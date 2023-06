LIVE: Victor Campenaerts kiest voor de aanval in heuvelachtige Dauphiné-dag

clock 13:15 13 uur 15. Toen waren ze met 7. De samensmelting bij de vluchters is een feit. Peters, Elissonde en Latour sluiten aan bij Campenaerts, Piccolo, Gregaard en Grondin. . Toen waren ze met 7 De samensmelting bij de vluchters is een feit. Peters, Elissonde en Latour sluiten aan bij Campenaerts, Piccolo, Gregaard en Grondin.

clock 13:07 13 uur 07. Campenaerts en zijn drie medevluchters sprokkelen seconde per seconde een mooie voorsprong. In de achtergrond wagen Nans Peters, Kenny Elissonde en Pierre Latour de oversteek. Krijgen we een vroege vlucht met 7?

clock 13:00 13 uur . Campenaerts in de aanval. Na een spervuur aan aanvallen, lijkt er zich een definitief vluchtersvennootschap te vormen. En opnieuw is er een Belg bij. Victor Campenaerts heeft samen met Andrea Piccolo (EF-EasyPost), Jonas Gregaard (UNO-X) en bergtrui-drager Donavan Grondin een kloofje geslagen.

clock 12:51 Et c'est parti ... 12 uur 51. Et c'est parti ...

clock 12:40 12 uur 40 match begonnen start time En avant! Het peloton in het Critérium du Dauphiné is begonnen aan een nieuwe dag op en neer. Volg de volledige tweede etappe op deze pagina van begin tot einde. Krijgen we opnieuw een ultieme tweestrijd tussen de vluchters en het peloton?

clock 12:39 12 uur 39. Wie gaat met welke trui van start? Christophe Laporte triomfeerde gisteren en mag zo de gele trui rond zijn schouders draperen. Matteo Trentin, die tweede werd, mag als runner-up de groene puntentrui claimen. Rune Herregodts (3e) draagt op zijn beurt de maagdelijk witte jongerentrui. Schrik ook niet wanneer er straks een blauwe trui met witte bollen in de vroege vlucht zit. De Fransman Donavan Grondin is de trotse leider van het bergklassement.

clock 12:28 Rune Herregodts: "Het is beter om derde te worden en iets te hebben om te herinneren, dan met lege handen achter te blijven. Toch hoopte ik om de gele trui en een etappezege op mijn naam te schrijven. 12 uur 28.

clock 12:20 12 uur 20. Vandaag zal het moeilijker worden dan gisteren. Er liggen heel wat hoogtemeters in de finale. In de laatste vijf kilometer is het nooit vlak. De ontsnapping zou het dus zeker kunnen halen. Maxim Van Gils (Lotto-dstny).

clock 12:13 12 uur 13. Favorieten voor de dagzege? Christophe Laporte (Jumbo-Visma) lijkt - door het gelijkaardige parcours - opnieuw de topfavoriet voor de dagzege. De Fransman reed al een geweldig voorjaar en toonde gisteren opnieuw waarom Jumbo-Visma hem nog wat langer in dienst wil houden. Bij de Nederlandse ploeg zou de onberekenbare Attila Valte r op zijn beurt voor de verrassing kunnen zorgen met een van zijn ontsnappingspogingen. Verder kijken we ook opnieuw naar Matteo Trentin, Axel Zingle, Danny van Poppel, Andrea Bagioli of een Fed Wright . Mannen die gisteren de top 10 kleurden door hun stevige eindschot na een heuvelachtige dag. En schrijf ook Julian Alaphilippe in dat rijtje nooit af. De Fransman was gisteren onzichtbaar, maar het zou niet zijn eerste coup de théâtre zijn. Landgenoten? Milan Menten, Brent Van Moer, Maxim van Gils (allen Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché) - al zal die zijn wonden van gisteren misschien nog wat likken - lijken zeker in staat om een knap resultaat te behalen vandaag. . Favorieten voor de dagzege? Christophe Laporte (Jumbo-Visma) lijkt - door het gelijkaardige parcours - opnieuw de topfavoriet voor de dagzege. De Fransman reed al een geweldig voorjaar en toonde gisteren opnieuw waarom Jumbo-Visma hem nog wat langer in dienst wil houden. Bij de Nederlandse ploeg zou de onberekenbare Attila Valter op zijn beurt voor de verrassing kunnen zorgen met een van zijn ontsnappingspogingen.

Verder kijken we ook opnieuw naar Matteo Trentin, Axel Zingle, Danny van Poppel, Andrea Bagioli of een Fed Wright. Mannen die gisteren de top 10 kleurden door hun stevige eindschot na een heuvelachtige dag. En schrijf ook Julian Alaphilippe in dat rijtje nooit af. De Fransman was gisteren onzichtbaar, maar het zou niet zijn eerste coup de théâtre zijn.

Landgenoten? Milan Menten, Brent Van Moer, Maxim van Gils (allen Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché) - al zal die zijn wonden van gisteren misschien nog wat likken - lijken zeker in staat om een knap resultaat te behalen vandaag.

clock 11:52 -3 renners. Het Dauphiné-peloton mist drie renners aan de start. Ethan Hayter (Ineos) - die zijn sleutelbeen brak - en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) stapten gisteren uit de race na een valpartij op de glibberige wegen in de beginfase. Ook Antwan Tolhoek van Trek-Segafredo gaat niet meer van start vandaag. De Nederlander maakte zijn comeback na een blessure van enkele maanden, maar kampt opnieuw met knieproblemen. 11 uur 52.

clock 11:42 11 uur 42. LIVE op Sporza. Ook de tweede etappe van de Dauphiné is van begin tot einde te volgen op onze kanalen. Vanaf het startschot om 12.38 uur kunt u het verloop van de koers met updates op deze pagina volgen. Om 15.25 begint de uitzending op VRT 1, die eveneens te volgen is met een livestream in onze website/app.

clock 11:32 De renners hebben de rolluiken vanmorgen met een glimlach geopend. Geen regen deze keer, wel een blakende zon boven de startplaats Brassac-les-Mines. 11 uur 32.

clock 11:28 11 uur 28. Zo ging het gisteren:. Onze landgenoot Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) is op een zucht gestrand van een stunt in de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné. Herregodts was de laatste overlevende van de vroege vlucht en werd pas in de slotmeters teruggepakt. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ging met de bloemen en de eerste gele trui lopen. Lees het volledige verslag hieronder.

clock 11:26 11 uur 26. Dauphiné Net niet voor Rune Herregodts in de Dauphiné: Belg sneuvelt in slotmeters, Laporte zegeviert

clock 11:25 Het parcours was gisteren anderhalve meter te lang voor Rune Herregodts. 11 uur 25.

clock 11:18 11 uur 18. Bijna 3.000 hoogtemeters. Voor de tweede dag op rij is het goed zoeken naar een vlakke meter op het parcours van de Dauphiné. De etappe van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu is 167 kilometer lang en heeft enkele pittige beklimmingen in petto. Na een geaccidenteerde beginfase mogen de renners hun benen na 50 kilometer een eerste keer testen op de Col de la Toutée (2,2 kilometer aan 6% gemiddeld) en de Col des Fourches (2,7 kilometer aan 6,5% gemiddeld), die elkaar in ijltempo opvolgen. Na die tweetrapsraket volgt een heuvelachtig intermezzo tot aan de lokale ronde van 35 kilometer, waar er naast heel wat pittige puisten ook de Côte des Guetes (1 kilometer aan 8%) verscholen ligt. De renners bereiken er de top op een kleine 10 kilometer van het einde. Het ideale lanceerplatform?