LIVE: 14 renners krijgen eindelijk vrijheid, straks spektakel bij aankomst bergop?

clock 14:57 14 uur 57. Overzichtje. We verlaten de vallei van de Arve en met nog 50 kilometer te gaan, verandert de omgeving. De weg stijgt eerst een tijdje vals plat en na het doorkruisen van Saint-Jean-de Sixt (waar de tussensprint ligt) is het klimmen geblazen. De 14 leiders hebben een voorsprong van drie minuten op het peloton. . Overzichtje We verlaten de vallei van de Arve en met nog 50 kilometer te gaan, verandert de omgeving. De weg stijgt eerst een tijdje vals plat en na het doorkruisen van Saint-Jean-de Sixt (waar de tussensprint ligt) is het klimmen geblazen.

De 14 leiders hebben een voorsprong van drie minuten op het peloton.

clock 14:49 14 uur 49. De rust lijk terug te keren in het peloton. Binnen tien kilometer gaan we rustig aan beginnen klimmen. . De rust lijk terug te keren in het peloton. Binnen tien kilometer gaan we rustig aan beginnen klimmen.

clock 14:47 Rudy Porter. Na Dylan Groenewegen ziet Jayco AlUla nu ook Rudy Porter afstappen. Hij had last van de gevolgen van een valpartij. . 14 uur 47. give up Rudy Porter Na Dylan Groenewegen ziet Jayco AlUla nu ook Rudy Porter afstappen. Hij had last van de gevolgen van een valpartij.

clock 14:46 14 uur 46. DSM zit niet in de kopgroep en heeft met Onley en Poole twee jonge Britse renners die een etappe als vandaag wel zien zitten. Bovendien staan beide coureurs ook op een verdienstelijke positie in het klassement. . DSM zit niet in de kopgroep en heeft met Onley en Poole twee jonge Britse renners die een etappe als vandaag wel zien zitten. Bovendien staan beide coureurs ook op een verdienstelijke positie in het klassement.

clock 14:45 14 uur 45. Ook DSM duikt op aan de kop van het peloton. Het verschil zakt zo onder de drie minuten. Voor Louis Meintjes lijkt het tempo al wat hoog te liggen. De Zuid-Afrikaan bengelt achteraan het peloton. . Ook DSM duikt op aan de kop van het peloton. Het verschil zakt zo onder de drie minuten. Voor Louis Meintjes lijkt het tempo al wat hoog te liggen. De Zuid-Afrikaan bengelt achteraan het peloton.

clock 14:41 14 uur 41. Wat met de tussensprint? Matteo Trentin en Axel Zingle lijken op papier de enige twee renners die interesse zullen hebben in de tussensprint die er dadelijk aankomt. De Italiaan van UAE staat vierde in het puntenklassement, ook Zingle volgt daar niet ver achter. . Wat met de tussensprint? Matteo Trentin en Axel Zingle lijken op papier de enige twee renners die interesse zullen hebben in de tussensprint die er dadelijk aankomt. De Italiaan van UAE staat vierde in het puntenklassement, ook Zingle volgt daar niet ver achter.

clock 14:33 14 uur 33. De belangrijkste vraag: kan deze vlucht het uitzingen tot het einde? Op papier zijn de renners sterk genoeg, maar veel zal afhangen van de klassementsmannen. Worden er al prikjes uitgedeeld bergop of wachten ze liever tot morgen en overmorgen? . De belangrijkste vraag: kan deze vlucht het uitzingen tot het einde? Op papier zijn de renners sterk genoeg, maar veel zal afhangen van de klassementsmannen. Worden er al prikjes uitgedeeld bergop of wachten ze liever tot morgen en overmorgen?

clock 14:27 14 uur 27. Vingegaard zit veilig in het peloton.

clock 14:25 3'15". Het tijdsverschil blijft wat hangen rond 3'15". Binnen een 30-tal kilometer wordt het weer wat steiler. . 14 uur 25. time difference 3'15" Het tijdsverschil blijft wat hangen rond 3'15". Binnen een 30-tal kilometer wordt het weer wat steiler.

clock 14:20 14 uur 20. Uno-X zet zich op kop van het peloton. De Noorse ploeg heeft de boot gemist en zou de top 12-notering van kopman Johannessen graag vrijwaren. . Uno-X zet zich op kop van het peloton. De Noorse ploeg heeft de boot gemist en zou de top 12-notering van kopman Johannessen graag vrijwaren.

clock 14:15 14 uur 15. De kopgroep heeft een ruime voorsprong beet.

