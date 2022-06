LIVESTREAM Dauphiné: Ploegen van Wout van Aert en Dylan Groenewegen werken samen

clock 15:40 15 uur 40. Het viertal doet zijn stinkende best om in deze fase zoveel mogelijk seconden te sprokkelen. In het peloton verdeelt Chris Harper (Jumbo-Visma) de arbeid met Kevin Colleoni en Tsgabu Grmay (BikeExchange). . Het viertal doet zijn stinkende best om in deze fase zoveel mogelijk seconden te sprokkelen. In het peloton verdeelt Chris Harper (Jumbo-Visma) de arbeid met Kevin Colleoni en Tsgabu Grmay (BikeExchange).

clock 15:37 15 uur 37. Het is vooral Benjamin Thomas die een spelletje wil spelen met het peloton en fameus op de trappers staat in de kopgroep. De 26-jarige Fransman kwam gisteren niet in het stuk voor, maar won dit jaar al de Ster van Bessèges en de Boucles de la Mayenne.

clock 15:34 15 uur 34. Na de glooiingen van zonet bolt dit gedeelte van het parcours beter. Het kwartet geeft van jetje en loopt weer weg: 1'52".

clock 15:33 15 uur 33. Voor Enric Mas wordt het geen fijne nacht.

clock 15:29 15 uur 29. In de laatste 30 kilometer serveren we dus nog 3 hellingen, al tellen er slechts 2 mee voor het bergklassement. Het eerste is 2,7 kilometer aan 3,7 procent, de laatste is net geen 2 kilometer aan 4,8 procent. De top ligt op 13 kilometer van de aankomst.

clock 15:28 15 uur 28. We zullen in principe sprinten, maar zal dat met een volledig peloton zijn? . José De Cauwer.

clock 15:26 15 uur 26. Wout van Aert knabbelt nog een beetje en blijft bij Steff Cras in de staart van de grote groep keuvelen. De controle in het peloton is overduidelijk.

clock 15:25 15 uur 25. Eén en livestream. Dag 5 voor Renaat Schotte en José De Cauwer: veel plezier met de laatste 55 kilometer van deze 5e etappe.

clock 15:20 15 uur 20. Na een plaspauze slaat Wout van Aert een praatje met Steff Cras. De klimmer van Lotto-Soudal is na een mindere tijdrit teruggevallen van de 9e naar de 30e plaats in de stand.

clock 15:18 15 uur 18. Nog 60 kilometer en de 4 leiders trekken richting een bult waar helaas niets te rapen valt. Daarna gaat het in dalende lijn richting de boog van de laatste 30 kilometer, waar er weer wat reliëf op het kaartje komt.

clock 15:15 15 uur 15. Een samenwerkende vennootschap in het peloton.

clock 15:12 15 uur 12. Chris Harper (Jumbo-Visma) en zijn speelgenoten van BikeExchange gaan misschien iets te voortvarend te werk. De chrono stopt al bij amper 1'14". Als ze dit tempo handhaven, dan wordt de vlucht snel ingerekend en riskeren ze nieuwe aanvalsgolven in het laatste uur.

clock 15:08 15 uur 08. Juan Sebastian Molano (UAE) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) zijn twee klanten voor de sprint van straks. Ze kloppen kort na de bevoorradingszone aan bij hun volgwagen.

clock 15:04 15 uur 04. Ethan Hayter kan straks een gooi doen naar ritwinst of een ereplaats. Zo kan hij ook de ploegkas wat spijzen, want Ineos Grenadiers stapelt de boetes op. Hayter verscheen gisteren niet op het podium voor de witte trui en ook vanmiddag tekenden ze het startblad niet. Dat kost een stuiver.

clock 15:01 15 uur 01. De alliantie van Jumbo-Visma en BikeExchange staat op punt. Nog 71 kilometer en het verschil kalft verder af: 1'36".

clock 15:00 15 uur . Ik vond mijn tijdrit (23e op 1'59") correct. Ik houd er een goed gevoel aan over. . David Gaudu (Groupama-FDJ).

