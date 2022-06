LIVESTREAM: Ruime kopgroep spat uiteen, Jumbo-Visma zet Roglic in een zetel

clock 16:25 16 uur 25. Versnelling van Hirt! Jan Hirt kijkt terloops achterom en verhoogt zijn trapfrequentie. Dunbar en Storer, zijn laatste metgezellen, buigen het hoofd. De Tsjech is weg. . Versnelling van Hirt! Jan Hirt kijkt terloops achterom en verhoogt zijn trapfrequentie. Dunbar en Storer, zijn laatste metgezellen, buigen het hoofd. De Tsjech is weg.

clock 16:23 1'00". Van Aert geeft het stokje door aan Benoot. Kruijswijk en Vingegaard zitten in de wachtkamer. Benieuwd of de concurrenten van Roglic iets kunnen uitrichten. . 16 uur 23. time difference 1'00" Van Aert geeft het stokje door aan Benoot. Kruijswijk en Vingegaard zitten in de wachtkamer. Benieuwd of de concurrenten van Roglic iets kunnen uitrichten.

clock 16:22 16 uur 22. Parcheggio voor De Plus, bijna letterlijk. . Parcheggio voor De Plus, bijna letterlijk.

clock 16:21 16 uur 21. De Plus, Dunbar, Storer, Bennett, Elissonde en Hirt beginnen aan de laatste klim van deze Dauphiné. Hebben ze genoeg aan een minuutje voorsprong, of rollen de klassementsrenners nog over de vluchters? . De Plus, Dunbar, Storer, Bennett, Elissonde en Hirt beginnen aan de laatste klim van deze Dauphiné. Hebben ze genoeg aan een minuutje voorsprong, of rollen de klassementsrenners nog over de vluchters?

clock 16:18 16 uur 18. We komen steeds dichter bij de slotklim. Het Plateau de Solaison verliest geen tijd en gooit er meteen stroken van 11% tegenaan. Dat valt je koud op de nek. . We komen steeds dichter bij de slotklim. Het Plateau de Solaison verliest geen tijd en gooit er meteen stroken van 11% tegenaan. Dat valt je koud op de nek.

clock 16:13 Toch als het van Jumbo-Visma afhangt. 16 uur 13. Toch als het van Jumbo-Visma afhangt.

clock 16:11 16 uur 11. Belg tegen Belg. De Plus trekt de kopgroep vooruit, Van Aert doet hetzelfde met het pelotonnetje. . Belg tegen Belg. De Plus trekt de kopgroep vooruit, Van Aert doet hetzelfde met het pelotonnetje.

clock 16:08 1'20". Van Aert wijst de groep met de favorieten de weg in de afzink. Jumbo-Visma is heer en meester, Roglic zit klaar om de kers op de taart te zetten. En anders zal Vingegaard het wel doen. . 16 uur 08. time difference 1'20" Van Aert wijst de groep met de favorieten de weg in de afzink. Jumbo-Visma is heer en meester, Roglic zit klaar om de kers op de taart te zetten. En anders zal Vingegaard het wel doen.

clock 16:07 Roglic heeft nog heel wat pionnen bij zich. 16 uur 07. Roglic heeft nog heel wat pionnen bij zich

clock 16:02 16 uur 02.

clock 16:01 16 uur 01. De Plus rijdt zich volledig leeg in dienst van Dunbar. Renaat Schotte. De Plus rijdt zich volledig leeg in dienst van Dunbar. Renaat Schotte

clock 15:57 15 uur 57. Met anderhalve minuut voorsprong stort de kopgroep zich in de afdaling. Hier, en straks op het vlakke, zullen ze dat verschil moeten uitbouwen. Op het steile Plateau de Solaison is dat immers zo weggepoetst. . Met anderhalve minuut voorsprong stort de kopgroep zich in de afdaling. Hier, en straks op het vlakke, zullen ze dat verschil moeten uitbouwen. Op het steile Plateau de Solaison is dat immers zo weggepoetst.

clock 15:53 15 uur 53. Ook Hirt heeft zich hersteld, dus zijn de koplopers met z'n zessen. . Ook Hirt heeft zich hersteld, dus zijn de koplopers met z'n zessen.

