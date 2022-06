LIVE: Ruime kopgroep is geen bedreiging voor gele trui van Roglic

Izagirre kan even uitpuffen. De Bask is bij de kopgroep geraakt.

13 uur 59. Izagirre kan even uitpuffen. De Bask is bij de kopgroep geraakt. .

'Pluske' is de enige Belg in de kopgroep. 13 uur 50.

20". Vijftien renners in de vlucht nu, maar in het peloton slaat Wout van Aert op de trom. Het piept en het kraakt bij veel renners, want hij legt de groep een stevig tempo op. . 13 uur 30.

13 uur 26. Op dit moment rijden dertien man voorop, maar de verschillen zijn beperkt en overbrugbaar. Wanneer de situatie enigszins stabiel is, geven we u de volledige samenstelling van de kopgroep. .

Nu zijn we echt vertrokken voor de slotrit. Kunnen Ben O'Connor, Tao Geoghegan Hart, Damiano Caruso en David Gaudu gele trui Primoz Roglic nog in de problemen brengen?

Snel nog een paar handtekeningen uitdelen, want over vijf minuutjes wordt de officieuze start gegeven. 12 uur 45.

12 uur 30. Flashback naar 2017. Vijf jaar geleden eindigde de Dauphiné ook op Plateau de Solaison. In een sensationele etappe rukte Jakob Fuglsang toen nog de gele trui van de schouders van Richie Porte. De Deen werd eindelijk een winnaar. Vandaag staat hij voor Israel - Premier Tech aan de start in de Ronde van Zwitserland. .

clock 12:02

12 uur 02. Kort, maar krachtig. De rit van vandaag is te vergelijken met die van gisteren. Ook nu gaat het vanaf kilometer nul bergop, al is de Col de Plainpalais klein bier naast de Galibier. Omdat vlak na de afdaling al de Col de Leschaux volgt, zullen veel renners zich geroepen voelen om een vroege ontsnapping op te zetten. Die zal dan moeten overleven in de vallei op weg naar de Col de la Colombière. De zwaarste klim van de dag bewaart de organisatie voor het laatst. Plateau de Solaison is een moordenaar. Pas helemaal op het einde zakt het stijgingspercentage onder de 8%. Een recept voor spektakel? .