clock 14:57 Gemiddelde snelheid. Na dat zeer snelle openingsuur is het gemiddelde gezakt naar 41,9 km/u. Dat betekent dat we finishen rond 16.40 u.

clock 14:55 Blutsen en builen voor Enric Mas. 14 uur 55. Blutsen en builen voor Enric Mas.

clock 14:54 14 uur 54. Over een halfuur bieden we u rechtstreekse beelden aan. Vandaag loopt de uitzending wel integraal op Eén.

clock 14:54 14 uur 54. Het peloton neemt de guidon vanonder in Guidon, de geboorteplaats van Bernard Thévenet. De tweevoudige Tour-winnaar is een van de organisatieleiders van deze Dauphiné.

clock 14:51 14 uur 51. Wie zijn de sprinters in dit peloton? Dylan Groenewegen probeert vandaag wel eens te overleven, Wout van Aert is een certitude. De rest staat toch een trede lager met onder meer Jordi Meeus, Juan Molano, Ethan Hayter, Hugo Page, Taj Jones, Jasper Stuyven, Edvald Boasson Hagen en Luca Mozzato.

clock 14:45 2'00". We zijn nagenoeg halfweg. De 4 leiders worden strak aan de ketting gelegd door de rekenwonders in het peloton.

clock 14:44 14 uur 44. Jan Bakelants dirigeert de kopgroep. Uit dit ensemble mag u Pierre Rolland al schrappen.

clock 14:39 14 uur 39. Jumbo-Visma bezet plaatsen 1, 3 en 4 in de stand. Mattia Cattaneo is de vreemde eend in de bijt. De Italiaan van Quick Step-Alpha Vinyl heeft dit voorjaar erg geleden onder een coronabesmetting, maar komt na een hoogtestage stilaan op dreef. "Mijn goeie tijdrit weerspiegelt al het harde werk op mijn tijdritfiets", vertelde de Italiaan na zijn 4e stek in de chrono. "Ik ben blij dat ik mijn progressie laat zien in de discipline waar ik zo van houd."

clock 14:34 14 uur 34. Het deed deugd om nog eens een vlakke tijdrit te rijden. De voorbije tijdritten waren een beetje bij de haren getrokken. Gisteren ging het eindelijk nog eens om de pure snelheid. . Ben O'Connor (AG2R-Citroën).

clock 14:34 14 uur 34. Enric Mas heeft zijn plaats in het peloton weer ingenomen. Als Remco Evenepoel lange tijd werd bestempeld als een mindere daler, dan is de reputatie van Mas nog een stukje bedenkelijker. De Spanjaard kwam dit seizoen ook in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland al zwaar ten val in een afdaling.

clock 14:31 14 uur 31. Onze inkt is nog niet opgedroogd of we moeten al een rechtzetting doen: BikeExchange zet een mannetje bij. Pierre Rolland is intussen ingerekend. Nog eens de namen van de resterende leiders: Jan Bakelants, Sebastian Schönberger, Benjamin Thomas en Fabien Doubey.

clock 14:29 14 uur 29. Dat de voorgift van de 4 leiders beperkt blijft tot 2'40", is de verdienste van Jumbo-Visma. BikeExchange verlaat zijn schuilplaats nog niet.

clock 14:25 14 uur 25. 4 leiders, geen 5 meer. Voorin heeft Pierre Rolland zijn mandje gevuld. Hij richt zijn blik al naar de komende dagen en spaart zijn krachten. De leider in de bergstand laat de rest rijden.

clock 14:22 14 uur 22. Bij Enric Mas is er toch een grimas. De Spanjaard kruipt weer op zijn fiets, maar zijn linkerschouder is gehavend.

clock 14:16 14 uur 16. Ik heb vooruitgang geboekt in het tijdrijden. Mijn trainer heeft me ook gepusht om er aan te werken. . Enric Mas (Movistar).

clock 14:14 14 uur 14. Val van Mas. In het peloton gaat Enric Mas tegen de vlakte. De Spanjaard van Movistar is 13e in de stand op 2'07" van Wout van Aert. Zijn tijdrit gisteren was niet onaardig.

