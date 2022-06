LIVE Dauphiné: kunnen de vluchters het peloton vandaag nog eens verschalken?

clock 12:03 12 uur 03. video Dauphiné Dylan Teuns zorgt voor Belgisch succes in de 2e rit van de Dauphiné

clock 12:02 12 uur 02. Dylan Teuns. Dag op dag 3 jaar geleden won Dylan Teuns een mooie etappe in de Dauphiné. Hij haalde het uiteindelijk in een rechtstreeks duel van Guillaume Martin. Als bonus mocht hij nadien ook de gele leiderstrui aantrekken.

clock 12:00 12 uur . We zijn 25 kilometer ver en tot dusver is er niemand in geslaagd om een geslaagde ontsnappingspoging te ondernemen. Binnen 15 kilometer beginnen we met klimmen.

clock 11:53 11 uur 53. Samensmelting. De 15 opportunisten, waaronder Cavagna en Politt, zijn alweer gegrepen. Het tempo in het peloton blijft intussen moordend en de aanvalspogingen zijn nog niet gestopt.

clock 11:50 11 uur 50. Een groepje van 15 renners heeft een kleine voorsprong ten opzichte van het peloton. Of ze het ver schoppen valt af te wachten. Het verschil blijft momenteel miniem.

clock 11:48 11 uur 48. Het peloton is onrustig en dat resulteert in verschillende gebroken groepjes. Onder anderen witte trui Ethan Hayter zit niet goed vooraan en moet een tandje bijsteken.

clock 11:47 11 uur 47. De eerste 40 km vandaag zijn relatief vlak, daarna gaan we bijna 40 km alleen maar omhoog. Ook nadien blijft het parcours golven richting Gap.



clock 11:44 11 uur 44. Zoals verwacht regent het momenteel aanvalspogingen. Voorlopig nog zonder succes.

clock 11:38 11 uur 38. Met 146 zijn ze, de renners die vandaag nog aan de start staan en het Franse landschap induiken. Enkel de ongelukkige Juan Ayuso is er niet bij wegens ziekte.

clock 11:34 11 uur 34. Start! We zijn vertrokken. Het belooft al meteen een stevige strijd te worden om mee te glippen in de vlucht van de dag. Wie is er mee?

clock 11:34 11 uur 34. De podiumverplichtingen zitten erop. De renners zijn onderweg naar de officiële startplaats.

clock 11:17 11 uur 17. Ik hou van de gemoedelijke sfeer in de Dauphiné. Het wederzijds respect tussen de renners lijkt groter dan in de Tour de France. Tao Geoghegan Hart.

clock 11:01 11 uur 01. Binnen een halfuur wordt het startschot gegeven in Rives. Een kleine 200 kilometer later komen we aan in Gap. Deze overgangsetappe lijkt op papier perfect voor renners met vluchtersambities. Morgen en overmorgen lijken weggelegd te zijn voor de klassementsrenners dus is het misschien de laatste kans voor vele renners om nog een knap resultaat neer te zetten in deze Dauphiné.

clock 10:29 Juan Ayuso. Juan Ayuso (UAE) zal vandaag niet meer van start gaan in de Dauphiné. De Spanjaard was één van de favorieten voor de eindzege en stond op een 8e plaats in het klassement. Naar verluidt had hij gisteren al last van buikklachten en ontwikkelde hij nadien ook koorts. Een covid-test bleek negatief. 10 uur 29. give up

clock 09:34 09 uur 34. 4 lekkernijen. Het parcours lijkt spek voor de bek van de aanvallers die een bergje omhoog kunnen. Onderweg wachten 4 klauterpartijen. De laatste ligt op zo'n 60 km van de streep in Gap.



Onderweg wachten 4 klauterpartijen. De laatste ligt op zo'n 60 km van de streep in Gap.

clock 09:32 Het gaat de hele dag op en af. 09 uur 32.