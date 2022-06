Daar zijn de bergen in de Dauphiné: Groenewegen en Froome geven op

De speeltijd (?) in de Dauphiné is voorbij. Vandaag en morgen moet er duchtig geklommen worden in 2 korte Alpen-ritten. Vandaag gaat het van bij de start omhoog naar de Galibier, een afdaling verder ligt de Croix de Fer, allebei buiten categorie. Aankomen doen we op de Montée de Vaujany van 2e categorie. Volg de koers van bij de start om 13.05 uur, kijken op Eén en livestream kan vanaf 15.45 uur.