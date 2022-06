LIVE Dauphiné: Ploegen van Wout van Aert en Dylan Groenewegen werken samen

clock 15:08 15 uur 08. Juan Sebastian Molano (UAE) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) zijn twee klanten voor de sprint van straks. Ze kloppen kort na de bevoorradingszone aan bij hun volgwagen. . Juan Sebastian Molano (UAE) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) zijn twee klanten voor de sprint van straks. Ze kloppen kort na de bevoorradingszone aan bij hun volgwagen.

clock 15:04 15 uur 04. Ethan Hayter kan straks een gooi doen naar ritwinst of een ereplaats. Zo kan hij ook de ploegkas wat spijzen, want Ineos Grenadiers stapelt de boetes op. Hayter verscheen gisteren niet op het podium voor de witte trui en ook vanmiddag tekenden ze het startblad niet. Dat kost een stuiver. . Ethan Hayter kan straks een gooi doen naar ritwinst of een ereplaats. Zo kan hij ook de ploegkas wat spijzen, want Ineos Grenadiers stapelt de boetes op. Hayter verscheen gisteren niet op het podium voor de witte trui en ook vanmiddag tekenden ze het startblad niet. Dat kost een stuiver.

clock 15:01 15 uur 01. De alliantie van Jumbo-Visma en BikeExchange staat op punt. Nog 71 kilometer en het verschil kalft verder af: 1'36". . De alliantie van Jumbo-Visma en BikeExchange staat op punt. Nog 71 kilometer en het verschil kalft verder af: 1'36".

clock 15:00 15 uur . Ik vond mijn tijdrit (23e op 1'59") correct. Ik houd er een goed gevoel aan over. . David Gaudu (Groupama-FDJ). Ik vond mijn tijdrit (23e op 1'59") correct. Ik houd er een goed gevoel aan over. David Gaudu (Groupama-FDJ)

clock 14:57 Gemiddelde snelheid. Na dat zeer snelle openingsuur is het gemiddelde gezakt naar 41,9 km/u. Dat betekent dat we finishen rond 16.40 u. . 14 uur 57. average speed Gemiddelde snelheid Na dat zeer snelle openingsuur is het gemiddelde gezakt naar 41,9 km/u. Dat betekent dat we finishen rond 16.40 u.

clock 14:55 Blutsen en builen voor Enric Mas. 14 uur 55. Blutsen en builen voor Enric Mas.

clock 14:54 14 uur 54. Over een halfuur bieden we u rechtstreekse beelden aan. Vandaag loopt de uitzending wel integraal op Eén. . Over een halfuur bieden we u rechtstreekse beelden aan. Vandaag loopt de uitzending wel integraal op Eén.

clock 14:54 14 uur 54. Het peloton neemt de guidon vanonder in Guidon, de geboorteplaats van Bernard Thévenet. De tweevoudige Tour-winnaar is een van de organisatieleiders van deze Dauphiné. . Het peloton neemt de guidon vanonder in Guidon, de geboorteplaats van Bernard Thévenet. De tweevoudige Tour-winnaar is een van de organisatieleiders van deze Dauphiné.

clock 14:51 14 uur 51. Wie zijn de sprinters in dit peloton? Dylan Groenewegen probeert vandaag wel eens te overleven, Wout van Aert is een certitude. De rest staat toch een trede lager met onder meer Jordi Meeus, Juan Molano, Ethan Hayter, Hugo Page, Taj Jones, Jasper Stuyven, Edvald Boasson Hagen en Luca Mozzato. . Wie zijn de sprinters in dit peloton? Dylan Groenewegen probeert vandaag wel eens te overleven, Wout van Aert is een certitude. De rest staat toch een trede lager met onder meer Jordi Meeus, Juan Molano, Ethan Hayter, Hugo Page, Taj Jones, Jasper Stuyven, Edvald Boasson Hagen en Luca Mozzato.

clock 14:45 2'00". We zijn nagenoeg halfweg. De 4 leiders worden strak aan de ketting gelegd door de rekenwonders in het peloton. . 14 uur 45. time difference 2'00" We zijn nagenoeg halfweg. De 4 leiders worden strak aan de ketting gelegd door de rekenwonders in het peloton.

clock 14:44 14 uur 44. Jan Bakelants dirigeert de kopgroep. Uit dit ensemble mag u Pierre Rolland al schrappen.

