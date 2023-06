LIVE (11.55 uur): Zijn de klassementsmannen al aan zet in de verraderlijke overgangsetappe?

clock 11:47 11 uur 47. De onofficiële start is gegeven. Binnen een paar minuten beginnen we er echt aan. . De onofficiële start is gegeven. Binnen een paar minuten beginnen we er echt aan.

clock 11:44 11 uur 44. Misschien proberen de klassementsmannen het al eens op de slotklim. Het zal afhangen van de vluchtersgroep. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Misschien proberen de klassementsmannen het al eens op de slotklim. Het zal afhangen van de vluchtersgroep. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)

clock 11:26 11 uur 26.

clock 11:20 Zo staan de klassementen er momenteel voor. Bjerg won gisteren de tijdrit en start vandaag in het geel. De Deen leidt ook in het jongerenklassement, dus mag nummer twee Wright vandaag in het wit rijden. Laporte voert het puntenklassement aan dankzij zijn twee ritzeges en Grondin rijdt nog steeds rond in de bollentrui en zal vandaag opnieuw mee willen zitten in de ontsnapping. 11 uur 20. Zo staan de klassementen er momenteel voor. Bjerg won gisteren de tijdrit en start vandaag in het geel. De Deen leidt ook in het jongerenklassement, dus mag nummer twee Wright vandaag in het wit rijden. Laporte voert het puntenklassement aan dankzij zijn twee ritzeges en Grondin rijdt nog steeds rond in de bollentrui en zal vandaag opnieuw mee willen zitten in de ontsnapping.

clock 11:19 Thomas De Gendt gelooft in elk geval in de vluchterskansen vandaag. "Ze hebben vandaag een grote kans. De slotklim zal zwaar en beslissend zijn, maar als je daar het verschil wil maken, moet je eerst in de vlucht zitten.". 11 uur 19. Thomas De Gendt gelooft in elk geval in de vluchterskansen vandaag. "Ze hebben vandaag een grote kans. De slotklim zal zwaar en beslissend zijn, maar als je daar het verschil wil maken, moet je eerst in de vlucht zitten."

clock 11:11 11 uur 11. Favorieten voor de dagzege? Naar wie kijken we vandaag voor een eventuele ritzege? Als Vingegaard zijn zinnen heeft gezet op vandaag dan mag zijn naam alvast zeker niet ontbreken. Ook andere klassementsmannen als O'Connor, Yates, Martinez, Gaudu en Carapaz zullen er dan vol voor moeten gaan. Kijken zij de kat liever nog een dag uit de boom? Dan richten we onze blik weer eerder op Alaphilippe, Ciccone, Bagioli en Wright. Ook Madouas en Tesfatsion zien een etappe als die van vandaag wel zitten. Landgenoten? Maxim Van Gils laat al een hele week een goede indruk na met al twee top-5 noteringen. Kan hij vandaag nog een tikkeltje beter doen? . Favorieten voor de dagzege? Naar wie kijken we vandaag voor een eventuele ritzege? Als Vingegaard zijn zinnen heeft gezet op vandaag dan mag zijn naam alvast zeker niet ontbreken. Ook andere klassementsmannen als O'Connor, Yates, Martinez, Gaudu en Carapaz zullen er dan vol voor moeten gaan.

Kijken zij de kat liever nog een dag uit de boom? Dan richten we onze blik weer eerder op Alaphilippe, Ciccone, Bagioli en Wright. Ook Madouas en Tesfatsion zien een etappe als die van vandaag wel zitten.

Landgenoten? Maxim Van Gils laat al een hele week een goede indruk na met al twee top-5 noteringen. Kan hij vandaag nog een tikkeltje beter doen?

clock 11:06 11 uur 06.

clock 11:03 11 uur 03. Het parcours. Een overgangsetappe met twee gezichten. De renners overbruggen vandaag 191 kilometer. De eerste helft is helemaal vlak. Het eerste klimmetje wacht na 92 kilometer koers. Na een glooiende passage met tussensprint rijdt het peloton nog twee keer over een lokaal parcours. Telkens moet een beklimming worden overwonnen. Vanaf de top van die laatste beklimming is het nog 15 kilometer tot de finish. De laatste 6 gaan stevig bergaf. . Het parcours Een overgangsetappe met twee gezichten. De renners overbruggen vandaag 191 kilometer. De eerste helft is helemaal vlak. Het eerste klimmetje wacht na 92 kilometer koers.

Na een glooiende passage met tussensprint rijdt het peloton nog twee keer over een lokaal parcours. Telkens moet een beklimming worden overwonnen. Vanaf de top van die laatste beklimming is het nog 15 kilometer tot de finish. De laatste 6 gaan stevig bergaf.