clock 14:11 Côte de Dun. De col van 2e categorie, de zwaarste van de dag, is ook al opgediend en naar binnen gelepeld. Uiteraard is bergkoning Pierre Rolland de primus: + 5 punten.

clock 14:06 14 uur 06. Jan Bakelants heeft van de 5 leiders de beste positie in het klassement. Met een achterstand van 3'49" komt hij nog niet in de buurt van de gele trui, want het peloton neemt 2'40" aan als barrière.

clock 14:01 14 uur 01. Enkele dagen geleden deden ploegmaats Pierre Rolland en Sebastian Schönberger het al meer dan voortreffelijk in een gezamenlijk offensief. Rolland kan zo meteen zijn puntentotaal nog wat aandikken op de col van 2e categorie. Hardrijder Benjamin Thomas is de Franse tijdritkampioen, Jan Bakelants en Fabien Doubey reden in 2020 nog een jaartje samen onder dezelfde vlag van Hilaire Van der Schueren.

clock 13:58 Ze zitten niet stil in Frankrijk. . 13 uur 58. Ze zitten niet stil in Frankrijk.

clock 13:56 13 uur 56. 5 leiders. Voorin komt het tot een samensmelting. Dit vijftal rijdt voorop na het eerste uur: Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Fabien Doubey (TotalEnergies) Sebastian Schönberger (B&B) Pierre Rolland (B&B) Benjamin Thomas (Cofidis)

clock 13:54 13 uur 54. Ook vanmiddag werd Wout van Aert nog eens aan de tand gevoeld over zijn ambities. "Het zou fijn zijn om te kunnen sprinten, maar andere teams zullen ons moeten helpen", waarschuwde hij. En wat met het klassement? "Ik voelde me vanochtend toch wat vermoeid. De inspanningen wegen door. Ik geloof nog altijd niet in het klassement."

clock 13:52 13 uur 52. In de laatste 30 kilometer liggen nog 3 hellingen. Enkele ploegen zullen zeker proberen om de sprinters daar te lossen. . Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert).

clock 13:51 13 uur 51. In het peloton kiezen ze voor een adempauze. Het trio met Bakelants zet de 2 achtervolgers op 35" en de grote groep op 2'20".

clock 13:45 Exit Walls. Matthew Walls was na gisteren niet meer de rode lantaarn, maar de Brit houdt het na zijn stevige smak van maandag nu voor bekeken. Pierre Rolland wordt intussen geassisteerd door Benjamin Thomas in de jacht op het koptrio.

clock 13:44 13 uur 44. Gaat het peloton akkoord met dit scenario?

clock 13:40 13 uur 40. Bollenkoning Pierre Rolland reed dinsdag met enkele ploegmaats een flink gat dicht op een kopgroep met gezant Sebastian Schönberger. Dat wil hij ook nu weer doen, maar vandaag wacht hij minder lang. De leider in het bergklassement werd even geschaduwd door de gele trui, maar Wout van Aert bedenkt zich snel.

clock 13:39 13 uur 39. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Sebastian Schönberger (B&B) Fabien Doubey (TotalEnergies) peloton op 45"

clock 13:37 13 uur 37. Jan Bakelants heeft met al zijn ervaring een neus voor het gepaste moment. Hij zet door en rijdt met Fabien Doubey en Sebastian Schönberger weg. Hier zit muziek in.

clock 13:35 Col des Ecorbans. Ook de pukkel van 3e categorie is geen vruchtbare grond voor een ontsnapping. Jan Bakelants graait op de top de bergprijs mee.

clock 13:31 13 uur 31. Op de eerste helling van de dag komt het peloton niet tot rust. Vooral Quick Step-Alpha Vinyl wil erg graag de tête de la course bevolken.

clock 13:27 13 uur 27. Of ik me de komende dagen zal opofferen? Zoals ik al gezegd heb: ik beschouw deze Dauphiné als training voor de Tour. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

clock 13:26 En gras is groen. . 13 uur 26. En gras is groen.