clock 15:52 Col de la Colombière. Plots is Laurens De Plus daar terug! Op zijn eigen tempo sluit hij opnieuw aan bij de kopgroep. Pluske pakt ook de bollen op de top. Ineos Grenadiers heeft nu het overwicht voorin. . 15 uur 52. mountain Col de la Colombière Plots is Laurens De Plus daar terug! Op zijn eigen tempo sluit hij opnieuw aan bij de kopgroep. Pluske pakt ook de bollen op de top. Ineos Grenadiers heeft nu het overwicht voorin.

clock 15:49 15 uur 49. Live op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer nemen de finale voor hun rekening. U kunt de rit vanaf nu volgen op Eén. Als u deze pagina ververst, verschijnt onze livestream. . Live op Eén Renaat Schotte en José De Cauwer nemen de finale voor hun rekening. U kunt de rit vanaf nu volgen op Eén. Als u deze pagina ververst, verschijnt onze livestream.

clock 15:47 15 uur 47. Bij Jumbo-Visma verloopt alles nog steeds zoals gepland. Roglic heeft nog Vingegaard, Van Aert, Kruijswijk en Benoot om zich heen. . Bij Jumbo-Visma verloopt alles nog steeds zoals gepland. Roglic heeft nog Vingegaard, Van Aert, Kruijswijk en Benoot om zich heen.

clock 15:44 15 uur 44. Armirail heeft zijn steentje bijgedragen. Hij neemt afscheid van Storer en laat zich uitzakken. Er blijven vier enkelingen over in de kop van de koers. . Armirail heeft zijn steentje bijgedragen. Hij neemt afscheid van Storer en laat zich uitzakken. Er blijven vier enkelingen over in de kop van de koers.

clock 15:40 Nog een Belg eruit. Na Devenyns geeft ook Xandres Vervloesem op. De jongeling van Lotto-Soudal liet zich opmerken in de tweede rit van deze Dauphiné. . 15 uur 40. give up Nog een Belg eruit Na Devenyns geeft ook Xandres Vervloesem op. De jongeling van Lotto-Soudal liet zich opmerken in de tweede rit van deze Dauphiné.

clock 15:38 15 uur 38.

clock 15:37 15 uur 37. Armirail weet dat zijn ploegmaat Storer het kan afmaken. De Australiër, toen nog in de kleuren van DSM, schreef vorig jaar twee bergritten in de Vuelta op zijn naam. . Armirail weet dat zijn ploegmaat Storer het kan afmaken. De Australiër, toen nog in de kleuren van DSM, schreef vorig jaar twee bergritten in de Vuelta op zijn naam.

clock 15:34 15 uur 34. Elissonde (Trek-Segafredo), Bennett (UAE), Dunbar (Ineos) en Storer en Armirail (Groupama-FDJ) blijven vooraan over. Armirail sleurt aan de kop in dienst van Storer, in de hoop dat hij de kloof met het peloton kan uitdiepen. . Elissonde (Trek-Segafredo), Bennett (UAE), Dunbar (Ineos) en Storer en Armirail (Groupama-FDJ) blijven vooraan over. Armirail sleurt aan de kop in dienst van Storer, in de hoop dat hij de kloof met het peloton kan uitdiepen.

clock 15:30 15 uur 30. Verbrokkeling. De kopgroep valt uiteen. De tank van Rolland is eindelijk leeg, en hij is niet de enige die moet afhaken. . Verbrokkeling De kopgroep valt uiteen. De tank van Rolland is eindelijk leeg, en hij is niet de enige die moet afhaken.

clock 15:29 15 uur 29. De Colombière is niet de lastigste Alp. Het stijgt nergens veel meer dan 7%, maar de zwaarste stroken liggen wel dicht bij de top. . De Colombière is niet de lastigste Alp. Het stijgt nergens veel meer dan 7%, maar de zwaarste stroken liggen wel dicht bij de top.

clock 15:27 15 uur 27.

clock 15:24 Le Grand-Bornand. De kopgroep knokt niet voor de groene punten in Le Grand-Bornand, waar Dylan Teuns vorig jaar een bergrit in de Tour won. . 15 uur 24. sprint point Le Grand-Bornand De kopgroep knokt niet voor de groene punten in Le Grand-Bornand, waar Dylan Teuns vorig jaar een bergrit in de Tour won.

clock 15:20 15 uur 20. Van Aert heeft zijn groene trui bijna beet. De vluchters peuzelen bij de tussensprint straks alle punten op. Dan moet eerste achtervolger Ethan Hayter al de rit winnen om de trui af te pakken. . Van Aert heeft zijn groene trui bijna beet. De vluchters peuzelen bij de tussensprint straks alle punten op. Dan moet eerste achtervolger Ethan Hayter al de rit winnen om de trui af te pakken.

