindzege. Powless rijdt deze Dauphiné niet, Gaudu wel.

clock 09:37 Het stevige profiel van deze zevende rit:. 09 uur 37. Het stevige profiel van deze zevende rit: