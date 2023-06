LIVE: Krijgen we spektakel te zien op de eerste aankomst bergop?

clock 12:24 12 uur 24. Twee renners van Lotto-Dstny proberen weg te glippen, maar hun poging draait voorlopig op niets uit. . Twee renners van Lotto-Dstny proberen weg te glippen, maar hun poging draait voorlopig op niets uit.

clock 12:21 12 uur 21 match begonnen start time Start is gegeven De vlag wappert. De zesde etappe is begonnen!

clock 12:17 Dylan Groenewegen. Geen Dylan Groenewegen meer aan de start. De Nederlandse sprintbom had maar weinig ritten op zijn maat deze week en kiest er dan ook voor om het hooggebergte aan zich voorbij te laten gaan. . 12 uur 17. give up Dylan Groenewegen Geen Dylan Groenewegen meer aan de start. De Nederlandse sprintbom had maar weinig ritten op zijn maat deze week en kiest er dan ook voor om het hooggebergte aan zich voorbij te laten gaan.

clock 12:13 Guillaume Martin. Guillaume Martin blaast vandaag 30 kaarsjes uit. De Franse klimmer staat tiende in het klassement en kan met vertrouwen naar het aankomende drieluik kijken. . 12 uur 13. birthday Guillaume Martin Guillaume Martin blaast vandaag 30 kaarsjes uit. De Franse klimmer staat tiende in het klassement en kan met vertrouwen naar het aankomende drieluik kijken.

clock 12:12 12 uur 12. De onofficiële start is gegeven. De renners zijn onderweg naar kilometer 0. . De onofficiële start is gegeven. De renners zijn onderweg naar kilometer 0.

clock 12:11 12 uur 11. We wisten eigenlijk al op voorhand dat Vingegaard een apart niveau is. De strijd om de podiumplekken belooft wel interessant te worden. Jack Haig (7e op 1'44"). We wisten eigenlijk al op voorhand dat Vingegaard een apart niveau is. De strijd om de podiumplekken belooft wel interessant te worden. Jack Haig (7e op 1'44")

clock 12:00 De talentvolle Noor werd gisteren al knap derde. 12 uur . De talentvolle Noor werd gisteren al knap derde.

clock 11:41 11 uur 41. Favorieten voor de dagzege? Net als gisteren kunnen de klassementsmannen zelf beslissen of ze de vlucht van de dag willen terughalen. Vingegaard gaf na zijn ritzege gisteren al aan dat hij eigenlijk niet wou aanvallen, maar dat hij enkel reageerde op de uitval van Carapaz. Als de Deen zich goed zou voelen, dan kan hij het vandaag wel nog eens proberen, maar met het zware weekend in aantocht zou het kunnen dat een sterke vluchtersgroep het vandaag haalt. Naar wie kijken we dan? Bagioli, Onley, Herregodts, Madouas, Vuillermoz, J-P Lopez, Burgaudeau en Fraille zijn renners die het wel zouden kunnen proberen. Als de vluchters weinig speelruimte krijgen, dan kijken we opnieuw naar Vingegaard en de andere rasklimmers. . Favorieten voor de dagzege? Net als gisteren kunnen de klassementsmannen zelf beslissen of ze de vlucht van de dag willen terughalen. Vingegaard gaf na zijn ritzege gisteren al aan dat hij eigenlijk niet wou aanvallen, maar dat hij enkel reageerde op de uitval van Carapaz.

Als de Deen zich goed zou voelen, dan kan hij het vandaag wel nog eens proberen, maar met het zware weekend in aantocht zou het kunnen dat een sterke vluchtersgroep het vandaag haalt.

Naar wie kijken we dan? Bagioli, Onley, Herregodts, Madouas, Vuillermoz, J-P Lopez, Burgaudeau en Fraille zijn renners die het wel zouden kunnen proberen. Als de vluchters weinig speelruimte krijgen, dan kijken we opnieuw naar Vingegaard en de andere rasklimmers.

clock 11:31 De startplaats. 11 uur 31. De startplaats.

clock 11:24 11 uur 24. Het klassement der favorieten. Na de triomftocht van Vingegaard heeft de Deense topfavoriet al een stevige voorsprong verzameld ten opzichte van zijn rivalen. Welke klassementsmannen staan het dichtste? Ben O'Connor - AG2R (2e op 1'10") Adam Yates - UAE (4e op 1'26") Jai Hindley - BORA (6e op 1'37") Jack Haig - Bahrain (7e op 1'44") Daniel Martinez - Ineos (8e op 2'07") . Het klassement der favorieten Na de triomftocht van Vingegaard heeft de Deense topfavoriet al een stevige voorsprong verzameld ten opzichte van zijn rivalen. Welke klassementsmannen staan het dichtste?

Ben O'Connor - AG2R (2e op 1'10") Adam Yates - UAE (4e op 1'26") Jai Hindley - BORA (6e op 1'37") Jack Haig - Bahrain (7e op 1'44") Daniel Martinez - Ineos (8e op 2'07")





clock 11:16 11 uur 16. Het parcours. De 6e etappe begint in het dorpje Nantua. De eerste 40 kilometer van de race fietsen de coureurs over glooiend terrein. De Côte de Droisy is de eerste klim – 5,4 kilometer à 7% – en daarna vervolgt de route als voorheen. Met nog 50 kilometer te gaan verandert de omgeving. De weg stijgt eerst een tijdje vals plat en na het doorkruisen van Saint-Jean-de Sixt is het klimmen geblazen. De Col des Aravis is 7,8 kilometer lang en stijgt met een gemiddelde van 5,7%. Afsluiten doen de renners met een intrigerende finale. Eerst de Côte de Notre-Dame-de Bellecomb en vlak daarna de finishklim. Er zit alleen een korte afdaling tussen die twee klimmetjes. . Het parcours De 6e etappe begint in het dorpje Nantua. De eerste 40 kilometer van de race fietsen de coureurs over glooiend terrein. De Côte de Droisy is de eerste klim – 5,4 kilometer à 7% – en daarna vervolgt de route als voorheen.

Met nog 50 kilometer te gaan verandert de omgeving. De weg stijgt eerst een tijdje vals plat en na het doorkruisen van Saint-Jean-de Sixt is het klimmen geblazen. De Col des Aravis is 7,8 kilometer lang en stijgt met een gemiddelde van 5,7%.

Afsluiten doen de renners met een intrigerende finale. Eerst de Côte de Notre-Dame-de Bellecomb en vlak daarna de finishklim. Er zit alleen een korte afdaling tussen die twee klimmetjes.

clock 11:16 11 uur 16.