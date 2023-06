LIVESTREAM: Mikkel Bjerg verrast met absolute toptijd, wat kan Vingegaard nog?

clock 16:21 16 uur 21.

Ook Adam Yates krijgt een tikje. Hij is 56 seconden langzamer dan zijn ploegmakker Mikkel Bjerg. Ook de vinnige Brit zal nog eens moeten bezinnen voor de Tour.

Mikkel Bjerg verrast! Mikkel Bjerg heeft een beresterk laatste deel gereden. De Deen van UAE Team Emirates dient bij deze zijn sollicitatiebrief voor de Tour in. Hij doet aan de finish 27 (!) seconden beter dan Cavagna. Enkel Vingegaard lijkt hem nog van de overwinning te kunnen houden.

Gaudu moet twee minuten inboeten bij de finish en incasseert zo een ferme tik met het oog op de Tour. Er is nog veel werk aan de winkel ... José De Cauwer.

Cavagna blijft voor Vingegaard. Wat heeft Cavagna een dijk van een tijdrit gereden. Bij het tussenpunt komt Vingegaard een seconde te kort om de tijd van de Fransman te evenaren. Kan de Deen het verschil bergop nog maken in het laatste deel?

De toptijd voor Daniel Martinez is als sneeuw voor de zon verdwenen. De man van Ineos begon sterk aan zijn opdracht tegen de klok, maar verliest aan de streep nog 40 seconden op de Franse TGV.

Deens dynamiet. Vingegaard moet bij punt twee wat inboeten op Cavagna, maar blijft voorlopig de primus. Daarnaast zorgt Mikkel Bjerg - met een uitstekende tussenversnelling - voor een ware driestrijd.

Vingegaard vliegt! De Deense Tourwinnaar zet meteen de beste tussentijd neer bij het eerste tussenpunt. Met 11'39" blijft hij Martinez en Cavagna zowaar 12 seconden voor.

clock 15:48 Yates verliest drinkbus. Een frustrerend moment voor Adam Yates. De kopman van UAE Team Emirates vliegt door de bochten, maar verliest daarbij zijn drinkbus.

Daar is Jonas Vingegaard. De Tourwinnaar van Jumbo-Visma is de uitgesproken topfavoriet en sprint weg vanaf het startpodium. Hij lijkt dé te kloppen man.

De klassementsmannen zorgen meteen voor animo. Dani Martinez doet bij het eerste tussenpunt nét beter dan Cavagna, Jack Haig en Jai Hindley zitten de Fransman eveneens op de hielen.

Voor een renner als David Gaudu is dit een examen voor de Tour. Het is niet echt een klimtijdrit, kijk maar naar de gemiddelde snelheden. Hoeveel verlies je hier in vergelijking met een Vingegaard? José De Cauwer.

Wie zijn de volgende tijdritspecialisten die in de volgende golf renners verscholen zit? Mikkel Bjerg, Max Poole en Adam Yates zullen in de gaten gehouden moeten worden.

clock 15:36 Exit Bouchard en Hofstetter. Na Ben Turner gaat ook Geoffrey Bouchard plots tegen de vlakte. Het parcours is nochtans niet al te technisch. De renner van AG2R-Citroën stapt meteen uit koers. Ook krachtpatser Hugo Hofstetter ging niet van start.

clock 15:32 Mas lanceert zich naar de streep. 15 uur 32. Mas lanceert zich naar de streep.

De laatste kilometer gaat toch stevig bergop. Weinigen slagen erin om daar tijd te pakken. Integendeel. Daar sakken de meesten weg. José De Cauwer.

De klassementsmannen beginnen zich te mengen in de strijd. Louis Meintjes, Mikel Landa, Emanuel Buchmann, Enric Mas, Dani Martínez en Matteo Jorgenson rollen achter elkaar over de startlijn.

clock 15:24 15 uur 24. LIVESTREAM. Volg de wedstrijd nu met livebeelden! De uitzending van de tijdrit in de Dauphiné is te bekijken op VRT 1 of met een livestream op deze pagina. . LIVESTREAM Volg de wedstrijd nu met livebeelden! De uitzending van de tijdrit in de Dauphiné is te bekijken op VRT 1 of met een livestream op deze pagina.

clock 15:17 15 uur 17. Voorlopige top 5. 1. Remi Cavagna: 37'55"53 2. Nelson Oliveira: 38'30"97 3. Jonathan Castroviejo: 38'33"66 4. Luke Durbridge: 38'36"68 5. Lawson Craddock: 38'43"79

2. Nelson Oliveira: 38'30"97

3. Jonathan Castroviejo: 38'33"66

4. Luke Durbridge: 38'36"68

5. Lawson Craddock: 38'43"79

Autoritaire Cavagna. Remi Cavagna heeft een nieuwe richttijd op de tabellen gezet. De Franse TGV duikt met een tijd van 37'55"53 als enige onder de 38 minuten. Ook Nelson Oliveira (38'30"97) eindigt in stijl en springt zo over Castroviejo na een voorlopige tweede plek.

clock 15:10 De steile afdaling na het eerste klimmetje levert duizelingwekkende snelheden op. De renners halen er 90 kilometer per uur. 15 uur 10. De steile afdaling na het eerste klimmetje levert duizelingwekkende snelheden op. De renners halen er 90 kilometer per uur.

