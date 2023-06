LIVE: Groepje met Thomas De Gendt rijdt al snel weg in overgangsetappe, Van Gils geeft op

clock 13:44 Het tijdsverschil loopt op tot 4 minuten. De eerste beklimming volgt binnen minder dan 20 kilometer. 13 uur 44. Het tijdsverschil loopt op tot 4 minuten. De eerste beklimming volgt binnen minder dan 20 kilometer.

clock 13:32 Maxim Van Gils . En plots stapt Maxim Van Gils uit de koers. De youngster van Lotto Dstny reed een zeer verdienstelijk begin van de Dauphiné met twee top-5 noteringen en had op papier vandaag opnieuw een kans om het ver te schoppen. Het is voorlopig onduidelijk wat de reden van zijn opgave is. . 13 uur 32. give up Maxim Van Gils En plots stapt Maxim Van Gils uit de koers. De youngster van Lotto Dstny reed een zeer verdienstelijk begin van de Dauphiné met twee top-5 noteringen en had op papier vandaag opnieuw een kans om het ver te schoppen. Het is voorlopig onduidelijk wat de reden van zijn opgave is.

clock 13:29 13 uur 29. We hebben meer dan 60 kilometer afgelegd. Binnen 30 kilometer begint het tweede deel van deze rit en zal er voor het eerst geklommen worden. Met welke voorsprong mogen de zes aan hun eerste klimopdracht beginnen? . We hebben meer dan 60 kilometer afgelegd. Binnen 30 kilometer begint het tweede deel van deze rit en zal er voor het eerst geklommen worden. Met welke voorsprong mogen de zes aan hun eerste klimopdracht beginnen?

clock 13:24 13 uur 24. Er zal zeker worden aangevallen in het slot. Of ik het zelf ga proberen? Ik zal zien hoe ik me voel. Jonas Vingegaard. Er zal zeker worden aangevallen in het slot. Of ik het zelf ga proberen? Ik zal zien hoe ik me voel. Jonas Vingegaard

clock 13:16 50,8 km/u. En of ze er zin in hebben! Op het vlakke parcours hebben de renners in hun eerste uur 50,8 kilometer afgelegd. . 13 uur 16. average speed 50,8 km/u En of ze er zin in hebben! Op het vlakke parcours hebben de renners in hun eerste uur 50,8 kilometer afgelegd.

clock 13:14 13 uur 14. Twee ex-leiders in de kopgroep. Nils Politt rijdt virtueel in het geel, maar in de kopgroep rijden twee renners die echt al het geel hebben mogen dragen in de Dauphiné. Boasson Hagen deed dat in 2019 na zijn overwinning in de openingsrit. Thomas De Gendt droeg de leiderstrui vijf dagen na mekaar in de editie van 2017. In dat jaar won hij ook de openingsetappe. . Twee ex-leiders in de kopgroep Nils Politt rijdt virtueel in het geel, maar in de kopgroep rijden twee renners die echt al het geel hebben mogen dragen in de Dauphiné. Boasson Hagen deed dat in 2019 na zijn overwinning in de openingsrit. Thomas De Gendt droeg de leiderstrui vijf dagen na mekaar in de editie van 2017. In dat jaar won hij ook de openingsetappe.

clock 13:10 13 uur 10. Thomas De Gendt is mee in de vlucht van de dag.

clock 13:07 Urianstad (Uno X). In het peloton gaat Martin Urianstad (Uno X) tegen de vlakte. De Noor lijkt geen blijvende schade opgelopen te hebben en probeert weer aansluiting te maken. . 13 uur 07. fall Urianstad (Uno X) In het peloton gaat Martin Urianstad (Uno X) tegen de vlakte. De Noor lijkt geen blijvende schade opgelopen te hebben en probeert weer aansluiting te maken.

clock 13:01 +3 minuten. Het tijdsverschil loopt op tot 3'05". Nils Politt rijdt daarmee in de virtuele leiderstrui. . 13 uur 01. time difference +3 minuten Het tijdsverschil loopt op tot 3'05". Nils Politt rijdt daarmee in de virtuele leiderstrui.

