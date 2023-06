LIVE Dauphiné: Ineos-kanon Castroviejo is het beste onderweg in verraderlijke tijdrit

clock 14:31 14 uur 31. Jonathan Castroviejo is het snelste onderweg.

clock 14:30 Tussenpunt II: Castroviejo met 22'21"44. Het klassement begint lichtjes te verschuiven. Bij het tweede tussenpunt hebben we een nieuw leidersduo. Castroviejo is het snelste onderweg met een gemiddelde snelheid van 52,886 kilometer per uur, in zijn zog volgt Luke Durbridge. . 14 uur 30. time point Tussenpunt II: Castroviejo met 22'21"44 Het klassement begint lichtjes te verschuiven. Bij het tweede tussenpunt hebben we een nieuw leidersduo. Castroviejo is het snelste onderweg met een gemiddelde snelheid van 52,886 kilometer per uur, in zijn zog volgt Luke Durbridge.

clock 14:26 Exit Ben Turner. Ineos Grenadiers verliest een mannetje. Wat er net met Ben Turner gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de Brit is na 10 kilometer op zijn tijdritfiets uit de koers gestapt. . 14 uur 26. give up Exit Ben Turner Ineos Grenadiers verliest een mannetje. Wat er net met Ben Turner gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de Brit is na 10 kilometer op zijn tijdritfiets uit de koers gestapt.

clock 14:23 14 uur 23. Van Baarle bolde als derde van het startpodium, maar komt als eerst over de finish. De Nederlander passeerde bolletjestruidrager Donavan Grondin en onze landgenoot Dries Devenyns onderweg en mag met een tijd van 41'13"64 zo (even) in de hotseat plaatsnemen. . Van Baarle bolde als derde van het startpodium, maar komt als eerst over de finish. De Nederlander passeerde bolletjestruidrager Donavan Grondin en onze landgenoot Dries Devenyns onderweg en mag met een tijd van 41'13"64 zo (even) in de hotseat plaatsnemen.

clock 14:21 14 uur 21. Voorlopige stand bij tweede tussenpunt: 1. Ryan Mullen: 22'32"53 2. Pierre Latour: +24"02 3. Thomas De Gendt: +27"14 . Voorlopige stand bij tweede tussenpunt: 1. Ryan Mullen: 22'32"53

2. Pierre Latour: +24"02

3. Thomas De Gendt: +27"14

clock 14:18 14 uur 18. Tussenpunt II: Mullen met 22'32"53. Haasje over op kop van de wedstrijd. Bij het tweede tussenpunt in Saint Denis de Cabane knalt Ryan Mullen Pierre Latour opnieuw voorbij. Na 19,7 kilometer klokt hij af op 22'32"53. . Tussenpunt II: Mullen met 22'32"53 Haasje over op kop van de wedstrijd. Bij het tweede tussenpunt in Saint Denis de Cabane knalt Ryan Mullen Pierre Latour opnieuw voorbij. Na 19,7 kilometer klokt hij af op 22'32"53.

clock 14:15 Ook Ineos heeft een kanon klaar op het startpodium: wat kan Castroviejo - die al 10 opdrachten tegen de klok gewonnen heeft in zijn carrière - op het heuvelachtige parcours? 14 uur 15. Ook Ineos heeft een kanon klaar op het startpodium: wat kan Castroviejo - die al 10 opdrachten tegen de klok gewonnen heeft in zijn carrière - op het heuvelachtige parcours?

clock 14:06 14 uur 06. Wissel van de macht. Lang heeft Mullen niet kunnen genieten van zijn beste tussentijd. Pierre Latour - die zich deze week al liet opmerken in de aanval en in de strijd om het bergklassement - zet de Ier op zijn plaats. De te kloppen tijd bij tussenpunt 1: 12'21"71. . Wissel van de macht. Lang heeft Mullen niet kunnen genieten van zijn beste tussentijd. Pierre Latour - die zich deze week al liet opmerken in de aanval en in de strijd om het bergklassement - zet de Ier op zijn plaats. De te kloppen tijd bij tussenpunt 1: 12'21"71.

clock 14:03 12'25" voor Mullen. Tak! Het is Ryan Mullen van Bora-Hansgrohe die de beste tussentijd bij de kilometerpaal in Mars op de tabellen zet. De tempobeul in de trein van Sam Bennett is veelvoudig Iers tijdritkampioen en klokt af op 12 minuten en 25 seconden. . 14 uur 03. time point 12'25" voor Mullen Tak! Het is Ryan Mullen van Bora-Hansgrohe die de beste tussentijd bij de kilometerpaal in Mars op de tabellen zet. De tempobeul in de trein van Sam Bennett is veelvoudig Iers tijdritkampioen en klokt af op 12 minuten en 25 seconden.

clock 14:02 14 uur 02. Van Baarle is meteen goed op dreef.

clock 13:56 50 kilometer per uur. En zo geschiedde, Dylan van Baarle zet meteen de toon. De Nederlander rijdt momenteel rond aan een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur. De rest slaagt er nog niet om een vijf vooraan op hun chronometer te krijgen. . 13 uur 56. average speed 50 kilometer per uur En zo geschiedde, Dylan van Baarle zet meteen de toon. De Nederlander rijdt momenteel rond aan een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur. De rest slaagt er nog niet om een vijf vooraan op hun chronometer te krijgen.

