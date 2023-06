LIVE Dauphiné (13.10 uur): Vingegaard en co trappen de week af met een pittige heuvelrit

12 uur 31. Favorieten voor de dagzege? Naar wie kijken we - naast Alaphilippe - nog voor de etappe van vandaag? Christophe Laporte (Jumbo-Visma)lijkt een van de grootste kanshebbers te zijn. De Fransman reed al een geweldig voorjaar. Ook de twee Ethans - Hayter, Ineos - en Vernon, Soudal - Quick Step - zullen deze etappe hebben omcirkeld. Verder kijken we ook naar renners als Axel Zingle (Cofidis), Fred Wright (Bahrain) en Hugo Page (Intermarché). Landgenoten? Milan Menten, Brent Van Moer, Maxim van Gils (allen Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché) lijken zeker in staat om een knap resultaat te behalen vandaag. .

Voor het eerst in drie jaar staat Julian Alaphilippe nog eens aan de start in de Dauphiné. De rit van vandaag zou de Fransman in elk geval moeten liggen. Kan hij zijn moeilijke start van het seizoen vandaag al doorspoelen?

Voor het eerst in drie jaar staat Julian Alaphilippe nog eens aan de start in de Dauphiné. De rit van vandaag zou de Fransman in elk geval moeten liggen. Kan hij zijn moeilijke start van het seizoen vandaag al doorspoelen?

Het parcours. Het Critérium du Dauphiné opent met een heuvelrace door de Ardèche. De route start en finisht in Chambon-sur-Lac. Over een afstand van 157,7 kilometer overbruggen de renners 2.860 hoogtemeters. Er zijn vijf gecategoriseerde beklimmingen. Allen van vierde categorie. De eerste is de Côte du Mont-Dore (1,8 kilometer à 5,5%), die niet veel later wordt gevolgd door de Côte de la Stèle (1,9 kilometer à 5%). Na ruim 88 kilometer fietsen de renners een slotcircuit op. Dat is 23,2 kilometer lang en staat driemaal op het programma. De Côte du Rocher is het enige obstakel in de afsluitende ronde. Het is een helling van 1 kilometer à 7,3%, die telkens gekruid wordt door een aanloop van 4,9 kilometer à 4,7%. Een afdaling van 10 kilometer voert de coureurs naar 1 kilometer met een stijgingsgraad van zo'n 4%. De slotkilometer is vlak.