Remi Cavagna is op weg naar de hotseat. De Fransman is zowel bij tussenpunt 1 als bij tussenpunt 2 de snelste. Kan hij die goede lijn in het laatste - heuvelachtige - deel doortrekken? Castroviejo schuifelt op zijn stoel. Ook Nelson Oliveira van Movistar is als een raket vertrokken.

clock 14:55 14 uur 55. Thomas De Gendt zet met 40'34"64 een voorlopige vijfde plaats neer.

clock 14:50 14 uur 50. Strijd om klassement. Het is even wachten tot wanneer de klassementsmannen het startpodium beklimmen. Castroviejo heeft alvast een waardemeter op de tabellen gezet. Een eerste light-blikje mannen met klassementsambities: 15.03 uur: Lenny Martinez 15.17 uur: Louis Meintjes 15.18 uur: Mikel Landa 15.20 uur: Emanuel Buchmann 15.22 uur: Enric Mas 15.26 uur: Dani Martínez 15.27 uur: Matteo Jorgenson 15.31 uur: David Gaudu 15.32 uur: Jai Hindley 15.33 uur: Jack Haig

clock 14:45 14 uur 45. Voorlopige top 5. 1. Jonathan Castroviejo: 38'33"66 2. Luke Durbridge: 38'36"68 3. Ryan Mullen: 39'23"16 4. Pierre Latour: 38'32"71 5. Kamil Gradek: 40'24"01

2. Luke Durbridge: 38'36"68

3. Ryan Mullen: 39'23"16

4. Pierre Latour: 38'32"71

5. Kamil Gradek: 40'24"01

clock 14:44 Ondertussen trapt de Wolfpack zich warm op de rollen. 14 uur 44. Ondertussen trapt de Wolfpack zich warm op de rollen.

clock 14:31 14 uur 31. Jonathan Castroviejo is het snelste onderweg.

clock 14:30 Tussenpunt II: Castroviejo met 22'21"44. Het klassement begint lichtjes te verschuiven. Bij het tweede tussenpunt hebben we een nieuw leidersduo. Castroviejo is het snelste onderweg met een gemiddelde snelheid van 52,886 kilometer per uur, in zijn zog volgt Luke Durbridge.

clock 14:26 Exit Ben Turner. Ineos Grenadiers verliest een mannetje. Wat er net met Ben Turner gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de Brit is na 10 kilometer op zijn tijdritfiets uit de koers gestapt.

Van Baarle bolde als derde van het startpodium, maar komt als eerst over de finish. De Nederlander passeerde bolletjestruidrager Donavan Grondin en onze landgenoot Dries Devenyns onderweg en mag met een tijd van 41'13"64 zo (even) in de hotseat plaatsnemen.

clock 14:21 14 uur 21. Voorlopige stand bij tweede tussenpunt: 1. Ryan Mullen: 22'32"53 2. Pierre Latour: +24"02 3. Thomas De Gendt: +27"14

2. Pierre Latour: +24"02

3. Thomas De Gendt: +27"14

clock 14:18 14 uur 18. Tussenpunt II: Mullen met 22'32"53. Haasje over op kop van de wedstrijd. Bij het tweede tussenpunt in Saint Denis de Cabane knalt Ryan Mullen Pierre Latour opnieuw voorbij. Na 19,7 kilometer klokt hij af op 22'32"53.

clock 14:15 Ook Ineos heeft een kanon klaar op het startpodium: wat kan Castroviejo - die al 10 opdrachten tegen de klok gewonnen heeft in zijn carrière - op het heuvelachtige parcours? 14 uur 15. Ook Ineos heeft een kanon klaar op het startpodium: wat kan Castroviejo - die al 10 opdrachten tegen de klok gewonnen heeft in zijn carrière - op het heuvelachtige parcours?

Wissel van de macht. Lang heeft Mullen niet kunnen genieten van zijn beste tussentijd. Pierre Latour - die zich deze week al liet opmerken in de aanval en in de strijd om het bergklassement - zet de Ier op zijn plaats. De te kloppen tijd bij tussenpunt 1: 12'21"71.

clock 14:03 12'25" voor Mullen. Tak! Het is Ryan Mullen van Bora-Hansgrohe die de beste tussentijd bij de kilometerpaal in Mars op de tabellen zet. De tempobeul in de trein van Sam Bennett is veelvoudig Iers tijdritkampioen en klokt af op 12 minuten en 25 seconden.

clock 14:02 14 uur 02. Van Baarle is meteen goed op dreef.

clock 13:56 50 kilometer per uur. En zo geschiedde, Dylan van Baarle zet meteen de toon. De Nederlander rijdt momenteel rond aan een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur. De rest slaagt er nog niet om een vijf vooraan op hun chronometer te krijgen.