clock 13:23 13 uur 23. Einde verhaal. Na 23 kilometer moeten ook Cavagna en Vuillermoz hun collega's weer in de ogen kijken. Echappée terminée, met andere woorden.

clock 13:22 13 uur 22. Er wordt geen li

clock 13:20 13 uur 20. De Franse entente plooit niet. Met Franck Bonnamour is er nog een 3e musketier op komst. . De Franse entente plooit niet. Met Franck Bonnamour is er nog een 3e musketier op komst.

clock 13:17 13 uur 17. Rémi Cavagna wil zijn zeer teleurstellende tijdrit van gisteren doorspoelen en begint nog eens te brommeren. Alexis Vuillermoz, maandag ritwinnaar, schuift mee. . Rémi Cavagna wil zijn zeer teleurstellende tijdrit van gisteren doorspoelen en begint nog eens te brommeren. Alexis Vuillermoz, maandag ritwinnaar, schuift mee.

clock 13:16 13 uur 16. Na bijna 20 kilometer is de vlucht van de dag nog niet geboren. De Cols des Ecorbans (3e categorie) komt zoetjesaan in zicht. Is dat de ideale trampoline? . Na bijna 20 kilometer is de vlucht van de dag nog niet geboren. De Cols des Ecorbans (3e categorie) komt zoetjesaan in zicht. Is dat de ideale trampoline?

clock 13:13 13 uur 13. De cocktail in de buurt van Lyon smaakt nog niet voldoende af. Na een zestal en een duo zien we nu een trio, maar ook hun boek wordt al dichtgeklapt. . De cocktail in de buurt van Lyon smaakt nog niet voldoende af. Na een zestal en een duo zien we nu een trio, maar ook hun boek wordt al dichtgeklapt.

clock 13:09 13 uur 09. De finale is technisch en er wordt rugwind voorspeld. Dat is ideaal voor de ontsnapping. . Stan Dewulf (AG2R-Citroën). De finale is technisch en er wordt rugwind voorspeld. Dat is ideaal voor de ontsnapping. Stan Dewulf (AG2R-Citroën)

clock 13:07 Kopman Dylan Groenewegen gaf al aan dat de laatste 30 kilometer smal zijn: positionering wordt belangrijk. . 13 uur 07. Kopman Dylan Groenewegen gaf al aan dat de laatste 30 kilometer smal zijn: positionering wordt belangrijk.

clock 13:06 13 uur 06. De afdaling richting de eerste helling van de dag is nagenoeg achter de rug. Het peloton brak er even in stukken, maar alle brokken zijn al gelijmd. Ook het gat met aanvallers Nils Politt en Dries Van Gestel is in een mum van tijd gedicht. . De afdaling richting de eerste helling van de dag is nagenoeg achter de rug. Het peloton brak er even in stukken, maar alle brokken zijn al gelijmd. Ook het gat met aanvallers Nils Politt en Dries Van Gestel is in een mum van tijd gedicht.

clock 13:03 13 uur 03. Ethan Hayter is de dichtste belager van Wout van Aert in het groene klassement, maar de Brit is na zijn uitstekende tijdrit (3e) ook weer de beste jongere. En volgens Hayter had hij gisteren nog sneller kunnen gaan. De Brit kreeg het namelijk aan de stok met het vizier op zijn helm, waarna zijn contactlenzen ook onder druk stonden. "Ik moest af en toe bijna blind sturen", zei hij gisteren. . Ethan Hayter is de dichtste belager van Wout van Aert in het groene klassement, maar de Brit is na zijn uitstekende tijdrit (3e) ook weer de beste jongere. En volgens Hayter had hij gisteren nog sneller kunnen gaan. De Brit kreeg het namelijk aan de stok met het vizier op zijn helm, waarna zijn contactlenzen ook onder druk stonden. "Ik moest af en toe bijna blind sturen", zei hij gisteren.