clock 15:17 15 uur 17. De achterstand van het peloton slinkt plots snel. Onder impuls van Jumbo-Visma zakt het verschil tot iets meer dan anderhalve minuut. . De achterstand van het peloton slinkt plots snel. Onder impuls van Jumbo-Visma zakt het verschil tot iets meer dan anderhalve minuut.

clock 15:12 15 uur 12. De vluchters lappen er weer wat seconden bij en herstellen hun voorsprong. Met nog twee fikse beklimmingen voor de boeg is een bonus van twee minuten waarschijnlijk niet genoeg, maar de ontsnapping heeft het in deze Dauphiné wel vaker uitgezongen tot de streep. . De vluchters lappen er weer wat seconden bij en herstellen hun voorsprong. Met nog twee fikse beklimmingen voor de boeg is een bonus van twee minuten waarschijnlijk niet genoeg, maar de ontsnapping heeft het in deze Dauphiné wel vaker uitgezongen tot de streep.

clock 15:05 1'50". Het verschil duikt onder de twee minuten. . 15 uur 05. time difference 1'50" Het verschil duikt onder de twee minuten.

clock 15:01 15 uur 01. Het is nog ruim tien kilometer tot de voet van de Colombière, maar het gaat al flink bergop. De aanloop naar de klim kost al een pak energie. . Het is nog ruim tien kilometer tot de voet van de Colombière, maar het gaat al flink bergop. De aanloop naar de klim kost al een pak energie.

clock 14:56 14 uur 56. Status quo. Aan de situatie van de afdaling van de Col de Plainpalais is bitter weinig veranderd. Straks, op de Col de la Colombière, komt er waarschijnlijk wat beweging in. . Status quo Aan de situatie van de afdaling van de Col de Plainpalais is bitter weinig veranderd. Straks, op de Col de la Colombière, komt er waarschijnlijk wat beweging in.

clock 14:49 14 uur 49.

clock 14:48 Blijven eten en drinken zegt José altijd en Van Aert luistert. 14 uur 48. Blijven eten en drinken zegt José altijd en Van Aert luistert

clock 14:47 14 uur 47. Op een langere hellende strook peutert het peloton wat seconden van zijn achterstand af. . Op een langere hellende strook peutert het peloton wat seconden van zijn achterstand af.

clock 14:41 14 uur 41. Jumbo-Visma draagt de koers en heeft de controle. Toch kan het nog opletten worden voor Roglic, want Hart en Gaudu hebben pionnen in de ontsnapping die in de finale nog een rol kunnen spelen. . Jumbo-Visma draagt de koers en heeft de controle. Toch kan het nog opletten worden voor Roglic, want Hart en Gaudu hebben pionnen in de ontsnapping die in de finale nog een rol kunnen spelen.

clock 14:36 2'25". Het verschil loopt lichtjes op in het dal. . 14 uur 36. time difference 2'25" Het verschil loopt lichtjes op in het dal.

clock 14:33 14 uur 33. De vluchters hebben wel wat vuurkracht. Geschke, Elissonde, Hirt, Vuillermoz, Storer, Rolland en Izagirre hebben allemaal minstens één rit in een grote ronde op hun palmares staan. Dat is bijna de helft van de kopgroep. . De vluchters hebben wel wat vuurkracht. Geschke, Elissonde, Hirt, Vuillermoz, Storer, Rolland en Izagirre hebben allemaal minstens één rit in een grote ronde op hun palmares staan. Dat is bijna de helft van de kopgroep.

clock 14:22 14 uur 22. De gele mannen (en die ene groene) van Jumbo-Visma houden de vlucht aan de leiband. Er wordt serieus gekoerst in deze slotetappe. . De gele mannen (en die ene groene) van Jumbo-Visma houden de vlucht aan de leiband. Er wordt serieus gekoerst in deze slotetappe.

clock 14:21 Kan iemand Roglic en Van Aert nog bedreigen? 14 uur 21. Kan iemand Roglic en Van Aert nog bedreigen?

