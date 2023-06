Leider Christophe Laporte kraait opnieuw victorie in de Dauphiné na warrige massasprint

Het was vandaag nationale stakingsdag in Frankrijk.



En dat was ook voelbaar in de Dauphiné. Het enige wat voor opschudding zorgde tijdens de gezapige derde rit van de Franse rittenkoers was een effectieve betoging tijdens de etappe, waardoor de wedstrijd op 100 kilometer van het einde zelfs even geneutraliseerd moest worden.



Verder nam het peloton 95% van de rit een collectieve snipperdag en werden de rasechte sprinters - na twee mislukte pogingen - eindelijk een koninklijke massasprint gegund.



De sprintersploegen hadden daarom ook al snel hun treintjes op de rails gezet en vlogen in volle vaart de razendsnelle finale in, waar het drummen en duwen was om in de voorposten te blijven. Met nog twee valpartijen tot gevolg.

Lead-out Danny van Poppel deed uiteindelijk waar hij zo goed in is, en zette zijn kopman Sam Bennett af in de laatste rechte lijn, maar de Ier had duidelijk niet meer de punch om het af te maken.

Als laatste redmiddel week Bennett nog stevig van zijn lijn af, waardoor onder anderen een foeterende Dylan Groenewegen in de remmen moest. Slangenmens Christophe Laporte slingerde zich beter door de jungle heen en mocht - net zoals tijdens de eerste etappe - nog eens brullen van geluk.