Alweer een vluchter aan het feest: Verona wint eerste bergrit, Roglic doet gooi naar eindzege

"Deze zege geeft me een onbeschrijflijk gevoel", zei Carlos Verona. "Ik ben een zeer emotionele mens. Vooraf had men binnen de ploeg gesteld dat ik mijn kans mocht gaan. En die kans heb ik natuurlijk maar al te graag gegrepen."

"Het is echt wel mijn dag geworden. Ook al heb ik hier serieus afgezien. Pas op 200 meter voor de meet durfde ik te dromen van de overwinning. Nooit eerder. Deze zege is er een van en voor de ploeg en ook een voor mijn familie."

Op het palmares van Carlos Verona wordt de nul naast UCI-zeges nu weggegomd. De Spanjaard werd in 2021 wel al eens tweede in de tweede etappe in de Vuelta. In 2020 finishte hij als derde in de achtste rit van de Tour tussen Cazères en Loudenville.

"Ik ben zeker geen veelwinnaar. We hadden de finale van deze etappe in de Dauphiné een tijdje geleden wel met de ploeg verkend. Dat heeft natuurlijk geholpen. Deze zege moet en zal me een pak vertrouwen geven voor de toekomst", besloot Verona.