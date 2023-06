LIVE Dauphiné (12.18 uur): Zorgt de eerste aankomst bergop voor vuurwerk?

11 uur 41. Favorieten voor de dagzege? Net als gisteren kunnen de klassementsmannen zelf beslissen of ze de vlucht van de dag willen terughalen. Vingegaard gaf na zijn ritzege gisteren al aan dat hij eigenlijk niet wou aanvallen, maar dat hij enkel reageerde op de uitval van Carapaz. Als de Deen zich goed zou voelen, dan kan hij het vandaag wel nog eens proberen, maar met het zware weekend in aantocht zou het kunnen dat een sterke vluchtersgroep het vandaag haalt. Naar wie kijken we dan? Bagioli, Onley, Herregodts, Madouas, Vuillermoz, J-P Lopez, Burgaudeau en Fraille zijn renners die het wel zouden kunnen proberen. Als de vluchters weinig speelruimte krijgen, dan kijken we opnieuw naar Vingegaard en de andere rasklimmers. .

clock 11:16

11 uur 16. Het parcours. De 6e etappe begint in het dorpje Nantua. De eerste 40 kilometer van de race fietsen de coureurs over glooiend terrein. De Côte de Droisy is de eerste klim – 5,4 kilometer à 7% – en daarna vervolgt de route als voorheen. Met nog 50 kilometer te gaan verandert de omgeving. De weg stijgt eerst een tijdje vals plat en na het doorkruisen van Saint-Jean-de Sixt is het klimmen geblazen. De Col des Aravis is 7,8 kilometer lang en stijgt met een gemiddelde van 5,7%. Afsluiten doen de renners met een intrigerende finale. Eerst de Côte de Notre-Dame-de Bellecomb en vlak daarna de finishklim. Er zit alleen een korte afdaling tussen die twee klimmetjes. .