clock 14:39 14 uur 39. Jumbo-Visma bezet plaatsen 1, 3 en 4 in de stand. Mattia Cattaneo is de vreemde eend in de bijt. De Italiaan van Quick Step-Alpha Vinyl heeft dit voorjaar erg geleden onder een coronabesmetting, maar komt na een hoogtestage stilaan op dreef. "Mijn goeie tijdrit weerspiegelt al het harde werk op mijn tijdritfiets", vertelde de Italiaan na zijn 4e stek in de chrono. "Ik ben blij dat ik mijn progressie laat zien in de discipline waar ik zo van houd." . Jumbo-Visma bezet plaatsen 1, 3 en 4 in de stand. Mattia Cattaneo is de vreemde eend in de bijt. De Italiaan van Quick Step-Alpha Vinyl heeft dit voorjaar erg geleden onder een coronabesmetting, maar komt na een hoogtestage stilaan op dreef. "Mijn goeie tijdrit weerspiegelt al het harde werk op mijn tijdritfiets", vertelde de Italiaan na zijn 4e stek in de chrono. "Ik ben blij dat ik mijn progressie laat zien in de discipline waar ik zo van houd."

clock 14:34 14 uur 34. Het deed deugd om nog eens een vlakke tijdrit te rijden. De voorbije tijdritten waren een beetje bij de haren getrokken. Gisteren ging het eindelijk nog eens om de pure snelheid. . Ben O'Connor (AG2R-Citroën). Het deed deugd om nog eens een vlakke tijdrit te rijden. De voorbije tijdritten waren een beetje bij de haren getrokken. Gisteren ging het eindelijk nog eens om de pure snelheid. Ben O'Connor (AG2R-Citroën)

clock 14:34 14 uur 34. Enric Mas heeft zijn plaats in het peloton weer ingenomen. Als Remco Evenepoel lange tijd werd bestempeld als een mindere daler, dan is de reputatie van Mas nog een stukje bedenkelijker. De Spanjaard kwam dit seizoen ook in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland al zwaar ten val in een afdaling. . Enric Mas heeft zijn plaats in het peloton weer ingenomen. Als Remco Evenepoel lange tijd werd bestempeld als een mindere daler, dan is de reputatie van Mas nog een stukje bedenkelijker. De Spanjaard kwam dit seizoen ook in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland al zwaar ten val in een afdaling.

clock 14:31 14 uur 31. Onze inkt is nog niet opgedroogd of we moeten al een rechtzetting doen: BikeExchange zet een mannetje bij. Pierre Rolland is intussen ingerekend. Nog eens de namen van de resterende leiders: Jan Bakelants, Sebastian Schönberger, Benjamin Thomas en Fabien Doubey. . Onze inkt is nog niet opgedroogd of we moeten al een rechtzetting doen: BikeExchange zet een mannetje bij. Pierre Rolland is intussen ingerekend. Nog eens de namen van de resterende leiders: Jan Bakelants, Sebastian Schönberger, Benjamin Thomas en Fabien Doubey.

clock 14:29 14 uur 29. Dat de voorgift van de 4 leiders beperkt blijft tot 2'40", is de verdienste van Jumbo-Visma. BikeExchange verlaat zijn schuilplaats nog niet. . Dat de voorgift van de 4 leiders beperkt blijft tot 2'40", is de verdienste van Jumbo-Visma. BikeExchange verlaat zijn schuilplaats nog niet.

clock 14:25 14 uur 25. 4 leiders, geen 5 meer. Voorin heeft Pierre Rolland zijn mandje gevuld. Hij richt zijn blik al naar de komende dagen en spaart zijn krachten. De leider in de bergstand laat de rest rijden. . 4 leiders, geen 5 meer Voorin heeft Pierre Rolland zijn mandje gevuld. Hij richt zijn blik al naar de komende dagen en spaart zijn krachten. De leider in de bergstand laat de rest rijden.

clock 14:25 14 uur 25.

clock 14:22 14 uur 22. Bij Enric Mas is er toch een grimas. De Spanjaard kruipt weer op zijn fiets, maar zijn linkerschouder is gehavend. . Bij Enric Mas is er toch een grimas. De Spanjaard kruipt weer op zijn fiets, maar zijn linkerschouder is gehavend.