clock 13:51 13 uur 51. Ook Lotto-Dstny stuurt enkele van zijn Belgen het veld in. Geen pannenkoeken. Met Victor Campenaerts en Thomas De Gendt heeft het meteen twee gepatenteerde hardrijders in koers. De Gendt haalde als tijdrijder al drie keer een podiumplek in de Tour, Campenaerts is dan weer vooral bekend om zijn voormalig werelduurrecord. . Ook Lotto-Dstny stuurt enkele van zijn Belgen het veld in. Geen pannenkoeken. Met Victor Campenaerts en Thomas De Gendt heeft het meteen twee gepatenteerde hardrijders in koers. De Gendt haalde als tijdrijder al drie keer een podiumplek in de Tour, Campenaerts is dan weer vooral bekend om zijn voormalig werelduurrecord.

clock 13:47 13 uur 47. Van Baarle als barometer? Ook Dylan van Baarle - in deze Dauphiné luxeluitenant van topfavoriet Jonas Vingegaard - zoeft weg in Cours. De Nederlander boekte in zijn carrière al 4 overwinningen op zijn tijdritfiets, een daarvan leverde hem ook de nationale tijdrittitel bij onze noorderburen op. Zet hij meteen een richttijd neer voor de rest? . Van Baarle als barometer? Ook Dylan van Baarle - in deze Dauphiné luxeluitenant van topfavoriet Jonas Vingegaard - zoeft weg in Cours. De Nederlander boekte in zijn carrière al 4 overwinningen op zijn tijdritfiets, een daarvan leverde hem ook de nationale tijdrittitel bij onze noorderburen op. Zet hij meteen een richttijd neer voor de rest?

clock 13:45 13 uur 45. Lang moet er niet gewacht worden om een landgenoot aan het werk te zien. Zowel Dries Devenyns als Lionel Taminiaux mogen het parcours ook al wat afstoffen. . Lang moet er niet gewacht worden om een landgenoot aan het werk te zien. Zowel Dries Devenyns als Lionel Taminiaux mogen het parcours ook al wat afstoffen.

clock 13:43 13 uur 43.

clock 13:42 13 uur 42 match begonnen start time En avant! Bolletjestruidrager Donavan Grondin bolt als eerste van het startpodium en trapt zo de tijdrit in de Dauphiné op gang. Volg de volledige rit op deze pagina op de voet. Vanaf 15.25 uur kunt u ook kijken op VRT 1 of met een livestream naar de livebeelden.

clock 13:19 13 uur 19. Favorieten voor de dagzege? De pittige tijdrit zou het toneel moeten worden voor een strijd tussen de klassementsrenners. Jonas Vingegaard lijkt vandaag dan ook de uitgesproken topfavoriet. De Tourwinnaar van Jumbo-Visma zal moeten afrekenen met klassementspretendenten als Dani Martinez, Adam Yates, Richard Carapaz, Ben O'Connor en David Gaudu. Voor tijdritspecialisten als Rémi Cavagna, Dylan van Baarle en onze landgenoot Victor Campenaerts lijkt de opeenstapeling van hoogtemeters op het eerste gezicht te zwaar. . Favorieten voor de dagzege? De pittige tijdrit zou het toneel moeten worden voor een strijd tussen de klassementsrenners. Jonas Vingegaard lijkt vandaag dan ook de uitgesproken topfavoriet. De Tourwinnaar van Jumbo-Visma zal moeten afrekenen met klassementspretendenten als Dani Martinez, Adam Yates, Richard Carapaz, Ben O'Connor en David Gaudu. Voor tijdritspecialisten als Rémi Cavagna, Dylan van Baarle en onze landgenoot Victor Campenaerts lijkt de opeenstapeling van hoogtemeters op het eerste gezicht te zwaar.

clock 13:16 Een hoogdag voor de mecaniciens, die de machines klaarmaken voor een generale Tour-repetitie. 13 uur 16. Een hoogdag voor de mecaniciens, die de machines klaarmaken voor een generale Tour-repetitie.

clock 12:21 12 uur 21. Starttijden klassementsmannen:. 15.03 uur: Lenny Martinez 15.17 uur: Louis Meintjes 15.18 uur: Mikel Landa 15.20 uur: Emanuel Buchmann 15.22 uur: Enric Mas 15.26 uur: Dani Martínez 15.27 uur: Matteo Jorgenson 15.31 uur: David Gaudu 15.32 uur: Jai Hindley 15.33 uur: Jack Haig 15.39 uur: Giulio Ciccone 15.41 uur: Adam Yates 15.42 uur: Esteban Chaves 15.43 uur: Ben O’Connor 15.45 uur: Jonas Vingegaard 15.46 uur: Carlos Rodríguez 15.47 uur: Guillaume Martin 15.49 uur: Egan Bernal 15.58 uur: Richard Carapaz 15.59 uur: Julian Alaphilippe . Starttijden klassementsmannen: 15.03 uur: Lenny Martinez 15.17 uur: Louis Meintjes 15.18 uur: Mikel Landa 15.20 uur: Emanuel Buchmann 15.22 uur: Enric Mas 15.26 uur: Dani Martínez 15.27 uur: Matteo Jorgenson 15.31 uur: David Gaudu 15.32 uur: Jai Hindley 15.33 uur: Jack Haig 15.39 uur: Giulio Ciccone 15.41 uur: Adam Yates 15.42 uur: Esteban Chaves 15.43 uur: Ben O’Connor 15.45 uur: Jonas Vingegaard 15.46 uur: Carlos Rodríguez 15.47 uur: Guillaume Martin 15.49 uur: Egan Bernal 15.58 uur: Richard Carapaz 15.59 uur: Julian Alaphilippe