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:10 Opgave Devenyns. Dries Devenyns stapt van zijn fiets. Gisteren reed hij nog een poosje in de aanval. . 14 uur 10. give up Opgave Devenyns Dries Devenyns stapt van zijn fiets. Gisteren reed hij nog een poosje in de aanval.

clock 14:09 14 uur 09. In de kopgroep zullen ze elkaar moeten vinden om de ruim vijftig kilometer tussen de Col de Leschaux en de Col de la Colombière te overbruggen. Het peloton geeft niet veel meer dan twee minuten prijs. . In de kopgroep zullen ze elkaar moeten vinden om de ruim vijftig kilometer tussen de Col de Leschaux en de Col de la Colombière te overbruggen. Het peloton geeft niet veel meer dan twee minuten prijs.

clock 14:05 Col de Leschaux. Ook de tweede berg van de dag is voor Rolland. . 14 uur 05. hill Col de Leschaux Ook de tweede berg van de dag is voor Rolland.

clock 13:59 13 uur 59. Izagirre kan even uitpuffen. De Bask is bij de kopgroep geraakt. . Izagirre kan even uitpuffen. De Bask is bij de kopgroep geraakt.

clock 13:50 'Pluske' is de enige Belg in de kopgroep. 13 uur 50. 'Pluske' is de enige Belg in de kopgroep.

clock 13:48 30" en 1'50". Het peloton lijkt zich te schikken in de situatie. Aan de voet van de Col de Leschaux moet Izagirre op z'n eentje een halve minuut overbruggen. . 13 uur 48. time difference 30" en 1'50" Het peloton lijkt zich te schikken in de situatie. Aan de voet van de Col de Leschaux moet Izagirre op z'n eentje een halve minuut overbruggen.

clock 13:45 13 uur 45. Veertien koplopers. Dit zijn ze dan: Eddie Dunbar en Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Bruno Armirail en Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde en Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (Total Energies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty) en Franck Bonnamour en Pierre Rolland (B&B Hotels). Als Gorka Izagirre (Movistar) zich rept, komt er nog eentje bij. . Veertien koplopers Dit zijn ze dan: Eddie Dunbar en Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Bruno Armirail en Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde en Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (Total Energies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty) en Franck Bonnamour en Pierre Rolland (B&B Hotels). Als Gorka Izagirre (Movistar) zich rept, komt er nog eentje bij.

clock 13:37 13 uur 37. In de afdaling pikken gelosten weer aan bij het peloton. De vlucht rijdt wat verder weg. . In de afdaling pikken gelosten weer aan bij het peloton. De vlucht rijdt wat verder weg.

clock 13:34 Col de Plainpalais. De eerste beklimming van de dag is achter de rug. Geen prijzen voor wie de naam van de eerste renner op de top raadt: Rolland. . 13 uur 34. mountain Col de Plainpalais De eerste beklimming van de dag is achter de rug. Geen prijzen voor wie de naam van de eerste renner op de top raadt: Rolland.

clock 13:30 20". Vijftien renners in de vlucht nu, maar in het peloton slaat Wout van Aert op de trom. Het piept en het kraakt bij veel renners, want hij legt de groep een stevig tempo op. . 13 uur 30. time difference 20" Vijftien renners in de vlucht nu, maar in het peloton slaat Wout van Aert op de trom. Het piept en het kraakt bij veel renners, want hij legt de groep een stevig tempo op.

clock 13:26 13 uur 26. Op dit moment rijden dertien man voorop, maar de verschillen zijn beperkt en overbrugbaar. Wanneer de situatie enigszins stabiel is, geven we u de volledige samenstelling van de kopgroep. . Op dit moment rijden dertien man voorop, maar de verschillen zijn beperkt en overbrugbaar. Wanneer de situatie enigszins stabiel is, geven we u de volledige samenstelling van de kopgroep.

clock 13:22 13 uur 22. Geen tweede Belg voorin voorlopig, want Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) kan de sprong niet maken. . Geen tweede Belg voorin voorlopig, want Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) kan de sprong niet maken.

clock 13:20 13 uur 20. Veel volk. Meer dan de halve ploeg van B&B Hotels probeert mee te schuiven in de vlucht, onder hen ook onze landgenoot Eliot Lietaer. Gregor Mühlberger (Movistar), gisteren al erg actief, Jan Hirt (Intermarché-Wanty) en George Bennett (UAE Team Emirates) zijn misschien wel de interessantste namen. . Veel volk Meer dan de halve ploeg van B&B Hotels probeert mee te schuiven in de vlucht, onder hen ook onze landgenoot Eliot Lietaer. Gregor Mühlberger (Movistar), gisteren al erg actief, Jan Hirt (Intermarché-Wanty) en George Bennett (UAE Team Emirates) zijn misschien wel de interessantste namen.