clock 12:59 12 uur 59. De eerste 10 kilometers zijn hoofdzakelijk in dalende lijn. Wegrijden tijdens zo'n vliegmeeting is niet vanzelfsprekend. . De eerste 10 kilometers zijn hoofdzakelijk in dalende lijn. Wegrijden tijdens zo'n vliegmeeting is niet vanzelfsprekend.

clock 12:58 12 uur 58. À vive allure, zo beschrijft de koersradio het tempo in het peloton. 6 renners proberen zich los te rukken. . À vive allure, zo beschrijft de koersradio het tempo in het peloton. 6 renners proberen zich los te rukken.

clock 12:53 12 uur 53. Terwijl de eerste aanvalslustige renners zich melden, geven we nog eens de truidragers mee: Van Aert (geel), Hayter (wit), Vermaerke (groen) en Rolland (bollen). We zijn nog met 148 renners in koers. . Terwijl de eerste aanvalslustige renners zich melden, geven we nog eens de truidragers mee: Van Aert (geel), Hayter (wit), Vermaerke (groen) en Rolland (bollen). We zijn nog met 148 renners in koers.

clock 12:50 12 uur 50. Vandaag is D-Day voor mij. Mijn vorm is echt goed, maar het zijn lastige ritten en er zijn hier weinig sprinters. Dylan Groenewegen (BikeExchange). Vandaag is D-Day voor mij. Mijn vorm is echt goed, maar het zijn lastige ritten en er zijn hier weinig sprinters. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

clock 12:49 12 uur 49. Het gewicht van deze 5e etappe zal in eerste instantie op de schouders van BikeExchange liggen. Dylan Groenewegen is intrinsiek de snelste van het pak, maar zondag en maandag werd de Nederlander kansloos uit de groep gebonjourd. Vandaag is zijn laatste kans in deze Dauphiné. . Het gewicht van deze 5e etappe zal in eerste instantie op de schouders van BikeExchange liggen. Dylan Groenewegen is intrinsiek de snelste van het pak, maar zondag en maandag werd de Nederlander kansloos uit de groep gebonjourd. Vandaag is zijn laatste kans in deze Dauphiné.

clock 12:47 De lokale jeugd is dol op Wout van Aert. . 12 uur 47. De lokale jeugd is dol op Wout van Aert.

clock 12:45 12 uur 45. Et c'est parti! Er zullen aan de finish net geen 2.000 hoogtemeters op het bord liggen. Een eitje is dat. . Et c'est parti! Er zullen aan de finish net geen 2.000 hoogtemeters op het bord liggen. Een eitje is dat.

clock 12:45 12 uur 45 match begonnen start time Start



clock 12:39 12 uur 39. Over enkele minuten gaan we van start in Thizy-les-Bourgs, dat geen geschiedenis heeft met de Dauphiné. Het naburige dorpje Roanne heeft dat wel. Chris Froome kwam er tijdens de verkenning van de tijdrit in 2019 ten val en draagt nog altijd de sporen van die horrorcrash. Roanne doet wellicht ook een belletje rinkelen bij Wout van Aert: hij won de tijdrit op die noodlottige dag van Froome. . Over enkele minuten gaan we van start in Thizy-les-Bourgs, dat geen geschiedenis heeft met de Dauphiné. Het naburige dorpje Roanne heeft dat wel. Chris Froome kwam er tijdens de verkenning van de tijdrit in 2019 ten val en draagt nog altijd de sporen van die horrorcrash. Roanne doet wellicht ook een belletje rinkelen bij Wout van Aert: hij won de tijdrit op die noodlottige dag van Froome.

clock 09:51 09 uur 51. De voorbije dagen hebben veel energie gevraagd. Ik hoop dat ik in het begin van deze rit wat kan herstellen en dan kan sprinten voor de zege. Wout van Aert (Jumbo-Visma). De voorbije dagen hebben veel energie gevraagd. Ik hoop dat ik in het begin van deze rit wat kan herstellen en dan kan sprinten voor de zege. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 09:49 09 uur 49. Dit is de dag met de minste hoogtemeters.