Ook Lotto-Dstny stuurt enkele van zijn Belgen het veld in. Geen pannenkoeken. Met Victor Campenaerts en Thomas De Gendt heeft het meteen twee gepatenteerde hardrijders in koers. De Gendt haalde als tijdrijder al drie keer een podiumplek in de Tour, Campenaerts is dan weer vooral bekend om zijn voormalig werelduurrecord.

Van Baarle als barometer? Ook Dylan van Baarle - in deze Dauphiné luxeluitenant van topfavoriet Jonas Vingegaard - zoeft weg in Cours. De Nederlander boekte in zijn carrière al 4 overwinningen op zijn tijdritfiets, een daarvan leverde hem ook de nationale tijdrittitel bij onze noorderburen op. Zet hij meteen een richttijd neer voor de rest?

Lang moet er niet gewacht worden om een landgenoot aan het werk te zien. Zowel Dries Devenyns als Lionel Taminiaux mogen het parcours ook al wat afstoffen.

clock 13:43 13 uur 43.

clock 13:42 13 uur 42 En avant! Bolletjestruidrager Donavan Grondin bolt als eerste van het startpodium en trapt zo de tijdrit in de Dauphiné op gang. Volg de volledige rit op deze pagina op de voet. Vanaf 15.25 uur kunt u ook kijken op VRT 1 of met een livestream naar de livebeelden.

clock 13:19 13 uur 19. Favorieten voor de dagzege? De pittige tijdrit zou het toneel moeten worden voor een strijd tussen de klassementsrenners. Jonas Vingegaard lijkt vandaag dan ook de uitgesproken topfavoriet. De Tourwinnaar van Jumbo-Visma zal moeten afrekenen met klassementspretendenten als Dani Martinez, Adam Yates, Richard Carapaz, Ben O'Connor en David Gaudu. Voor tijdritspecialisten als Rémi Cavagna, Dylan van Baarle en onze landgenoot Victor Campenaerts lijkt de opeenstapeling van hoogtemeters op het eerste gezicht te zwaar.

clock 13:16 Een hoogdag voor de mecaniciens, die de machines klaarmaken voor een generale Tour-repetitie. 13 uur 16. Een hoogdag voor de mecaniciens, die de machines klaarmaken voor een generale Tour-repetitie.

clock 12:21 12 uur 21. Starttijden klassementsmannen:. 15.03 uur: Lenny Martinez 15.17 uur: Louis Meintjes 15.18 uur: Mikel Landa 15.20 uur: Emanuel Buchmann 15.22 uur: Enric Mas 15.26 uur: Dani Martínez 15.27 uur: Matteo Jorgenson 15.31 uur: David Gaudu 15.32 uur: Jai Hindley 15.33 uur: Jack Haig 15.39 uur: Giulio Ciccone 15.41 uur: Adam Yates 15.42 uur: Esteban Chaves 15.43 uur: Ben O'Connor 15.45 uur: Jonas Vingegaard 15.46 uur: Carlos Rodríguez 15.47 uur: Guillaume Martin 15.49 uur: Egan Bernal 15.58 uur: Richard Carapaz 15.59 uur: Julian Alaphilippe

clock 12:18 12 uur 18. Starttijden Belgen. 13.42 uur: Dries Devenyns 13.44 uur: Lionel Taminiaux 13.50 uur: Thomas De Gendt 13.51 uur: Victor Campenaerts 14.15 uur: Tom Paquot 14.20 uur: Jimmy Janssens 14.22 uur: Fabio Van Den Bossche 14.23 uur: Milan Menten 14.33 uur: Mauri Vansevenant 14.43 uur: Nathan Van Hooydonck 14.46 uur: Brent Van Moer 14.51 uur: Tiesj Benoot 15.15 uur: Oliver Naesen 15.28 uur: Greg Van Avermaet 15.56 uur: Maxim Van Gils 15.57 uur: Rune Herregodts



Ik had dit niet verwacht. Ik weet dat ik snelle benen heb, maar normaal gezien niet snel genoeg om de rasechte sprinters te kloppen. Christophe Laporte.

clock 12:15 12 uur 15. Zo ging het gisteren:. Na de eerste heeft Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ook de derde etappe in de Dauphiné op zijn naam geschreven. De leider remonteerde Sam Bennett gisteren in de sprint. Omdat Bennett en Dylan Groenewegen gedeclasseerd werden, eindigde Milan Menten officieel als 3