clock 13:13 13 uur 13. Pierre Rolland kan zijn bolletjestrui niet meer verliezen, maar hij kan hem wel nóg meer glans geven. De Fransman van B&B Hotels rijdt weer in de vuurlinie. . Pierre Rolland kan zijn bolletjestrui niet meer verliezen, maar hij kan hem wel nóg meer glans geven. De Fransman van B&B Hotels rijdt weer in de vuurlinie.

clock 13:11 13 uur 11. In de eerste schermutselingen op de Col de Plainpalais nemen dertien renners een beetje afstand van het pak. . In de eerste schermutselingen op de Col de Plainpalais nemen dertien renners een beetje afstand van het pak.

clock 13:05 13 uur 05 match begonnen start time Start! Nu zijn we echt vertrokken voor de slotrit. Kunnen Ben O'Connor, Tao Geoghegan Hart, Damiano Caruso en David Gaudu gele trui Primoz Roglic nog in de problemen brengen?

clock 12:56 12 uur 56.

clock 12:51 12 uur 51. Het peloton laat Saint-Alban-Leysse, volgens de toeristische gids een van de gezelligste plaatsjes in de streek, achter zich. Omstreeks 13u05 wordt de echte start gegeven. . Het peloton laat Saint-Alban-Leysse, volgens de toeristische gids een van de gezelligste plaatsjes in de streek, achter zich. Omstreeks 13u05 wordt de echte start gegeven.

clock 12:45 Snel nog een paar handtekeningen uitdelen, want over vijf minuutjes wordt de officieuze start gegeven. 12 uur 45. Snel nog een paar handtekeningen uitdelen, want over vijf minuutjes wordt de officieuze start gegeven.

clock 12:30 12 uur 30. Flashback naar 2017. Vijf jaar geleden eindigde de Dauphiné ook op Plateau de Solaison. In een sensationele etappe rukte Jakob Fuglsang toen nog de gele trui van de schouders van Richie Porte. De Deen werd eindelijk een winnaar. Vandaag staat hij voor Israel - Premier Tech aan de start in de Ronde van Zwitserland. . Flashback naar 2017 Vijf jaar geleden eindigde de Dauphiné ook op Plateau de Solaison. In een sensationele etappe rukte Jakob Fuglsang toen nog de gele trui van de schouders van Richie Porte. De Deen werd eindelijk een winnaar. Vandaag staat hij voor Israel - Premier Tech aan de start in de Ronde van Zwitserland.

clock 12:19 12 uur 19.

clock 12:18 Geen Mas. Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar. Movistar juichte gisteren voor ritwinnaar Verona, maar zag kopman Enric Mas door het ijs zakken. De Spanjaard heeft tijd nodig om te recupereren en staat vandaag niet meer aan de start. . 12 uur 18. give up Geen Mas Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar. Movistar juichte gisteren voor ritwinnaar Verona, maar zag kopman Enric Mas door het ijs zakken. De Spanjaard heeft tijd nodig om te recupereren en staat vandaag niet meer aan de start.

clock 12:02 12 uur 02. Kort, maar krachtig. De rit van vandaag is te vergelijken met die van gisteren. Ook nu gaat het vanaf kilometer nul bergop, al is de Col de Plainpalais klein bier naast de Galibier. Omdat vlak na de afdaling al de Col de Leschaux volgt, zullen veel renners zich geroepen voelen om een vroege ontsnapping op te zetten. Die zal dan moeten overleven in de vallei op weg naar de Col de la Colombière. De zwaarste klim van de dag bewaart de organisatie voor het laatst. Plateau de Solaison is een moordenaar. Pas helemaal op het einde zakt het stijgingspercentage onder de 8%. Een recept voor spektakel? . Kort, maar krachtig De rit van vandaag is te vergelijken met die van gisteren. Ook nu gaat het vanaf kilometer nul bergop, al is de Col de Plainpalais klein bier naast de Galibier. Omdat vlak na de afdaling al de Col de Leschaux volgt, zullen veel renners zich geroepen voelen om een vroege ontsnapping op te zetten. Die zal dan moeten overleven in de vallei op weg naar de Col de la Colombière. De zwaarste klim van de dag bewaart de organisatie voor het laatst. Plateau de Solaison is een moordenaar. Pas helemaal op het einde zakt het stijgingspercentage onder de 8%. Een recept voor spektakel?

clock 11:57 11 uur 57.