clock 14:09 14 uur 09. Herinneringen aan de Crest-Voland. Voor het eerst rijdt het Dauphiné-peloton over de klim in Crest-Voland, maar heel wat renners zullen de beklklimming wel al goed kennen uit de Tour de l'Avenir. In 2018 kwam Gino Mäder solo aan, voor Ivan Sosa en Robert Standard. Tadej Pogacar verdedigde zijn leiderstrui met succes. In het Deense team reden toen Mikkel Bjerg, Jonas Gregaard en Jonas Vingegaard mee. Andrea Bagioli, Georg Zimmermann, Florian Stork, Brent Van Moer, Simon Guglielmi, Kevin Geniets, Juan Pedro Lopez, Ivo Oliveira, Attila Valter, Mathieu Burgaudeau, Patrick Gamper, Tobias Bayer, Fred Wright, Leon Heinschke ,Martin Urianstad, Mauri Vansevenant, Clément Champoussin en Matteo Jorgenson zijn allemaal renners die de klim al goed kennen. . Herinneringen aan de Crest-Voland Voor het eerst rijdt het Dauphiné-peloton over de klim in Crest-Voland, maar heel wat renners zullen de beklklimming wel al goed kennen uit de Tour de l'Avenir.

In 2018 kwam Gino Mäder solo aan, voor Ivan Sosa en Robert Standard. Tadej Pogacar verdedigde zijn leiderstrui met succes. In het Deense team reden toen Mikkel Bjerg, Jonas Gregaard en Jonas Vingegaard mee.

Andrea Bagioli, Georg Zimmermann, Florian Stork, Brent Van Moer, Simon Guglielmi, Kevin Geniets, Juan Pedro Lopez, Ivo Oliveira, Attila Valter, Mathieu Burgaudeau, Patrick Gamper, Tobias Bayer, Fred Wright, Leon Heinschke ,Martin Urianstad, Mauri Vansevenant, Clément Champoussin en Matteo Jorgenson zijn allemaal renners die de klim al goed kennen.

clock 14:01 14 uur 01. Alexis Vuillermoz . Alexis Vuillermoz is de enige renner van de kopgroep die al eens een etappe kon winnen in de Dauphiné. De Fransman haalde het vorig jaar na een sprintje met zijn medevluchters. Dankzij die ritwinst nam Vuillermoz het geel over van Wout van Aert. Bekijk de ontknoping van die rit hieronder. . Alexis Vuillermoz Alexis Vuillermoz is de enige renner van de kopgroep die al eens een etappe kon winnen in de Dauphiné. De Fransman haalde het vorig jaar na een sprintje met zijn medevluchters. Dankzij die ritwinst nam Vuillermoz het geel over van Wout van Aert.

Bekijk de ontknoping van die rit hieronder.

clock 13:56 13 uur 56.

clock 13:54 13 uur 54. We zijn de laatste 100 kilometer ingedoken en het lijkt erop dat de koers nu voor een tijdje in een plooi zal liggen. We krijgen nu iets meer dan 50 kilometer aan glooiend landschap. Nadien krijgen we een finale met drie beklimmingen. . We zijn de laatste 100 kilometer ingedoken en het lijkt erop dat de koers nu voor een tijdje in een plooi zal liggen. We krijgen nu iets meer dan 50 kilometer aan glooiend landschap. Nadien krijgen we een finale met drie beklimmingen.

clock 13:52 Boaro (Astana). Manuele Boaro stapt ook uit de koers. Wat er scheelt met de Italiaanse veteraan is nog onduidelijk, maar een hoofdrol heeft hij (of zijn ploeg) alvast niet opgeëist. . 13 uur 52. give up Boaro (Astana) Manuele Boaro stapt ook uit de koers. Wat er scheelt met de Italiaanse veteraan is nog onduidelijk, maar een hoofdrol heeft hij (of zijn ploeg) alvast niet opgeëist.

clock 13:50 13 uur 50. Drie ploegmaats in de kopgroep. In de kopgroep is TotalEnergies heel goed vertegenwoordigd met drie stuks. De Franse formatie heeft met Vuillermoz en Burgaudeau twee renners die deze etappe in principe aankunnen, al mag jonkie Mattéo Vercher ons natuurlijk ook verrassen. . Drie ploegmaats in de kopgroep In de kopgroep is TotalEnergies heel goed vertegenwoordigd met drie stuks. De Franse formatie heeft met Vuillermoz en Burgaudeau twee renners die deze etappe in principe aankunnen, al mag jonkie Mattéo Vercher ons natuurlijk ook verrassen.

clock 13:41 58". Georg Zimmermann is de best geplaatste renner in de kopgroep op meer dan 6 minuten. Geen probleem voor Vingegaard en co. De voorsprong loopt meteen op tot een minuut. . 13 uur 41. time difference 58" Georg Zimmermann is de best geplaatste renner in de kopgroep op meer dan 6 minuten. Geen probleem voor Vingegaard en co. De voorsprong loopt meteen op tot een minuut.