clock 12:55 12 uur 55. Ik ging gisteren niet tot op de limiet om vandaag goede benen te hebben. Het is een zware slotklim, maar de finale zal daarvoor al begonnen zijn. Er zijn veel vraagtekens over wie er zal willen rijden en controleren, maar dat is enkel goed voor de vluchters. Thomas De Gendt. Ik ging gisteren niet tot op de limiet om vandaag goede benen te hebben. Het is een zware slotklim, maar de finale zal daarvoor al begonnen zijn. Er zijn veel vraagtekens over wie er zal willen rijden en controleren, maar dat is enkel goed voor de vluchters. Thomas De Gendt

clock 12:49 12 uur 49. Ook Soudal - Quick Step komt een handje helpen in de voorposten van het peloton. Aast Julian Alaphilippe op een tweede etappezege? . Ook Soudal - Quick Step komt een handje helpen in de voorposten van het peloton. Aast Julian Alaphilippe op een tweede etappezege?

clock 12:39 12 uur 39. Georg Zimmermann (25). Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty) is één van de drie Duitsers in de kopgroep. Voor de rit gaf hij al aan dat hij zich positief voelde evolueren. "Ik voel mijn progressie en ik rijd voorlopig goed in deze Dauphiné. Ik kijk uit naar de rest van de week." "De etappe van vandaag ziet er goed uit voor mij. De slotklim ligt me goed. Ik ben gemotiveerd en ga proberen om mee te glippen." Missie geslaagd voor Zimmermann. . Georg Zimmermann (25) Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty) is één van de drie Duitsers in de kopgroep. Voor de rit gaf hij al aan dat hij zich positief voelde evolueren.

"Ik voel mijn progressie en ik rijd voorlopig goed in deze Dauphiné. Ik kijk uit naar de rest van de week." "De etappe van vandaag ziet er goed uit voor mij. De slotklim ligt me goed. Ik ben gemotiveerd en ga proberen om mee te glippen."

Missie geslaagd voor Zimmermann.

clock 12:38 12 uur 38. Het verschil loopt op en in deze kopgroep rijden geen sukkelaars. UAE zet zich op kop van het peloton en probeert de controle te bewaren. . Het verschil loopt op en in deze kopgroep rijden geen sukkelaars. UAE zet zich op kop van het peloton en probeert de controle te bewaren.

clock 12:33 12 uur 33. De Duitser Nils Politt staat op 2'34" van Mikkel Bjerg in het klassement. De kans dat hij straks dus in een (virtuele) gele trui rondrijdt, is realistisch. . De Duitser Nils Politt staat op 2'34" van Mikkel Bjerg in het klassement. De kans dat hij straks dus in een (virtuele) gele trui rondrijdt, is realistisch.

clock 12:27 1 minuut. Het tijdsverschil loopt op voor de zes vluchters. Krijgen ze nog gezelschap? . 12 uur 27. time difference 1 minuut Het tijdsverschil loopt op voor de zes vluchters. Krijgen ze nog gezelschap?

clock 12:26 12 uur 26. De voorlopige kopgroep. De zes voorlopige vluchters: Thomas De Gendt (Lotto-Dstny) ,Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Jonas Gregaard (Uno-X), Edvald Boasson Hagen (Total Energies) en Leon Heinschke (Team DSM). Zij hebben 15 seconden op het peloton, maar daar zijn er nog veel renners die ook wel iets voelen voor een dagje in de vlucht. . De voorlopige kopgroep De zes voorlopige vluchters: Thomas De Gendt (Lotto-Dstny) ,Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Jonas Gregaard (Uno-X), Edvald Boasson Hagen (Total Energies) en Leon Heinschke (Team DSM).

Zij hebben 15 seconden op het peloton, maar daar zijn er nog veel renners die ook wel iets voelen voor een dagje in de vlucht.

clock 12:23 12 uur 23. Een eerste noemenswaardige vluchterspoging. 6 renners proberen te onstnappen. Onder hen: Thomas De Gendt en Nils Politt. . Een eerste noemenswaardige vluchterspoging. 6 renners proberen te onstnappen. Onder hen: Thomas De Gendt en Nils Politt.

clock 12:15 12 uur 15 match begonnen start time Nous sommes partis! Met wat vertraging zijn de renners nu toch begonnen aan de vijfde etappe!

clock 12:08 12 uur 08. We gaan proberen om mijn trui te verdedigen. Ik denk dat vandaag de laatste kans zal zijn voor de vluchters. Mikkel Bjerg. We gaan proberen om mijn trui te verdedigen. Ik denk dat vandaag de laatste kans zal zijn voor de vluchters. Mikkel Bjerg