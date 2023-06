Jonas Vingegaard slaat toe op Croix de Fer en heeft Dauphiné in een wurggreep

Gele trui Jonas Vingegaard heeft zijn koppositie in de Dauphiné nog wat meer in de verf gezet in de koninginnenrit: de Deen van Jumbo-Visma kwam solo binnen op de Croix de Fer, de laatste van drie Alpenreuzen. Victor Campenaerts reed zich in de kijker, onze landgenoot kwam als eerste boven op de Madeleine en de Mollard.