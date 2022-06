Gele trui Wout van Aert en co staan voor overgangsetappe naar Gap in Dauphiné

clock 09:26

09 uur 26. Spetterend klimweekend lonkt. De Dauphiné groeit stilaan naar een climax toe. In het weekend wachten 2 aankomsten bergop. Maar eerst mogen de vrijbuiters zich uitleven in een overgangsrit naar Gap. Gap klinkt natuurlijk als muziek in de oren. In de Tour won Wout van Aert 2 jaar geleden nog een etappe met Gap als startplek. Matteo Trentin was 3 jaar geleden dan weer de laatste winnaar in Gap, in de 17e Tour-etappe. .